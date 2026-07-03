Phát minh của Nga làm rung chuyển ngành lương thực: tạo ra loại bánh mì 'siêu bền', để 2 năm vẫn giữ nguyên chất lượng

Nga đã tạo ra một loại bánh mì có hạn sử dụng lên tới 2 năm.

Các nhà khoa học Nga vừa công bố phát triển thành công một loại bánh mì đặc biệt có thể giữ nguyên giá trị dinh dưỡng trong vòng hai năm mà không làm giảm chất lượng. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ phục vụ cho các nhiệm vụ không gian kéo dài cũng như đáp ứng nhu cầu hậu cần của quân đội.

Thông tin được ông Andrey Vedernikov, Trưởng bộ phận Dinh dưỡng Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Cô đặc và Công nghệ Thực phẩm Chuyên dụng của Nga, công bố tại một cuộc tọa đàm về công nghệ vũ trụ do Hội đồng Thành phố Moscow tổ chức.

Theo hãng thông tấn TASS, loại bánh mì mới được phát triển dựa trên công thức từng được sử dụng cho các phi hành gia Liên Xô trong những năm 1960-1970. Nhóm nghiên cứu đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga để cải tiến công nghệ, tạo ra sản phẩm có thời hạn bảo quản lên tới hai năm nhưng vẫn duy trì đầy đủ giá trị dinh dưỡng.

Ông Vedernikov cho biết đây là kết quả của quá trình nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe đối với thực phẩm sử dụng trong môi trường đặc biệt, nơi việc bảo quản lâu dài và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng là yếu tố then chốt.

Công nghệ này được giới thiệu tại sự kiện mang chủ đề "Khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ: Công nghệ vũ trụ đang trở thành giải pháp cho cuộc sống, y học và kinh tế đô thị như thế nào". Theo các chuyên gia, nhiều công nghệ phục vụ chương trình không gian hiện nay đang được nghiên cứu để ứng dụng rộng rãi trong đời sống dân sự và các lĩnh vực khác.

Không chỉ phát triển bánh mì bảo quản dài ngày, ngành công nghiệp thực phẩm phục vụ không gian của Nga cũng đang mở rộng nghiên cứu sang các sản phẩm mới. Trước đó, ông Vladimir Martirosyan, Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Làm bánh mì Nga, cho biết đơn vị này đang phát triển công nghệ sản xuất bánh mì pita dành riêng cho các phi hành gia làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Việc phát triển các loại thực phẩm chuyên dụng có thời hạn bảo quản dài được xem là yêu cầu quan trọng đối với các sứ mệnh không gian kéo dài, khi nguồn tiếp tế bị hạn chế và thực phẩm phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn, khối lượng cũng như khả năng bảo quản trong điều kiện đặc biệt.

Ở một diễn biến liên quan, giới khảo cổ học mới đây cũng ghi nhận một phát hiện hiếm về lịch sử của bánh mì. Trong quá trình khai quật tại khu định cư La Mã cổ đại Vindonissa, thuộc Thụy Sĩ ngày nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc bánh mì có niên đại khoảng 2.000 năm.

Theo các nhà nghiên cứu, chiếc bánh có đường kính khoảng 10 cm, dày 3 cm và được bảo tồn gần như nguyên vẹn nhờ bị cháy xém nghiêm trọng. Đây được xem là phát hiện rất hiếm bởi các vật liệu hữu cơ như thực phẩm thông thường sẽ phân hủy hoàn toàn sau thời gian dài.

Sự xuất hiện đồng thời của những nghiên cứu hiện đại về thực phẩm bảo quản dài ngày và các phát hiện khảo cổ liên quan đến bánh mì cho thấy đây vẫn là một trong những loại thực phẩm gắn liền với lịch sử phát triển của con người, đồng thời tiếp tục được cải tiến để đáp ứng những nhu cầu ngày càng đặc biệt, từ các sứ mệnh không gian cho đến hoạt động quân sự và cứu trợ khẩn cấp.