Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi mà không ai nhận ra

Người phụ nữ đã sử dụng giọng nói giống trẻ em và tuyên bố rằng cô đã được tiêm hormone khiến mình trông già hơn so với tuổi thật.

Một người phụ nữ ở độ tuổi cuối 30, được cho là khoảng 37 tuổi đã bị kết tội lừa đảo và sử dụng danh tính giả sau khi giả làm một bé gái 12 tuổi và sống cùng một gia đình nhận nuôi trong hơn một năm.

Amanda Maria Souza de Oliveira đã bị kết án tại Joinville, bang Santa Catarina, Brazil, vào thứ Năm, ngày 20 tháng 8, theo một thông cáo báo chí từ Tòa án Tư pháp Santa Catarina.

Theo thông cáo, Oliveira đã được một gia đình ở Joinville đón về nuôi sau khi giả làm bé gái 12 tuổi có "tiền sử bị ngược đãi" và "gặp các vấn đề về sức khỏe".

Amanda Maria Souza de Oliveira

Gia đình này đã đối xử với cô "như con gái ruột", cung cấp cho Oliveira "chỗ ở, thức ăn, thuốc men và các chăm sóc khác" trong 14 tháng tiếp theo, theo tòa án.

Mánh khóe lừa đảo này giúp Oliveira đạt được "lợi ích tài chính", vì gia đình nhận nuôi đã "chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt" trong thời gian cô sống cùng họ, theo phán quyết. Tòa án cũng cân nhắc "những tác động về mặt cảm xúc và gia đình" của vụ việc trong quyết định của mình.

Oliveira, người cuối cùng đã thừa nhận với cơ quan chức năng rằng cô đã nói dối về tuổi tác và danh tính, bị tuyên phạt khoảng 18 tháng tù giam, tiếp theo là khoảng 5 tháng tạm giữ theo chế độ cải tạo bán mở.

Theo tờ The Washington Post, người phụ nữ này đã sử dụng tên "Gabriel" trong thời gian sống cùng gia đình.

Cô được đưa đến sống với gia đình này vào năm 2023 sau khi liên hệ với một tổ chức địa phương chuyên hỗ trợ trẻ em yếu thế. Vào thời điểm đó, Oliveira nói bằng giọng cao vút như trẻ con và tuyên bố mình đã trốn thoát khỏi cảnh ngược đãi.

Oliveira cuối cùng đã bị phát hiện khi những người xung quanh bắt đầu nhận thấy những điểm bất hợp lý trong câu chuyện của cô.

Chính quyền cũng cáo buộc cô từng thực hiện các hành vi lừa đảo tương tự ở những khu vực khác trong nước vào các năm trước.

Cô đã thành công thuyết phục nhiều người trong thời gian dài

Oliveira cũng từng tuyên bố rằng cô bị tự kỷ và từng được cho sử dụng hormone khiến cô trông già hơn tuổi.

Một trong các luật sư của Oliveira, ông Lúcio Sousa, đã mô tả thân chủ của mình là một "người dễ bị tổn thương" và từng "sống lang bạt trên đường phố" trong một tuyên bố gửi tới tờ The Washington Post.

Ông cũng tuyên bố rằng Oliveira không gây ra thiệt hại về tài chính cho gia đình trong thời gian sống cùng họ.

Sau phán quyết của tòa án, ông Sousa đã chia sẻ một tuyên bố trên mạng xã hội, viết rằng đội ngũ pháp lý của Oliveira không đồng ý với quyết định của tòa và dự định "thực hiện mọi biện pháp pháp lý phù hợp và kháng án lên các cấp tòa cao hơn".

Đội ngũ này nói thêm rằng họ "sẽ tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để chứng minh sự trong sạch của Amanda."

Nguồn: People