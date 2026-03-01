Người đàn ông sống 8 năm với chiếc đũa trong cổ họng và cái kết khiến cộng đồng mạng không thể tin nổi

Một người đàn ông họ Vương tại Trung Quốc vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi các bác sĩ phát hiện và lấy ra một chiếc đũa kim loại dài 12 cm đã nằm trong cổ họng ông suốt 8 năm. Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người kinh ngạc mà còn đặt ra những câu hỏi về nhận thức sức khỏe và tâm lý sợ hãi phẫu thuật của bệnh nhân.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vào đầu tháng 3. Điều đáng nói là dị vật này không phải mới xuất hiện, mà đã tồn tại trong cơ thể bệnh nhân suốt gần một thập kỷ.

Sự việc bắt đầu từ tám năm trước, khi ông Vương vô tình nuốt phải chiếc đũa trong lúc ăn uống và sử dụng rượu. Dù cảm thấy đau ngay sau đó, ông không gặp khó khăn trong việc hô hấp, điều này khiến ông chủ quan và không coi đây là vấn đề nghiêm trọng.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí của dị vật và đề xuất phương án phẫu thuật, trong đó có khả năng phải rạch một bên cổ để lấy chiếc đũa ra. Tuy nhiên, trước viễn cảnh phải trải qua một ca phẫu thuật xâm lấn, ông Vương đã từ chối điều trị và quyết định "sống chung" với dị vật.

Trong suốt những năm sau đó, người đàn ông này thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của chiếc đũa trong cổ họng, nhưng ông cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường do thói quen uống rượu. Sự chủ quan này kéo dài cho đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vài tuần trước khi nhập viện, ông bắt đầu cảm thấy đau rõ rệt mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Cơn đau tăng lên khi nuốt thức ăn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Nhận thấy tình trạng không còn có thể chịu đựng, ông quyết định quay lại bệnh viện để kiểm tra.

Các bác sĩ tại đây ban đầu không khỏi bất ngờ khi nghe bệnh nhân nói rằng chiếc đũa đã nằm trong cổ họng suốt 8 năm. Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật nằm ở vùng vòm miệng mềm, một vị trí nhạy cảm nhưng may mắn là chưa gây tổn thương nghiêm trọng.

Theo đánh giá của đội ngũ y tế, niêm mạc xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, các cơ quan liên quan không bị dịch chuyển và dây thanh âm vẫn hoạt động bình thường. Đây được xem là điều hiếm gặp, bởi một dị vật có kích thước lớn như vậy thường dễ gây ra biến chứng nguy hiểm nếu tồn tại lâu trong cơ thể.

Trước việc bệnh nhân tiếp tục từ chối phương án rạch cổ, các bác sĩ đã lựa chọn một giải pháp khác ít xâm lấn hơn, đó là tiến hành phẫu thuật qua đường miệng. Ca mổ được thực hiện cẩn thận và thành công khi chiếc đũa kim loại dài 12 cm được lấy ra mà chỉ gây chảy máu ở mức tối thiểu.

Sau phẫu thuật, ông Vương hồi phục nhanh chóng và được xuất viện chỉ vài ngày sau đó. Trường hợp này được đánh giá là may mắn hiếm có, khi dị vật không gây ra những biến chứng nghiêm trọng trong suốt thời gian dài.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng chịu đựng của bệnh nhân, trong khi không ít ý kiến cho rằng đây là một bài học về việc không nên chủ quan với các vấn đề sức khỏe.

Thực tế, những trường hợp nuốt phải dị vật không phải là hiếm, nhưng việc một vật thể dài tới 12 cm tồn tại trong cơ thể suốt 8 năm mà không gây hậu quả nghiêm trọng là điều rất hiếm gặp. Trước đó, một trường hợp khác tại tỉnh An Huy cũng từng gây chú ý khi một người đàn ông sống với chiếc bàn chải đánh răng trong dạ dày suốt 52 năm trước khi được phẫu thuật lấy ra.

Những câu chuyện như vậy không chỉ khiến dư luận tò mò mà còn phản ánh tâm lý e ngại, thậm chí sợ hãi việc điều trị y tế của một bộ phận người dân. Các chuyên gia cho rằng, việc trì hoãn điều trị có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, và việc nâng cao nhận thức về sức khỏe là điều cần thiết.

Trường hợp của ông Vương, dù kết thúc có hậu, vẫn là lời cảnh báo rõ ràng rằng sự chủ quan và nỗi sợ hãi có thể khiến một vấn đề nhỏ trở thành nguy cơ lớn, và đôi khi cái giá phải trả có thể không chỉ dừng lại ở những cơn đau kéo dài.