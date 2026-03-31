Đến trường học đón cháu nhưng không thấy đâu, bà đi tìm thì ngã quỵ khi thấy cậu bé nằm dưới đáy bể bơi

Mới đây, vụ việc một cậu bé 7 tuổi tại Thái Lan đã tử vong thương tâm sau giờ học bơi tại trường học đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại trường Saint Joseph Yannawa ở Bangkok hôm 25/3 vừa qua. Cậu bé tên là Mon được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại bể bơi của trường.

Bà của Mon, bà Nattaporn, 51 tuổi cho biết hôm đó, bà đã đến trường vào khoảng 4 giờ chiều để đón cháu trai, nhưng không tìm thấy cậu bé đâu. Bà nói rằng bà và bạn bè của Mon bắt đầu tìm kiếm và sau đó tìm thấy chiếc giày của Mon trên một giá để đồ bên ngoài khu vực bể bơi.

Bà và mẹ của cậu bé 7 tuổi thất thần sau sự việc thương tâm.

Bà Nattaporn cho biết một trong những bạn cùng lớp của cậu đã trèo xuống khu vực bể bơi và tìm thấy túi của Mon. Bà đã đi theo đứa trẻ và tìm kiếm trong phòng tắm và phòng thay đồ, nhưng nói rằng Mon không có ở đó.

Đám tang cậu bé xấu số tử vong do đuối nước tại trường học trong giờ học bơi lội.

Sau đó, bà Nattaporn liên lạc với các giáo viên, những người nói với bà rằng Mon có thể đã rời trường. Bà Nattaporn nói bà không tin điều đó có thể xảy ra vì cậu bé sẽ không bỏ lại đồ đạc của mình. Bà Nattaporn nói bà bắt đầu nghi ngờ cậu bé đã bị đuối nước và thúc giục huấn luyện viên bơi lội tìm kiếm cậu bé trong bể bơi. Mon sau đó được tìm thấy dưới nước trong tình trạng bất tỉnh. Huấn luyện viên đã đưa cậu bé lên và thực hiện hô hấp nhân tạo. Cậu bé có mạch rất yếu và sau đó đã qua đời tại bệnh viện.

Bà Nattaporn cho biết tiết học cuối cùng trong ngày xảy ra vụ việc chính là bơi lội. Bà nói lớp học kết thúc vào khoảng 2 rưỡi chiều và bể bơi đóng cửa lúc 3 giờ chiều. Theo bà Nattaporn, các giáo viên và huấn luyện viên bơi lội đã đưa ra những lời khai mâu thuẫn về số lượng học sinh tham dự lớp học. Giáo viên nói có 13 học sinh, trong khi huấn luyện viên nói có 15 học sinh.

Huấn luyện viên cũng thừa nhận rằng không có việc điểm danh nào được thực hiện sau khi lớp học kết thúc. Gia đình cho biết nhà trường nói với họ rằng camera an ninh xung quanh bể bơi không hoạt động. Họ cho biết đã từ chối khoản bồi thường mà nhà trường đề nghị và đang yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân cái chết của Mon, bao gồm cả việc liệu nó có liên quan đến sự bất cẩn của giáo viên hay không.

Sau đó, nhà trường đã đưa ra một tuyên bố chính thức về vụ việc, nói rằng họ sẽ hợp tác với cuộc điều tra và tăng cường các biện pháp an ninh.