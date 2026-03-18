Đang chật vật với lương hưu eo hẹp, cặp vợ chồng tình cờ có thêm 428.000 USD nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Tờ giấy bỏ quên suốt ba thập kỷ

Ở tuổi 67, ông Sato Kenichi cùng vợ sống tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) đang trải qua những năm tháng hưu trí không mấy dư dả. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai người chỉ khoảng 220.000 yen (tương đương 1.400 USD), vừa đủ trang trải sinh hoạt cơ bản. Trước áp lực chi phí ngày càng tăng, họ buộc phải cắt giảm gần như mọi khoản chi không thiết yếu, từ du lịch cho đến những thú vui tuổi già.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ tiếp tục đều đều như vậy cho đến khi một sự việc bất ngờ xảy ra trong lúc dọn dẹp nhà.

Trong một lần sắp xếp lại đồ đạc cũ, ông Sato vô tình phát hiện một tờ giấy đã ố vàng nằm dưới đáy thùng. Đó là biên nhận giao dịch chứng khoán từ hơn 30 năm trước vốn là một khoản đầu tư mà chính ông cũng gần như đã quên mất.

Trở lại đầu những năm 1990, theo lời khuyên của cha, ông Sato từng bỏ ra 1 triệu yen để mua cổ phiếu của một công ty viễn thông khi lĩnh vực này bắt đầu phát triển mạnh. Thời điểm đó, việc giao dịch chứng khoán vẫn được thực hiện bằng giấy tờ, nên toàn bộ chứng nhận sở hữu chỉ được lưu giữ dưới dạng biên lai.

Sau đó, cuộc sống mưu sinh cuốn ông đi, khiến khoản đầu tư này dần bị lãng quên.

Chỉ đến khi tình cờ tìm lại tờ biên nhận, ông mới quyết định liên hệ với công ty chứng khoán để kiểm tra, dù bản thân không đặt nhiều kỳ vọng vì đã quá lâu.

Kết quả trả về khiến ông gần như không tin vào mắt mình.

Số tiền đầu tư ban đầu 1 triệu yen đã tăng lên khoảng 85 triệu yen sau hơn 30 năm. Sau khi quyết định bán toàn bộ và trừ thuế, ông thực nhận hơn 68 triệu yen, tương đương khoảng 428.000 USD .

Khoảnh khắc "không tin nổi vào mắt mình"

Ông Sato kể lại rằng mình đã không thể kìm được cảm xúc khi ra cây ATM để kiểm tra tài khoản. Con số hiển thị trên sổ khiến ông run tay và xúc động mạnh.

Đó là số tiền lớn nhất mà ông từng sở hữu trong suốt cuộc đời, một khoản "tài sản bất ngờ" đến vào thời điểm mà ông không còn dám nghĩ tới việc cải thiện đáng kể cuộc sống.

Câu chuyện của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó không phải là trường hợp duy nhất.

Trước đó, truyền thông từng đưa tin về một người đàn ông tại Ấn Độ tìm thấy chứng nhận cổ phiếu cũ của cha. Khoản đầu tư chỉ 100.000 rupee từ thập niên 1990 đã tăng vọt lên khoảng 80 triệu rupee sau nhiều năm, tương đương gần 1 triệu USD.

Lý giải từ chuyên gia: Sức mạnh của "lãi kép"

Theo các chuyên gia tài chính tại Nhật Bản, trường hợp của ông Sato là minh chứng rõ ràng cho hiệu ứng lãi kép trong đầu tư dài hạn. Khi lựa chọn đúng doanh nghiệp có tiềm năng, giá trị cổ phiếu có thể tăng trưởng mạnh theo thời gian, đặc biệt nếu doanh nghiệp thực hiện chia tách cổ phiếu và tái đầu tư cổ tức.

Điều đáng nói là trong suốt ba thập kỷ, ông Sato không hề bổ sung thêm vốn, nhưng tài sản vẫn tự tăng trưởng nhờ cơ chế tích lũy theo cấp số nhân.

Các chuyên gia cũng lưu ý, từ năm 2009, Nhật Bản đã tiến hành số hóa toàn bộ hệ thống cổ phiếu, thay thế cho hình thức giấy tờ trước đây. Những cổ phiếu không được quản lý hoặc bị "bỏ quên" sẽ được chuyển vào các tài khoản đặc biệt tại tổ chức tài chính.

Vì vậy, những người từng đầu tư trong quá khứ hoàn toàn có thể liên hệ với công ty chứng khoán để tra cứu lại tài sản của mình.

Câu chuyện của ông Sato không chỉ là một may mắn hiếm có, mà còn là lời nhắc về giá trị của việc đầu tư dài hạn và đôi khi, "kho báu" có thể nằm ngay trong chính ngôi nhà của mỗi người, chỉ chờ được tìm lại sau nhiều năm bị lãng quên.