Xả súng ở Chicago, Mỹ khiến ít nhất 13 người bị thương

Theo CBS News, vụ xả súng từ trên xe nhắm vào đám đông đang vui chơi trong kỳ nghỉ lễ ở Chicago, Mỹ khiến ít nhất 13 người bị thương.

Khoảng 23h ngày 19/6 (giờ địa phương), cảnh sát Chicago cho biết một chiếc SUV màu đỏ tiến đến đám đông người ở Roseland, phía Nam thành phố và hai người bên trong chiếc xe bắt đầu nổ súng .

Vụ việc xảy ra vào ngày lễ liên bang Juneteenth, kỷ niệm sự kiện chấm dứt cuộc sống nô lệ tại Mỹ.

Ban đầu, cảnh sát tìm thấy một phụ nữ 32 tuổi bị bắn vào lưng và một người đàn ông 44 tuổi bị thương nhẹ. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cảnh sát xác nhận có ít nhất 13 người bị bắn và họ có độ tuổi từ 17 - 47 tuổi.

Có khoảng 100 viên đạn bắn ra tại hiện trường. (Ảnh: X)

Thông báo tiết lộ thêm một phụ nữ 26 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại Bệnh viện Đại học Chicago. Các nạn nhân còn lại trong tình trạng ổn định và điều trị tại bệnh viện địa phương, bao gồm Trung tâm Y tế Đại học Chicago, Bệnh viện Christ và Bệnh viện Trinity.

Tại hiện trường vụ án, ít nhất 100 dấu vết chứng cứ, nhiều ô tô và một trạm xe buýt bị trúng đạn. Số lượng dấu vật chứng cho thấy có thể có khoảng 100 viên đạn được bắn ra.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ súng và chưa có ai bị bắt giữ.

Hôm 18/6, tình trạng hoảng loạn ở trung tâm Manhattan sau khi xuất hiện tiếng súng nổ ra tại Quảng trường Thời đại khiến du khách, người đi làm và người bán hàng rong hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn tại một trong những điểm du lịch sầm uất nhất thế giới.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), các phát súng được bắn ra ngay trước 16h gần giao lộ đường West 44th và đại lộ Seventh.

Video từ hiện trường cho thấy khung cảnh nhộn nhịp thường ngày ở quảng trường bỗng trở nên hỗn loạn sau khi nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Hình ảnh từ EarthCam dường như cho thấy hai người chạy ra đường, rút vũ khí và nổ súng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xả súng ở Chicago, Mỹ khiến ít nhất 13 người bị thương

Cảnh sát nhanh chóng truy đuổi một nghi phạm, bắt giữ người này và thu hồi một khẩu súng. Danh tính của nghi phạm không được tiết lộ, nhưng cảnh sát cho biết người này dưới 18 tuổi. Động cơ vẫn chưa rõ ràng, vì nhà chức trách vẫn đang điều tra xem vụ nổ súng là ngẫu nhiên hay có chủ đích.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi đám đông đổ về Manhattan để tham dự lễ diễu hành mừng chức vô địch của đội New York Knicks, diễn ra ở khu vực khác trong thành phố.

Các quan chức cho biết vụ xả súng ở Quảng trường Thời đại không liên quan đến lễ diễu hành, nơi khoảng 10.000 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh.