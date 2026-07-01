Phát hiện 31 loài sinh vật biển mới chỉ trong vòng hai tuần

Các nhà khoa học đã phát hiện 31 loài sinh vật biển mới trong chuyến thám hiểm kéo dài 2 tuần tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Brazil.

Mực thủy tinh non được thu thập ở độ sâu 779 m tại Nam Đại Tây Dương. (Ảnh: Schmidt Ocean Institute)

Chuyến khảo sát mới nhất có sự tham gia của 24 chuyên gia đến từ Mỹ, Australia, Brazil và Nhật Bản. Đoàn nghiên cứu làm việc trên tàu Falkor, khởi hành từ thành phố Salvador thuộc bang Bahia của Brazil.

Các nhà khoa học tập trung khảo sát vùng nước nằm giữa đáy biển và lớp nước gần mặt biển có ánh sáng Mặt trời. Đây được xem là môi trường sống lớn nhất trên Trái đất, chiếm khoảng 90% không gian sinh tồn của các loài, nhưng vẫn chưa được con người khám phá đầy đủ.

Trong số 31 loài mới được ghi nhận có 1 loài giáp xác nhỏ cùng nhóm với cua và tôm hùm, 1 loài giun biển di chuyển nhanh, 9 loài sứa, 7 loài sinh vật dạng chuỗi có họ hàng với sứa và san hô, cùng 7 loài sứa lược.

Tàu nghiên cứu Falkor hoạt động tại Nam Đại Tây Dương. (Ảnh: Schmidt Ocean Institute)

Đoàn nghiên cứu cũng phát hiện 4 loài động vật biển nhỏ có hình dạng giống nòng nọc, thường sống trong một lớp chất nhầy, và 2 loài sinh vật đơn bào kích thước lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trưởng đoàn nghiên cứu - bà Karen Osborn cho biết đây là khu vực chưa từng được khảo sát kỹ, vì vậy các nhà khoa học có nhiều cơ hội tìm thấy những loài chưa được biết đến. Tốc độ phát hiện và xác định 31 loài mới trong 2 tuần có thể là một kỷ lục.

Kết quả này có được nhờ một thiết bị hiển vi hiện đại sử dụng tia laser để quan sát cấu trúc tế bào 3 chiều của sinh vật sống ngay trên tàu. Công nghệ này giúp các nhà khoa học theo dõi trực tiếp cách tế bào tương tác, trao đổi vật chất và hình thành cấu trúc.

Sứa đĩa Solmissus săn một loài sứa lược. (Ảnh: Schmidt Ocean Institute)

Một loài sinh vật siphonophore mới được phát hiện trong chuyến thám hiểm. (Ảnh: Schmidt Ocean Institute)

Đoàn nghiên cứu cũng sử dụng các hệ thống ghi hình thử nghiệm, phân tích gene và phối hợp nhiều chuyên gia phân loại để nhanh chóng xác định các loài.

Các nhà khoa học cho rằng những phát hiện này sẽ giúp hiểu rõ hơn sự phân bố của sinh vật biển cũng như vai trò của chúng trong quá trình đại dương hấp thụ carbon. Nhiều sinh vật sống dưới biển sâu thường di chuyển lên gần mặt nước vào ban đêm để kiếm ăn, góp phần vận chuyển carbon xuống các tầng biển sâu hơn.

Bà Osborn nhận định những gì con người đã biết về đại dương mới chỉ là một phần rất nhỏ và cần tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp tục khám phá thế giới sinh vật biển.