"Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng phụ nữ" là điều được khoa học chính thức công nhận

Đây không phải lời sáo rỗng, vì khoa học đã chứng minh.

Người xưa từng đúc kết: "Phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ". Nhưng trong xã hội hiện đại, liệu câu nói này có còn đúng, hay chỉ là một hình thức "xã giao" tôn vinh phái đẹp?

Đừng vội hoài nghi, bởi đây hoàn toàn không phải những lời nói suông. Khoa học đã vào cuộc và đưa ra câu trả lời khẳng định: Bạn chọn ai đi cùng mình trên con đường đời, người đó sẽ quyết định 50% tấm hộ chiếu thành công của bạn.

Sức mạnh phía sau những chiếc "máy may" sự nghiệp

Năm 2017, Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đã thực hiện một cuộc thử nghiệm độc đáo trên 163 cặp đôi. Các chuyên gia yêu cầu họ tham gia một trò chơi giải đố có thưởng: càng đi tiếp phần thưởng càng to, nhưng sai một bước sẽ mất trắng. Điểm thú vị không nằm ở đáp án, mà ở cách các cặp đôi tương tác trước khi đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa

Kết quả nhận về vô cùng kinh ngạc. Những cá nhân có nửa kia liên tục khích lệ, tin tưởng đã không ngần ngại bước ra khỏi "vùng an toàn" để chinh phục giải thưởng lớn. Ngược lại, những người bị đối phương bàn lùi, gàn quẩy hay tỏ ra nghi ngờ lại chọn giải pháp an toàn trong sợ hãi.

Sau 6 tháng theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy: Nhóm người nhận được sự nâng đỡ tinh thần từ bạn đời có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, đồng thời sở hữu chỉ số hạnh phúc cao hơn hẳn.

Nghiên cứu từ Đại học Washington (St. Louis) sau đó cũng củng cố thêm thực tế này. Thăng tiến, thu nhập hay mức độ hài lòng với công việc của một người – hóa ra lại phụ thuộc rất nhiều vào "chất lượng" của người chung giường.

Khi "hậu phương" là bệ phóng cho các biểu tượng toàn cầu

Hãy nhìn vào những nhân vật kiệt xuất nhất hành tinh, bạn sẽ thấy đáp án rõ nhất.

Ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg – từng công khai thừa nhận trong một buổi hội thảo rằng, nếu không có sự thúc ép và niềm tin tuyệt đối từ vợ mình, Priscilla Chan, dự án mạng xã hội thay đổi thế giới này có lẽ đã dừng lại ở vạch xuất phát. Với Mark, quyết định kết hôn vào năm 2012 chính là bước ngoặt quan trọng nhất sự nghiệp.

Mark Zuckerberg và vợ - Priscilla Chan

Lật ngược lại vấn đề, sự hỗ trợ này mang tính hai chiều chứ không riêng gì phái nữ làm "hậu phương". Nữ hoàng âm nhạc Beyoncé không ít lần khẳng định, cô sẽ không thể chạm tay đến đỉnh cao như ngày hôm nay nếu thiếu đi Jay-Z. Chồng cô không chỉ là bạn đời, mà là bệ phóng tài chính và tinh thần vững chắc nhất.

Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng nghiêng mình trước người vợ Michelle: "Nếu hỏi điều gì giữ tôi tỉnh táo, giúp tôi cân bằng và cho tôi sức mạnh đương đầu với mọi áp lực thế giới, thì đó là người phụ nữ này. Cô ấy là nền tảng vững chắc nhất để tôi dựa vào."

Thành công chưa bao giờ là cuộc dạo chơi của những kẻ cô độc. Lựa chọn người đồng hành – suy cho cùng – chính là quyết định đầu tư chiến lược nhất của cuộc đời bạn.

Bệ phóng hai chiều trong thời đại mới

Bước sang thời đại hiện đại, tư duy "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" hay khái niệm "bóng dáng người phụ nữ" đã không còn gói gọn trong góc nhìn một chiều truyền thống. Nhìn dưới góc độ bình đẳng và thực tế hôm nay, mệnh đề này hoàn toàn có thể đảo ngược: "Phía sau sự thành công của một người phụ nữ cũng luôn có bóng dáng của một người đàn ông" - hay đúng hơn, đằng sau một cá nhân chạm tới đỉnh cao luôn là sự hiện diện của một người bạn đời biết sẻ chia và tôn trọng.

Beyoncé và chồng - Jay-Z

Khi phái đẹp bước ra ánh sáng để lãnh đạo các tập đoàn, làm chủ các dự án công nghệ hay nắm giữ những vị trí chính trị then chốt, người đàn ông đồng hành cùng họ không còn chỉ đóng vai trò "trụ cột tài chính" theo kiểu cũ. Họ trở thành hậu phương chiến lược: sẵn sàng san sẻ việc nhà, lùi lại một bước để chăm sóc con cái, và là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất để người phụ nữ yên tâm bứt phá.

Thành công ngày nay không còn là sân chơi riêng của nam giới, và chiếc "bệ phóng" tình yêu vì thế cũng hoạt động song song theo cả hai chiều. Suy cho cùng, dù bạn là ai hay mang giới tính gì, việc chọn đúng người đồng hành có cùng tầm nhìn vẫn là quyết định đầu tư đắt giá nhất của đời người.