Hàn Quốc siết kiểm soát cải thảo Trung Quốc sau bê bối tẩm chất gây ung thư

Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra cải thảo nhập khẩu từ Trung Quốc sau bê bối nông dân Trung Quốc sử dụng formaldehyde để giữ rau tươi lâu hơn.

Bắp cải là nguyên liệu thiết yếu để làm kimchi - món phổ biến trong bữa ăn của người Hàn Quốc.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã tăng cường kiểm tra cải thảo Trung Quốc tại các cửa khẩu, đồng thời xác minh liệu những loại rau bị ảnh hưởng đã được đưa vào nước này hay chưa.

Bê bối bùng lên sau khi 1 blogger đăng video trên mạng xã hội, cho thấy công nhân ở tỉnh Hà Bắc thuộc miền bắc Trung Quốc, nhúng phần gốc cải thảo vào một loại dung dịch trước khi chất rau lên xe tải.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy nông dân Trung Quốc nhúng cải thảo vào thùng chứa formaldehyde trước khi chất lên xe tải

Blogger “Yulie Qige” đăng video hôm 22/8, cho thấy công nhân tại cánh đồng cải thảo ở tỉnh Hà Bắc nhúng rau vào dung dịch mà người này nói là formaldehyde, ngay cạnh các xe tải trước khi chất hàng lên xe.

Formaldehyde là hóa chất công nghiệp, thường được dùng để bảo quản thi thể trong nhà xác.

Một công nhân nói với Yulie Qige rằng sau khi được xử lý, bắp cải có thể giữ được độ tươi trong 2-3 ngày. Lô hàng này được nói là sẽ tới khu chợ nông sản ở tỉnh Giang Tô.

“Chỉ 2-3 ngày thôi. Nhưng sau đó người ta vẫn sẽ ăn chúng trong nhiều ngày nữa”, blogger này nói với người xem, đồng thời cho rằng đây là “hiện tượng rất phổ biến”.

“Những loại rau này cuối cùng sẽ xuất hiện trên bàn ăn của người dân bình thường. Họ hoàn toàn không có lương tâm”, người này nói thêm.

Đoạn video sau đó được các hãng tin Trung Quốc đăng tải lại và nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu kiểm soát an toàn thực phẩm.

Sau khi báo chí đưa tin rầm rộ, chính quyền địa phương xác nhận formaldehyde đã bị sử dụng trong quá trình thu mua và vận chuyển bắp cải.

Theo tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc, giới chức “ngay lập tức chỉ đạo chính quyền địa phương điều tra và xác minh các cáo buộc, xử lý vụ việc nghiêm khắc và nhanh chóng theo pháp luật, truy tìm nguồn phân phối số bắp cải liên quan và ngăn các sản phẩm có vấn đề xâm nhập thị trường”.

“Bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp hoặc quy định nào khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc, với nguyên tắc không khoan nhượng”, Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc tuyên bố.

Đoạn video gợi lại vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sơn Đông năm 2012. Theo báo Yicai, truyền thông khi đó đưa tin những can formaldehyde dung tích 2,5 lít được bán với giá chỉ khoảng 1 USD/can, và chỉ cần nửa can để xử lý lô bắp cải 10 tấn.