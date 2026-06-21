Phát hiện Trung Quốc dựng khối tháp hình trụ thuộc dạng lớn nhất thế giới, cao 100 mét, rộng bằng nửa sân bóng đá để thực hiện nhiệm vụ mà ngay cả người dân còn không biết

Công trình này là gì?

Một tháp lọc không khí thử nghiệm cao hơn 100 mét ở miền Bắc Trung Quốc đã mang lại những kết quả đầy khích lệ trong việc cải thiện chất lượng không khí. Cơ sở này được các nhà vận hành mô tả là máy lọc không khí lớn nhất thế giới.

Hệ thống được xây dựng tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây) và do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Môi trường Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) vận hành thử nghiệm. Theo báo cáo, tháp đã cải thiện đáng kể tình trạng không khí trên diện tích 10 km² tại Tây An, mở ra một giải pháp tiềm năng cho vấn nạn ô nhiễm khói bụi kéo dài tại thành phố này.

Trưởng dự án Cao Junji cho biết kể từ khi đi vào hoạt động, tháp đã sản xuất được hơn 10 triệu m³ không khí sạch mỗi ngày. Vào những ngày ô nhiễm nghiêm trọng, hệ thống này có khả năng giảm khói bụi xuống mức gần trung bình.

Để đánh giá chính xác hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã thiết lập hơn 10 trạm quan trắc ở khu vực xung quanh. Dữ liệu thu thập được trong các đợt ô nhiễm nặng cho thấy, nồng độ bụi mịn PM2.5 đã giảm trung bình 15%.

Cơ chế hoạt động của tháp dựa vào hệ thống nhà kính bao quanh phần đế, chiếm diện tích bằng khoảng nửa sân bóng đá. Không khí ô nhiễm từ môi trường xung quanh được hút vào bên trong các cấu trúc nhà kính bằng kính. Ánh nắng mặt trời sẽ làm nóng không khí bên trong nhà kính. Do dòng khí nóng nhẹ hơn, luồng khí này sẽ tự động bị đẩy và dẫn hướng đi lên phía trên lòng tháp. Khi luồng khí liên tục bốc cao bên trong tháp, nó bắt buộc phải đi qua nhiều lớp màng lọc chuyên dụng được thiết kế để giữ lại bụi bẩn và các tác nhân gây ô nhiễm, trả lại không khí sạch ra môi trường từ đỉnh tháp.

Tây An vốn là thành phố thường xuyên chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa đông do phần lớn hệ thống sưởi ấm vẫn phụ thuộc vào than đá. Các nhà vận hành cho biết hệ thống này vẫn hoạt động tốt trong những tháng lạnh giá nhờ lớp phủ đặc biệt trên kính nhà kính giúp tăng cường hấp thụ bức xạ mặt trời. Đáng chú ý, cơ sở này tiêu tốn rất ít điện năng vào ban ngày.

Dự án tháp lọc không khí Tây An được khởi động vào năm 2015 và hoàn thành xây dựng vào năm 2017 tại vùng phát triển thuộc quận Trường An. Mục tiêu của các nhà khoa học là tìm ra một phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi khí quyển. Dù vậy, chi phí đầu tư cụ thể của công trình này không được tiết lộ.

Tại thời điểm ra mắt, cấu trúc này có quy mô vượt trội so với tháp lọc khói bụi cao 7 mét do kiến trúc sư Hà Lan Daan Roosegaarde lắp đặt tại công viên sáng tạo 798 ở Bắc Kinh. Tháp của kiến trúc sư Hà Lan chỉ tạo ra khoảng 8 m³ không khí sạch mỗi giây và vận hành hoàn toàn bằng điện.

Nhiều người dân sống gần khu vực tháp Tây An chia sẻ họ đã nhận thấy những chuyển biến tích cực.

Một quản lý nhà hàng, cách tháp 1 km về phía tây bắc, chia sẻ không khí trong mùa đông đã sạch hơn hẳn, dù trước đó người này không biết ngọn tháp này dùng để làm gì.

Một sinh viên ngành khoa học môi trường (Đại học Sư phạm Thiểm Tây) nhận xét tháp vận hành rất êm ái dù có kích thước khổng lồ, và cô hoàn toàn tin tưởng chất lượng không khí quanh trường đã được cải thiện.

Theo Economics Times﻿