Bị từ chối tình cảm, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) liên tục thực hiện nhiều hành vi trả thù nhằm vào nữ streamer mà mình theo đuổi.

Ngày 8/6, Tòa án quận Lãnh Thủy Than (thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án một nữ streamer bị thương nặng sau khi nhận phải gói hàng chứa thiết bị nổ ngụy trang.

Theo các cơ quan công tố, bị cáo Lưu Mỗ Cường (28 tuổi) bị truy tố về tội "gây nguy hại cho an toàn công cộng bằng phương thức nguy hiểm". Sau hơn 3 giờ xét xử, tòa chưa đưa ra phán quyết và cho biết sẽ tuyên án vào thời gian tới.

Nạn nhân là chị Chu, một streamer ngoài trời khá nổi tiếng trên nền tảng Douyin. Chị cho rằng hành vi của bị cáo không chỉ dừng lại ở việc gây nguy hại cho an toàn công cộng mà đã có dấu hiệu của tội giết người có chủ đích.

Từ người theo đuổi thành kẻ quấy rối

Theo lời kể của chị Chu, lần đầu tiên cô gặp Lưu Mỗ Cường là vào ngày 20/5/2024. Khi đó, người đàn ông này tìm đến gặp trực tiếp sau khi theo dõi các buổi livestream của cô và ngỏ ý muốn hẹn hò.

Dù nhiều lần từ chối rõ ràng, chị Chu cho biết Lưu Mỗ Cường vẫn liên tục theo đuổi. Hai người sống cùng một thị trấn nên bị cáo còn dò hỏi thông tin để tìm đến cửa hàng của gia đình nạn nhân.

Người đàn ông này từng đề nghị chi 160.000 nhân dân tệ (khoảng 621 triệu đồng) để cưới chị Chu, hứa đưa trước 40.000 nhân dân tệ (khoảng 115 triệu đồng) và trả phần còn lại sau khi hai người chính thức yêu nhau.

"Tôi chỉ thấy chuyện đó rất buồn cười nên không để tâm nhiều", chị Chu kể.

Ngoài ra, Lưu Mỗ Cường còn từng tặng quà ảo trị giá khoảng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) trong các buổi livestream. Sau khi nhận được phần doanh thu được chia là 600 nhân dân tệ, chị Chu đã hoàn trả toàn bộ số tiền này và yêu cầu đối phương chấm dứt việc quấy rối.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, người đàn ông này bắt đầu có những hành vi công kích và bôi nhọ nạn nhân trên mạng.

Do không thể chịu đựng tình trạng quấy rối kéo dài, tháng 6/2025, chị Chu trình báo cảnh sát và khởi kiện dân sự với lý do bị xâm phạm quyền nhân thân. Sau quá trình hòa giải tại tòa, Lưu Mỗ Cường đã xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng).

Theo hồ sơ vụ án, sau khi bị kiện, Lưu Mỗ Cường ngày càng bất mãn và nảy sinh ý định đe dọa, trả thù. Bị cáo sinh năm 1998, trình độ học vấn trung học cơ sở và không có việc làm ổn định.

Tháng 5/2025, Lưu Mỗ Cường bị cáo buộc đặt một thiết bị nổ tự chế lên xà ngang trước cửa tiệm bán quan tài của cha chị Chu. Trong lúc nạn nhân đang livestream tại cửa hàng, người này kích nổ từ xa khiến xà ngang bị phá hủy, đồng thời làm cửa hàng mất điện.

Đến tháng 8/2025, khi chị Chu đang phát trực tiếp ngoài trời, nghi phạm tìm đến nơi cô đỗ xe rồi rải đinh ba cạnh khiến lốp xe sau bị thủng.

Không dừng lại ở đó, ngày 4/10/2025, Lưu Mỗ Cường bị cáo buộc sử dụng súng nước cải tạo cùng chai nhựa để phun dung dịch axit flohydric qua cửa sổ vào phòng của chị Chu. Vụ việc khiến lớp bảo vệ màn hình điện thoại của nạn nhân bị ăn mòn một phần.

Chế tạo thiết bị nổ ngụy trang thành kiện hàng chuyển phát

Theo cáo trạng, ngày 14/10/2025, Lưu Mỗ Cường đã tự học trên mạng cách chế tạo một thiết bị nổ rồi ngụy trang thành gói hàng chuyển phát.

Sau khi hoàn thành, người này đặt kiện hàng trước giá để giày bên ngoài nhà chị Chu.

Sáng hôm sau, khi nạn nhân cầm gói hàng lên kiểm tra, thiết bị bên trong phát nổ do tác động từ việc tiếp xúc.

Vụ nổ khiến chị Chu bị bỏng nghiêm trọng ở vùng mặt và cơ thể. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy khuôn mặt nạn nhân bị tổn thương nặng, hai tay phải băng bó sau thời gian điều trị.

Hình ảnh nghi phạm đặt chất nổ

Hình ảnh chị Chu khi nhập viện

Camera giám sát cũng ghi lại cảnh một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện trước cửa nhà nạn nhân và đặt gói hàng nghi chứa thiết bị nổ.

Chị Chu cho biết trước đó cô chỉ nghĩ những sự cố liên tiếp xảy ra với mình là do xui xẻo và không ngờ có người đứng sau lên kế hoạch trả thù trong thời gian dài như vậy.

Viện Kiểm sát quận Lãnh Thủy Than nhận định Lưu Mỗ Cường đã nhiều lần sử dụng các phương thức nguy hiểm như đặt thiết bị nổ, rải đinh làm hỏng phương tiện và phun chất lỏng ăn mòn vào nơi ở của nạn nhân, gây nguy hại cho an toàn công cộng.

Tháng 3/2026, cơ quan công tố chính thức truy tố bị cáo về tội "gây nguy hại cho an toàn công cộng bằng phương thức nguy hiểm".

Tại phiên tòa ngày 8/6, chị Chu cho biết bị cáo không nhận tội và nói rằng bản thân chỉ muốn "dọa cho cô sợ".

Về phần mình, nữ streamer khẳng định những tổn thương mà cô phải gánh chịu vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Da của cô trở nên đặc biệt nhạy cảm sau vụ nổ và không thể tiếp tục công việc livestream ngoài trời như trước.

"Tôi cho rằng hành vi của anh ta đã cấu thành tội cố ý giết người", chị Chu nói.