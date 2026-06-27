Một góc khuất tưởng chừng vô hại trong căn nhà mới lại che giấu cảnh tượng khiến người đàn ông kinh hãi.

Người đàn ông liên tiếp kéo ra 35 sinh vật ra khỏi góc khuất

Người đàn ông chỉ định kiểm tra một góc khuất sau khi liên tục phát hiện những dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà mới xây.

Theo Times of India, sự việc xảy ra vào cuối tháng 5/2024 tại làng Dipalu, thuộc quận Lakhimpur, bang Assam (Ấn Độ). Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình xử lý sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Gia đình anh Deep Saikia mới chuyển đến căn nhà chưa đầy một tháng thì liên tục nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ khu vực phòng tắm và các khe hở gần bồn rửa. Ban đầu, họ cho rằng đó chỉ là chuột hoặc các loài động vật nhỏ trú ẩn trong quá trình ngôi nhà vừa hoàn thiện.

Tuy nhiên, khi những âm thanh xuất hiện với tần suất dày hơn, anh Deep quyết định kiểm tra kỹ khu vực nghi ngờ. Sau khi tháo một phần vật liệu che ở góc tường, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi bàng hoàng: hàng loạt con rắn nhỏ đang cuộn mình trong khe hẹp.

Không chần chừ, anh Deep bắt đầu dùng tay lần lượt bắt từng con rắn ra ngoài. Mỗi lần đưa tay vào khe hẹp, lại có thêm một con rắn xuất hiện, khiến số lượng ngày càng nhiều.

Người đàn ông chỉ định kiểm tra một góc khuất sau khi liên tục phát hiện những dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà mới xây. (Ảnh: IN)

Theo Times of India, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 35 con rắn đã được đưa ra khỏi khu vực này. Toàn bộ quá trình được những người xung quanh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước sự bình tĩnh của người đàn ông.

Các chuyên gia xác định đây chủ yếu là rắn chuột (Ptyas mucosa), một loài rắn không có nọc độc, thường sinh sống ở những khu vực ẩm thấp và có nguồn thức ăn dồi dào như chuột, ếch hoặc thằn lằn. Dù không có nọc độc, loài rắn này vẫn có thể cắn để tự vệ nếu cảm thấy bị đe dọa.

Sau khi thu gom toàn bộ số rắn, anh Deep đã thả chúng về môi trường tự nhiên, cách xa khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn cho cả con người lẫn động vật.

Vì sao rắn thường xuất hiện trong những ngôi nhà mới xây?

Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, những ngôi nhà mới xây thường tồn tại nhiều khe hở, góc khuất hoặc khoảng trống bên dưới nền và phía sau các mảng tường. Đây là những vị trí mát mẻ, ít bị tác động, rất dễ trở thành nơi trú ẩn của nhiều loài động vật, trong đó có rắn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi phát hiện rắn trong nhà không nên tự ý bắt giữ nếu thiếu kinh nghiệm. (Ảnh: IN)

Ngoài ra, nếu khu vực xung quanh còn nhiều cỏ dại hoặc xuất hiện chuột và các loài động vật nhỏ, khả năng rắn tìm đến săn mồi cũng sẽ tăng lên.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi phát hiện rắn trong nhà không nên tự ý bắt giữ nếu thiếu kinh nghiệm. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc đơn vị chuyên xử lý động vật hoang dã để tránh những rủi ro không đáng có.

(Theo Times of India, HT, IN)