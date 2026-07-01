Brazil phát minh giống lúa mì chưa từng có trên thế giới, chỉ dùng để làm đúng 1 món

Brazil phát minh giống lúa mì với những đặc điểm rất đặc biệt.

Trồng được lúa mì giữa cái nóng của vùng hoang mạc nhiệt đới Cerrado (miền trung Brazil) đã là chuyện khó, nhưng tạo ra một giống lúa mì nhiệt đới "đo ni đóng giày" riêng cho việc làm bánh quy thì chưa từng có ai làm trên thế giới.

Đó chính là điều mà Embrapa, Cơ quan nghiên cứu nông nghiệp Brazil, vừa công bố với giống lúa mì mới mang tên BRS Cracker, được giới thiệu là giống lúa mì nhiệt đới đầu tiên trên hành tinh được phát triển riêng cho ngành công nghiệp bánh quy.

Giống lúa mì BRS Cracker là thành quả của hơn 40 năm nghiên cứu tại Brazil.

Giống lúa này - ra mắt tại Hội chợ Nông nghiệp Agro Brasília 2026 - có thể cho năng suất lên tới 150 bao mỗi hecta (9 tấn/hecta) và đặc biệt kháng tốt bệnh đạo ôn – căn bệnh gây hại nhiều nhất cho lúa mì ở vùng Trung Brazil.

Điểm đặc biệt nhất của BRS Cracker nằm ở mục đích sử dụng. Thay vì làm bánh mì hay mì sợi như lúa mì thông thường, giống này được thiết kế để cho ra đúng loại bột mà ngành bánh quy cần.

Các nhà máy xay xát từ lâu đã tìm kiếm một loại lúa mì có đặc tính phù hợp cho thị trường này nhưng chưa từng có lựa chọn nhiệt đới nào, và Embrapa đã lấp đầy khoảng trống đó.

Về năng suất, con số 150 bao/hecta là rất ấn tượng đối với cây lúa mì, đặc biệt khi áp dụng cho hình thức canh tác có tưới tiêu tại vùng Cerrado nóng và khô – nơi lúa mì thông thường vốn rất khó phát triển. Thêm vào đó, giống này có chu kỳ sinh trưởng ngắn, giúp người nông dân thu hoạch nhanh hơn và dễ sắp xếp lịch mùa vụ.

Về mặt khoa học, lúa mì làm bánh mì cần gluten mạnh để tạo độ dai, trong khi bánh quy lại cần loại bột có gluten yếu hơn để tạo kết cấu giòn tan đặc trưng – hai loại bột này không thể thay thế cho nhau.

Việc tạo ra BRS Cracker với độ gluten phù hợp chính là đáp ứng chính xác nhu cầu mà ngành công nghiệp đặt ra.

Giống lúa mì BRS Cracker: Thành quả sau 4 thập kỷ

Giống lúa mì này là thành quả của hơn 40 năm nghiên cứu, từ sự hợp tác giữa Embrapa Cerrados (ở Planaltina, Distrito Federal) và Embrapa Trigo (ở Passo Fundo, bang Rio Grande do Sul) – nhiều thập kỷ lai tạo và thử nghiệm để cho ra đời một giống lúa mì vừa chịu nóng, vừa kháng bệnh, vừa phù hợp làm bánh quy.

Đằng sau dự án còn là một chiến lược lớn hơn cho cả ngành nông nghiệp Brazil: Nước này vẫn nhập khẩu phần lớn lúa mì tiêu thụ trong nước, và việc đưa cây lúa mì vào vùng Cerrado là cách để giảm bớt sự phụ thuộc đó.

Embrapa đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng lúa mì tại Cerrado từ khoảng 400.000 hecta hiện nay lên khoảng 1 triệu hecta trong thập kỷ tới.

Tất nhiên cần giữ cái nhìn thực tế: đây là giống mới ra mắt, hướng tới canh tác có tưới tiêu, và mức độ thành công thực sự còn phụ thuộc vào việc nông dân có áp dụng rộng rãi hay không cũng như điều kiện thời tiết có thuận lợi hay không.

Dù vậy, việc Brazil tạo ra giống lúa mì đầu tiên trên thế giới chuyên dùng cho bánh quy, vừa năng suất cao vừa kháng bệnh tốt, vẫn là một bước tiến đáng chú ý cho nền nông nghiệp nước này.