Chồng đập đầu vào tường, đòi ly hôn vì vợ bầu được bác sĩ nam thăm khám

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) vào ngày 26/3, khi một người đàn ông phản ứng dữ dội vì không chấp nhận việc vợ mình được bác sĩ nam thăm khám. Nhân chứng cho biết người này liên tục la hét những câu như: “Tôi sẽ ly hôn ngay ngày mai” và “Tôi không muốn sống nữa”.

Video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh người đàn ông chạy khắp hành lang, nhiều lần tự đập đầu vào tường, bất chấp sự can ngăn của nhân viên y tế. Sau đó, anh ngã xuống sàn nhưng vẫn tiếp tục la hét trong trạng thái kích động.

Nhân viên bệnh viện đã phải đưa xe lăn và bình oxy tới để hỗ trợ, đồng thời cố gắng trấn an người này.

Đại diện bệnh viện cho biết toàn bộ quá trình thăm khám diễn ra đúng quy trình, trong đó có sự phối hợp của nhân viên y tế nữ khi bác sĩ nam kiểm tra cho sản phụ.

Phía bệnh viện cũng khẳng định đây không phải là tranh chấp y khoa và cho biết đã trấn an thai phụ sau khi hoàn tất thăm khám. Người phụ nữ cùng gia đình sau đó đã rời khỏi bệnh viện.

Do quy định bảo mật thông tin bệnh nhân, cơ sở y tế không tiết lộ thêm về danh tính các cá nhân liên quan.