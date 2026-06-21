Xuất hiện sinh vật đảo lộn hiểu biết về "tổ tiên 4 chân của chúng ta”

Một loạt sinh vật hình thù kỳ dị, còn nguyên vẹn sau 300 triệu năm hóa thạch, đã được khai quật ở khu vực gần TP Chicago của Mỹ.

Theo Live Science, những hóa thạch chưa từng được biết đến của các sinh vật giống cá sấu mới nở đang hé lộ những thông tin mới về cách tổ tiên sống dưới nước của chúng ta chinh phục đất liền.

Chúng được bảo quản nguyên vẹn đến mức gần như không thể tin nổi trong các phiến đá trầm tích ở Mazon Creek, một mỏ hóa thạch nổi tiếng gần TP Chicago - Mỹ. Chúng là đại diện của các loài động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, bao gồm nhánh sau này sẽ tiến hóa thành loài người.

Vẻ ngoài của sinh vật 4 chân thời kỳ đầu - Ảnh đồ họa: Gabriel Ugueto

Theo nghiên cứu quốc tế vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Science, những loài vật này gọi là embolomere, là nhóm động vật ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu.

Chúng trông giống như sự kết hợp giữa cá sấu và lươn, thống trị các môi trường sống ở sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước, tức trong kỷ Than Đá và Nhị Điệp.

Riêng các mẫu vật vừa được tìm thấy có niên đại vào khoảng 307-309 triệu năm tuổi, tức giữa kỷ nguyên của embolomere.

Mặc dù những sinh vật này có thể dài hơn 3 m khi trưởng thành, các mẫu vật Mazon Creek, đã lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt quý giá khi chúng mới chỉ vài ngày đến vài tuần tuổi.

Những hóa thạch này không cho thấy bằng chứng về mang ngoài và các đặc điểm giống nòng nọc khác mà các nhà nghiên cứu mong đợi từ một sinh vật sống trên cạn thời kỳ đầu.

Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra các hóa thạch khác trước và trong quá trình "chuyển đổi từ vây sang chi" nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng về vòng đời giống lưỡng cư ở những hóa thạch đó.

Theo các giả thuyết được tin cậy trước đây, các loài động vật 4 chân đầu tiên chinh phục mặt đất phải có chu kỳ sinh trưởng giống lưỡng cư ngày nay: Đẻ trứng dưới nước, trứng nở ra nòng nọc có mang, rồi mới dần rụng mang khi trưởng thành và mọc chân.

Các sinh vật vừa được khai quật cho thấy chúng đã là một phiên bản thu nhỏ của con trưởng thành ngay từ khi ra đời y như chúng ta, bò sát, chim... ngày nay, một quá trình gọi là "phát triển trực tiếp".

"Từ khi chúng ta hiểu về sự tiến hóa, chúng ta đã cho rằng câu chuyện về quá trình chuyển đổi từ nước lên đất liền là hoàn toàn đúng. Trên thực tế, câu chuyện hoàn toàn khác" - đồng tác giả Jason Pardo đến từ Đại học Vilnius (Lithuania) và Bảo tàng Field (Mỹ) cho biết.

Theo thông cáo từ Bảo tàng Field, đơn vị chủ trì cuộc nghiên cứu, các phát hiện này đã đảo lộn hiểu biết của các nhà khoa học về cách động vật - bao gồm tổ tiên 4 chân của chúng ta - chinh phục đất liền.