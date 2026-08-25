Người Việt Nam đứng đầu thế giới về mức tiêu thụ mì ăn liền tính theo bình quân đầu người

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), Việt Nam là quốc gia yêu thích mì ăn liền nhất toàn cầu năm 2025.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản, nhu cầu toàn cầu đối với mì ăn liền sẽ đạt 124,21 tỷ khẩu phần vào năm 2025, tăng 0,7% so với năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhu cầu đạt mức kỷ lục.

Xét về bảng xếp hạng theo quốc gia, Trung Quốc vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu về nhu cầu mì ăn liền, với mức tiêu thụ hàng năm là 43,27 tỷ khẩu phần, chiếm 35% thị trường toàn cầu. Mặc dù con số này giảm nhẹ 1,2% so với năm trước, quy mô thị trường vẫn rất đáng kể.

Bảng xếp hạng tiêu thụ toàn cầu do Hiệp hội Ramen Thế giới cung cấp.

Indonesia đứng thứ 2 với 14,54 tỷ phần mì ăn liền bán ra, giảm 1% so với năm ngoái và là lần giảm đầu tiên trong 5 năm. Điều này có thể do các yếu tố như mất giá tiền tệ và giá cả tăng cao, làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Ấn Độ đứng thứ 3 với 9,6 tỷ phần mì bán ra, tăng 8,9% so với năm trước và cũng là quốc gia có mức tăng nhu cầu lớn nhất trong năm 2025.

Việt Nam đứng thứ 4 với 8,23 tỷ suất ăn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng năm không lớn, nhưng mức tiêu thụ bình quân đầu người lại cao nhất thế giới. Năm ngoái, mỗi người tiêu thụ trung bình 80,7 suất, đưa Việt Nam trở thành quốc gia yêu thích mì ăn liền nhất toàn cầu.

Ảnh minh họa

Nhật Bản, quê hương của mì ăn liền, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng này với 5,95 tỷ khẩu phần, tăng 0,9% so với năm trước. Điều này có thể là do giá cả tăng cao.

Hoa Kỳ vươn lên vị trí thứ 6 với 5,2 tỷ thiết bị tiêu thụ, trở thành quốc gia duy nhất ngoài châu Á lọt vào top 10.

Các vị trí từ thứ 7 đến thứ 10 lần lượt thuộc về Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc và Nigeria.

Về sở thích hương vị, WINA lưu ý rằng nước dùng tôm và hải sản đặc biệt phổ biến ở Hồng Kông (Trung Quốc), trong khi nước dùng bò với ngũ vị hương là lựa chọn được ưa chuộng ở Trung Quốc. Mì xào là món ăn được tiêu thụ rộng rãi nhất ở Indonesia và người tiêu dùng Ấn Độ đặc biệt ưa thích hương vị cà ri masala và gà nướng.

Nguồn: ETtoday