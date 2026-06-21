Biển lửa bao trùm resort nổi tiếng, gần 1.700 du khách tháo chạy trong hoảng loạn, một người thiệt mạng

Một phụ nữ quốc tịch Italy thiệt mạng, gần 1.700 du khách phải sơ tán khẩn cấp sau vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở Cộng hòa Dominica.

Ngày 19/6, giới chức địa phương cho biết một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khách sạn Viva Wyndham Dominicus Beach ở khu nghỉ dưỡng biển Bayahibe, Cộng hòa Dominica, khiến một phụ nữ thiệt mạng và gần 1.700 du khách phải sơ tán.

Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp DAEH, nạn nhân là bà Francesca Valentino, 46 tuổi, quốc tịch Italy.

Ngoài trường hợp tử vong, có 3 người được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị và 6 người khác được sơ cứu ngay tại hiện trường. Những người bị ảnh hưởng bao gồm du khách lưu trú, khách tham quan và lực lượng cứu hộ tham gia chữa cháy.

Clip hiện trường sự việc

Các đoạn video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc cao trên đường bờ biển Caribe, trong khi ngọn lửa bao trùm phần mái lợp bằng lá cọ của khu nghỉ dưỡng.

Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Cộng hòa Dominica (COE) cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy đám cháy lan nhanh do một số phần kết cấu mái được làm từ vật liệu dễ cháy như lá cọ, kết hợp với điều kiện gió mạnh.

"Những quan sát sơ bộ cho thấy ngọn lửa lan rộng nhanh chóng do tính dễ bắt lửa của một số phần mái được làm từ lá cọ, cùng với tác động của điều kiện gió", COE cho biết.

Tập đoàn khách sạn Wyndham Hotels & Resorts, đơn vị nhượng quyền cho khoảng 8.400 khách sạn trên toàn thế giới, chưa đưa ra bình luận ngay sau vụ việc.

Giới chức xác nhận đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, song nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Ảnh: Reuters

Toàn bộ du khách lưu trú tại khách sạn bị ảnh hưởng đã được chuyển đến các khách sạn lân cận. Trong khi đó, khách sạn Viva Wyndham Dominicus Palace thuộc cùng hệ thống không ghi nhận thiệt hại.

COE cho biết các hoạt động du lịch tại Bayahibe và khu vực xung quanh vẫn diễn ra bình thường, an toàn và không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Nằm bên bờ biển Caribe với làn nước trong xanh và những bãi cát trắng nổi tiếng, Cộng hòa Dominica hiện là điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Caribe. Trong 5 tháng đầu năm 2026, quốc gia này đã đón khoảng 5,6 triệu lượt du khách quốc tế.

Nguồn: CNN