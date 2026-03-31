Nhận hóa đơn tiền điện cao hơn bình thường 30 triệu đồng, 2 viện dưỡng lão đồng loạt báo cảnh sát: Phát hiện cảnh tượng bất ngờ trên trần nhà

Sự cố bất ngờ và bí mật động trời phía sau

Theo thông tin từ cảnh sát khu vực Sham Shui Po, Hong Kong, Trung Quốc, vào ngày 4/9/2025, một viện dưỡng lão dành cho người khuyết tật đã trình báo việc hệ thống mạng nội bộ liên tục hoạt động chậm bất thường trong nhiều tháng. Bên cạnh đó, hóa đơn tiền điện của cơ sở cũng đột ngột tăng mạnh. Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện bên trần nhà có lắp đặt trái phép 5 máy đào tiền mã hóa.

Không lâu sau đó, một cơ sở khác thuộc cùng tổ chức, đặt tại khu Sau Mau Ping, cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Kiểm tra kỹ thuật cho thấy thêm 3 máy đào tiền điện tử khác cũng bị giấu kín trên trần nhà.

Tổng cộng, lực lượng chức năng địa phương phát hiện 8 thiết bị khai thác tiền mã hóa được lắp đặt trái phép tại hai cơ sở viện dưỡng lão nói trên. Các thiết bị này được kết nối trực tiếp với hệ thống điện và mạng internet của 2 viện dưỡng lão mà không có bất kỳ sự cho phép nào.

Kết quả điều tra cho thấy vào tháng 8/2025, một công ty kỹ thuật từng được thuê đến lắp đặt các thiết bị thông minh như khóa cửa điện tử tại hai cơ sở nói trên. Cảnh sát nghi ngờ các nhân viên kỹ thuật đã lợi dụng quá trình thi công để bí mật kết nối máy đào tiền mã hóa vào hệ thống điện và mạng của viện dưỡng.

Cảnh sát địa phương cho biết máy đào tiền điện tử cần kết nối internet ổn định và tiêu thụ lượng điện rất lớn để duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ. Chính vì vậy, hóa đơn điện của hai cơ sở viện dưỡng lão trên đã tăng mạnh, mỗi tháng phát sinh thêm khoảng 8.000 –9.000 HKD (hơn 26 - 30 triệu đồng) so với mức thông thường.

Việc tiêu thụ điện năng tăng đột biến cùng với lưu lượng mạng bất thường chính là dấu hiệu đầu tiên khiến sự việc bị phát hiện.

Thanh tra thuộc Đội điều tra tội phạm công nghệ và tài sản của cảnh sát Sham Shui Po cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai hành động ngay sau khi nhận được báo cáo. Chỉ một ngày sau, cảnh sát tiến hành bắt giữ hai người đàn ông địa phương 32 và 33 tuổi tại khu Mong Kok và Sham Shui Po với cáo buộc “trộm điện”.

Theo điều tra ban đầu, cả 2 nghi phạm đều là nhân viên của công ty kỹ thuật liên quan và đã làm việc tại đây nhiều năm. Mỗi máy đào tiền mã hóa có giá trị vài nghìn đô la Hong Kong. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy đào bitcoin, bộ nguồn điện và các thiết bị liên quan.

Tổ chức Hong Kong PHAB Association, đơn vị quản lý hai cơ sở bị ảnh hưởng, xác nhận sự việc đã xảy ra. Đại diện tổ chức cho biết các thiết bị trái phép đã được tháo dỡ, hai cơ sở viện dưỡng lão vẫn hoạt động bình thường. Tổ chức này khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương để tiếp tục đảm bảo môi trường chăm sóc ổn định cho người già.

Cảnh sát cảnh báo nguy cơ tương tự

Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc, nhận định đây là vụ việc đáng chú ý khi tội phạm lợi dụng quá trình thi công hợp pháp để lén lắp đặt thiết bị trái phép nhằm trục lợi.

Cảnh sát khuyến cáo các cá nhân và các tổ chức khi thuê đơn vị thi công hoặc lắp đặt thiết bị nên giám sát chặt chẽ quá trình làm việc, đồng thời thường xuyên theo dõi hóa đơn điện và lưu lượng sử dụng mạng. Nếu phát hiện sự thay đổi bất thường, cần kiểm tra ngay hoặc báo cảnh sát địa phương để có phương án xử lý kịp thời, tránh xảy ra thiệt hại.

(Theo HK01)