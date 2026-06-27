Một shipper qua đời khi cứu người, để lại nguyện vọng cuối đời đầy xót xa ghi trong điện thoại

Sau cái chết của anh, một người bạn đã kiểm tra ứng dụng ghi chú trên điện thoại của anh và phát hiện ra hai nguyện vọng cho năm 2026.

Jin Xiaowu, một người làm nghề shipper đến từ tỉnh Quý Châu ở Trung Quốc, đã qua đời khi đang cứu hai cha con vào ngày 27 tháng 5.

Jin và đồng nghiệp của anh là Wang Fangyang đang đi dạo dọc bờ sông sau khi kết thúc ca làm việc thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu. Một cặp cha con đã vô tình bước vào vùng nước sâu khi đang chơi dưới sông và bị cuốn vào dòng chảy xiết.

Jin, Wang cùng hai người đàn ông khác đã lao xuống sông để cứu họ. Hai cha con đã được đưa vào bờ an toàn, nhưng Jin, do kiệt sức sau cuộc giải cứu, đã bị dòng nước chảy xiết kéo chìm và qua đời tại hiện trường.

Jin Xiaowu

Sau cái chết của Jin, một người bạn đã kiểm tra ứng dụng ghi chú trên điện thoại của anh và phát hiện ra hai nguyện vọng cho năm 2026: “Tiết kiệm 20.000 nhân dân tệ (khoảng 76 triệu đồng), và mua cho bố một chiếc xe bán tải nhỏ.”

Dù còn trẻ tuổi nhưng Jin luôn là một người đàn ông của gia đình, biết nghĩ cho người khác và là một nhân viên chăm chỉ. Chị gái của Jin cho biết anh vẫn mặc chiếc áo thun mà chị đã tặng từ 7 năm trước.

Anh tham gia Meituan, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu lớn nhất Trung Quốc, vào tháng 2, và gần đây đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cho mẹ một chiếc điện thoại di động mới.

Nhận thấy bố mình phải đi làm bằng xe đạp điện ngay cả trong thời tiết xấu, anh đã lên kế hoạch mua một chiếc xe bán tải nhỏ để bố mẹ có thể đi lại thoải mái hơn. Jin cũng từng gửi cho bạn mình những bức ảnh về các mẫu xe bán tải nhỏ và kể về ước mơ này.

Jin cũng đã giành được giải thưởng quán quân giao hàng trong đội của mình.

Hành động dũng cảm của anh khiến mọi người xúc động

Sau khi anh qua đời, chị gái anh đã bày tỏ nỗi đau buồn của mình trên mạng xã hội. Nhiều người đề nghị được thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh, nhưng gia đình đều từ chối.

Meituan được cho là đã hỗ trợ gia đình 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) tiền an ủi. Sau khi biết về nguyện vọng của anh, công ty cũng đã mua tặng gia đình một chiếc ô tô vào một ngày trước Ngày của Cha, tức ngày 20 tháng 6.

Công ty cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình của Jin trong tương lai.

Hành động anh hùng của Jin đã gây ra các cuộc thảo luận trực tuyến về việc liệu có “đáng” hay không khi hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác.

Chị gái của Jin chia sẻ: “Chỉ cần em trai tôi nghĩ việc đó là ‘đáng’, tôi đều đồng ý với em ấy.”

Người cha cũng ca ngợi lòng dũng cảm của con trai và gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp hoàn thành tâm nguyện của anh.

“Người cha sẽ nhớ đến con trai mình mỗi khi lái chiếc xe đó,” một cư dân mạng bình luận.

“Mặc dù tiền bạc và xe cộ không là gì đối với gia đình so với người con và người em của họ, chúng tôi vẫn muốn họ nhận lấy, dù chỉ là một chút an ủi nhỏ nhoi,” một người khác chia sẻ.

Nguồn: SCMP