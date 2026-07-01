Thảm kịch năm 536 sau Công nguyên: Khi Mặt Trời "tắt nắng" và thời kỳ đen tối nhất lịch sử nhân loại bắt đầu

Một chuỗi thảm họa liên hoàn từ núi lửa, nạn đói cho đến đại dịch hạch đã biến năm 536 trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng đối với bất kỳ ai còn sống sót.

Khi nhắc đến những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử, chúng ta thường nghĩ ngay đến các cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc hay những đại dịch càn quét qua nhiều thế kỷ. Thế nhưng, đối với các nhà sử học và nhà khoa học khí hậu hiện đại, có một cột mốc đáng sợ hơn cả: năm 536 sau Công nguyên.

Đây được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu "năm tồi tệ nhất để sống sót trong lịch sử nhân loại", mở đầu cho một kỷ nguyên đau thương kéo dài mà theo giáo sư Michael McCormick từ Đại học Harvard, đó là "sự khởi đầu của một trong những giai đoạn tồi tệ nhất".

Mọi chuyện bắt đầu khi ánh sáng Mặt Trời đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Các biên niên sử cổ đại từ châu Âu sang châu Á đều ghi nhận những hiện tượng kỳ dị. Nhà sử học Byzantine Procopius mô tả Mặt Trời suốt cả năm ròng chỉ tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt như mặt trăng, không còn hơi ấm. Tại Trung Quốc, tuyết rơi dày đặc ngay giữa mùa hè, dẫn đến tình trạng mất mùa nghiêm trọng xảy ra ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Năm 536 sau Công nguyên được các nhà sử học và khoa học khí hậu coi là ứng cử viên hàng đầu cho năm tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại do sự hội tụ của núi lửa, nạn đói và dịch bệnh. Các biên niên sử cổ đại ghi nhận hiện tượng mặt trời mất đi độ sáng, khí hậu lạnh đi đột ngột gây ra tuyết rơi vào mùa hè ở Trung Quốc và mất mùa trên diện rộng.

Bí ẩn về bầu trời năm 536 cuối cùng đã được khoa học hiện đại giải mã thông qua sự hội tụ của các bằng chứng không thể chối cãi. Các phép phân tích vòng cây cổ đại cho thấy sự thu hẹp đột ngột, minh chứng cho một thảm họa khí hậu khủng khiếp.

Đồng thời, các mẫu lõi băng được khoan lên từ Greenland, Nam Cực và dãy Alps thuộc Thụy Sĩ đã tìm thấy các kho báu sunfat và những mảnh kính núi lửa siêu nhỏ có đặc tính hóa học trùng khớp với đá núi lửa tại Iceland.

Các nhà khoa học kết luận rằng, ít nhất một và có thể lên tới ba vụ phun trào núi lửa khổng lồ đã xảy ra tại bán cầu bắc hoặc vùng xích đạo vào thời điểm đó. Lượng lưu huỳnh và tro bụi khổng lồ bị đẩy lên bầu khí quyển đã tạo thành một tấm màn che khổng lồ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời ngược vào không gian, làm giảm nhiệt độ mùa hè từ 1.5 đến 2.5 độ C.

Thảm họa này đã đẩy châu Âu vào thời kỳ lạnh nhất trong suốt gần 2,000 năm qua. Ngoài ra, vụ phun trào của núi lửa Ilopango tại El Salvador vào khoảng năm 539 hoặc 540 càng làm trầm trọng thêm tình trạng tồi tệ này.

Các nhà khoa học giải thích hiện tượng này bằng các vụ phun trào núi lửa khổng lồ (có thể ở Iceland hoặc bán cầu bắc), tạo ra màn che lưu huỳnh làm giảm nhiệt độ mùa hè từ 1.5 đến 2.5 độ C, mở ra giai đoạn lạnh nhất châu Âu trong gần 2,000 năm. Bằng chứng từ vòng cây (thu hẹp lại do khí hậu khắc nghiệt) và lõi băng (chứa mảnh kính núi lửa và sunfat) tại Greenland, Nam Cực và dãy Alps đã củng cố giả thuyết về chuỗi thảm họa núi lửa giai đoạn 536 - 547.

Trong thế giới tiền công nghiệp, thời tiết khắc nghiệt ngay lập tức kích hoạt một vòng lặp phản hồi thảm khốc. Mất mùa dẫn đến nạn đói nghiêm trọng kéo dài nhiều năm, khiến hệ miễn dịch của người dân suy kiệt hoàn toàn.

Và điều gì đến cũng phải đến, vào năm 541, Đại dịch hạch Justinian - một trong những đợt bùng phát dịch hạch hạch đầu tiên và lớn nhất lịch sử Á - Âu - đã tấn công Địa Trung Hải. Sát thủ vô hình này đã giết chóc trên một quy mô không tưởng, khiến kinh tế sụp đổ và làm suy yếu nghiêm trọng toàn bộ đế chế Byzantine.

Để dễ hình dung về mức độ tàn khốc, tiến sĩ Miles Pattenden từ Đại học Công giáo Úc nhận định: Nếu bạn là một thanh niên 18 tuổi vô tư vào mùa hè năm 535, bạn sẽ phải sống tới 80 hoặc 100 tuổi mới có thể thấy thế giới phục hồi về trạng thái bình thường như thời thơ ấu của mình.

Thế nhưng vào thời kỳ đó, phần lớn người dân khó lòng sống sót qua tuổi 50, chưa kể tỷ lệ tử vong ở trẻ em lên tới 50% trước tuổi 20.

Thảm họa khí hậu dẫn đến mất mùa, nạn đói kéo dài (như ghi chép tại Ireland từ 536 - 539), làm suy yếu hệ miễn dịch của con người và tạo điều kiện cho Đại dịch hạch Justinian bùng phát vào năm 541 tàn phá đế quốc Byzantine. Khủng hoảng thế kỷ thứ sáu làm suy giảm dân số nghiêm trọng, hủy hoại kinh tế nhưng cũng làm thay đổi cục diện văn minh, châm ngòi cho các thần thoại Bắc Âu (như Fimbulwinter) và mất tới một thế kỷ để phục hồi (thể hiện qua dấu vết khai thác bạc vào năm 640).

Dẫu vậy, cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ sáu không nhấn chìm hoàn toàn nền văn minh nhân loại mà đã định hình lại nó theo một cách khác. Tại Scandinavia, các kho báu vàng được chôn giấu chính là minh chứng cho những lễ vật tuyệt vọng của người cổ đại nhằm cầu xin Mặt Trời quay trở lại, châm ngòi cho các thần thoại về mùa đông vĩ đại Fimbulwinter trước ngày tận thế Ragnarok trong truyền thống Bắc Âu. Phải mất tới hơn một thế kỷ sau, vào khoảng năm 640, các dấu vết chì trong lõi băng mới xuất hiện trở lại, đánh dấu việc nối lại hoạt động khai thác bạc và sự trỗi dậy lần đầu tiên của tầng lớp thương nhân, mở ra một nền kinh tế phong kiến mới.

Nhìn lại năm 536 không phải để giảm nhẹ những nỗi đau của thời hiện đại, mà là để mang lại một góc nhìn đối chiếu sâu sắc về sự kiên cường của nhân loại. Đối với những con người tội nghiệp phải trải qua năm 536, điều kinh khủng nhất không chỉ là cái lạnh hay cái đói, mà là việc họ phải sống trong một bóng tối mịt mù và hoàn toàn không biết khi nào Mặt Trời mới chịu quay trở lại.