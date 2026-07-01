Hoá đơn điện cao bất thường, người phụ nữ kiểm tra mới biết mình đã phải trả tiền điện cho 7 hộ hàng xóm trong suốt 17 năm

Dù đã kiện nhưng bà vẫn chưa thể lấy lại tiền bồi thường.

Một vụ việc hi hữu vừa xảy ra tại khu dân cư Lĩnh Tú Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khi một người phụ nữ họ Ân phát hiện hệ thống điện của nhà mình bị đấu nối trái phép suốt 17 năm qua.

Theo thông tin được Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông phản ánh vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, bà Ân nhận thấy hóa đơn tiền điện tại khu vực tầng hầm của gia đình tăng cao một cách bất thường trong hai tháng gần đây.

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, bà kinh hoàng phát hiện ra đường dây điện của 7 hộ hàng xóm xung quanh đã bị đấu nối trực tiếp vào công tơ điện cá nhân của mình. Tình trạng này đã diễn ra liên tục từ năm 2009 cho đến nay, đồng nghĩa với việc toàn bộ chi phí sử dụng điện tại phòng kho của 7 hộ dân này đều do một mình bà gánh chịu trong suốt 17 năm.

Người phụ nữ vô cùng sốc và bất bình khi phát hiện sự thật

Dù đây là một khu dân cư có hạ tầng được quảng cáo là hoàn thiện, nhưng hệ thống điện tại khu vực hầm chứa đồ lại lộ rõ sự hỗn loạn trong việc đi dây và có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định đấu nối. Ban quản lý tòa nhà tại đây cũng đã thay đổi qua nhiều đơn vị khác nhau. Phía cơ quan điện lực cho biết, tài sản đường dây phía sau công tơ điện không thuộc phạm vi quản lý của ngành điện mà thuộc sở hữu của cá nhân người dùng, do đó họ không có quyền can thiệp.

Cơ quan này khuyến nghị vụ việc cần được giải quyết thông qua sự phối hợp thương lượng giữa ban quản lý, chủ đầu tư và các chủ hộ. Hiện tại, ngành điện và ban quản lý đã hỗ trợ bà Ân liên hệ với phía chủ đầu tư để thúc đẩy quá trình xử lý.

Sau khi sự việc bị phanh phui, bà Ân đã nhiều lần liên hệ với đơn vị phát triển dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Lục Phát Sơn Đông để yêu cầu bồi thường tiền điện và sửa chữa lại hệ thống đường dây. Tuy nhiên, nhân viên của công ty này chỉ yêu cầu bà cung cấp bảng kê chi tiết lượng điện tiêu thụ ở tầng hầm, đồng thời hứa hẹn sẽ đưa ra phương án giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ.

Bà Ân tỏ ra vô cùng bất lực trước thái độ của chủ đầu tư. Bà cho biết đơn vị này liên tục đùn đẩy trách nhiệm và lấy lý do không thể tìm lại đội ngũ thi công năm xưa để trì hoãn, không chịu đưa ra một giải pháp xử lý rõ ràng cho vụ việc.

Nguồn: HK01