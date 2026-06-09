Một shipper bị bắn tử vong khi đi giao đồ ăn cho khách

Được biết, nạn nhân 28 tuổi đang làm việc tại một công ty đa quốc gia và làm giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập.

Một thanh niên 28 tuổi đến từ bang Telangana, miền nam Ấn Độ, đã bị bắn chết tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, đông bắc nước Mỹ khi đang đi giao pizza sau khi nhận được một đơn hàng nghi là giả mạo.

Nạn nhân được xác định là Anshul Kuncha, đã bị bắn nhiều phát, theo báo cáo từ hãng tin IANS của Ấn Độ. Anh đang làm việc cho một công ty đa quốc gia tại Mỹ và làm thêm công việc giao pizza để kiếm thêm thu nhập.

Gia đình của Anshul đã nhận được tin buồn trong đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6 tháng 6. Anshul được cho là đã bị bắn ở cự ly gần khi đến địa điểm giao pizza.

Nạn nhân Anshul Kuncha

Gia đình anh cho biết anh đã nhận được một đơn hàng giao pizza nghi là giả mạo đến một địa điểm vắng vẻ sau nửa đêm. Sau khi đến nơi, hai người đàn ông lạ mặt đã nổ súng và bắn Anshul nhiều phát vào đầu trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh đã tử vong tại chỗ.

Nhiều câu hỏi đang được đặt ra về động cơ đằng sau vụ giết người tàn bạo này, vì không có tài sản nào của anh bị lấy mất.

Theo các báo cáo, hai tay súng đeo mặt nạ và mang theo ba lô đã được nhìn thấy trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Các thành viên gia đình anh cho rằng đơn hàng giao pizza là một cái bẫy để sát hại anh.

Hãng tin IANS dẫn lời Tanvi, chị gái của Anshul, chia sẻ: “Em tôi được yêu cầu giao pizza đến một khu vực bỏ hoang, nhưng sau đó chúng tôi mới biết đó là một cái bẫy. Không có ai ở đó cả; đó là một cái bẫy, chỉ nhằm mục đích giết hại em tôi. Chúng tôi không biết chúng đạt được lợi ích gì hoặc mục đích của chúng là gì. Chúng đã cướp đi mạng sống của em trai tôi”.

Hiện trường vụ việc

Có thông tin cho rằng Anshul trước đây từng là nạn nhân của một vụ cướp tại Mỹ. Khi đó, những kẻ cướp đã lấy đi dây chuyền, điện thoại di động và tiền mặt của anh.

Anshul đến Mỹ vào năm 2023 để theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Gia đình anh đã kêu gọi chính quyền trung ương và bang giúp đưa thi thể anh về Ấn Độ. Dự kiến chính quyền Mỹ sẽ bàn giao thi thể vào ngày 8 tháng 6.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York cho biết họ đang giữ liên lạc với chính quyền địa phương.

Trên nền tảng mạng xã hội X, cơ quan này đăng tải: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Anshul Kuncha, một công dân Ấn Độ tại Philadelphia, PA. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông trong thời điểm khó khăn này. Lãnh sự quán đang giữ liên lạc với gia đình Anshul và đang nỗ lực hỗ trợ mọi mặt có thể”.

Nguồn: The Straits Times