Phát hiện căn nhà không người ở vẫn phát sinh 1 triệu đồng tiền điện mỗi tháng: Cảnh sát ập vào, sững sờ trước cảnh tượng bên trong

Nhận tin báo về hóa đơn điện bất thường của một người phụ nữ Trung Quốc, cảnh sát địa phương tiến hành điều tra làm rõ.

Mới đây, cảnh sát Nhạc Thanh (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã triệt phá một vụ trộm điện sau khi phát hiện dữ liệu tiêu thụ điện bất thường của một hộ dân.

Vụ việc được phát hiện sau khi bà Hà (tên đã được thay đổi) đến trình báo với cảnh sát vào cuối tháng 1/2026. Bà cho biết căn nhà cũ của mình chỉ thỉnh thoảng mới có người ở, nhưng hóa đơn tiền điện hàng tháng vẫn dao động từ 100-300 NDT (gần 400.000 - 1,1 triệu đồng), khiến bà nghi ngờ có người sử dụng điện trái phép.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Căn nhà của bà Hà là nhà tự xây ở khu vực nông thôn, có tường chung với nhà của ông Trần. Hệ thống dây điện của 2 căn nhà cũng đi chung trong bức tường này.

Ảnh minh hoạ

Kiểm tra dữ liệu sử dụng điện trong nhiều năm, cảnh sát phát hiện một chi tiết bất thường. Trong khi hóa đơn điện của bà Hà luôn ở mức cao dù ít sử dụng, thì gia đình ông Trần gần như không phát sinh điện năng tiêu thụ. Trong hai năm liên tiếp, tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông chỉ vỏn vẹn 1 kWh mỗi năm.

Với giá điện địa phương khoảng 0,54 NDT/kWh (khoảng 2.000 đồng), việc một hộ gia đình chỉ dùng 1 kWh điện trong cả năm là điều gần như không thể xảy ra trong điều kiện sinh hoạt bình thường.

Nhận thấy sự chênh lệch bất thường giữa hai hộ gia đình, lực lượng chức năng quyết định khám xét nhà ông Trần vào tối 21/1. Trong quá trình kiểm tra, sau khi di chuyển một chiếc tủ cũ đặt ở góc phòng khách, cảnh sát phát hiện một lỗ thủng lớn trên bức tường chung. Bên trong, lớp cách điện của nhiều dây điện đã bị bóc, các đầu dây được đấu nối chằng chịt.

Kết quả điều tra xác định ông Trần đã khoan xuyên tường, đấu nối trái phép vào đường dây điện của nhà bà Hà để sử dụng điện miễn phí.

Ảnh minh hoạ

Theo lời khai, từ năm 2021, lợi dụng việc bà Hà thường xuyên vắng nhà và căn nhà cũ hầu như bị bỏ trống, ông Trần nảy sinh ý định trộm điện nhằm tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Hành vi này kéo dài suốt 5 năm, với tổng lượng điện bị đánh cắp lên tới gần 8.000 kWh, tương đương giá trị hơn 4.000 NDT (15 triệu đồng). Ông Trần tin rằng cách làm của mình đủ kín đáo để không bị phát hiện. Tuy nhiên, chính số liệu tiêu thụ điện "không tưởng", chỉ 1 kWh mỗi năm đã trở thành manh mối giúp cảnh sát lần ra vụ việc.

Sau đó, ông Trần đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ với cáo buộc trộm cắp điện. Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo ﻿Toutiao