Lợi dụng lỗ hổng không ngờ trên sàn TMĐT, 1 người phụ nữ trục lợi 6 tỷ đồng trong 2 tháng

Trong vòng 2 tháng, người này đã liên tục mua được 3.711 thiết bị điện gia dụng với mức giá siêu thấp, thậm chí là 0 đồng.

Một người phụ nữ họ Trương tại Thành Đô, Trung Quốc, vừa bị phát hiện đã lợi dụng lỗ hổng trong cơ chế "Đổi cũ lấy mới" của một nền tảng mua sắm trực tuyến. Trong vòng 2 tháng, người này đã liên tục mua được 3.711 thiết bị điện gia dụng với mức giá siêu thấp, thậm chí là 0 đồng, sau đó bán lại trên mạng với giá rẻ để thu lợi bất chính. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới 1,69 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ đồng).

Theo báo cáo từ tờ Sichuan Daily, cảnh sát Thành Đô cho biết một nền tảng thương mại điện tử đã trình báo vào ngày 30 tháng 5 về việc xuất hiện lượng lớn giao dịch bất thường trong chương trình đổi mới thiết bị điện máy.

Cụ thể, có người bị nghi ngờ không cần nộp lại thiết bị cũ nhưng vẫn nhận được sản phẩm mới trực tiếp, với số lượng đơn hàng lỗi vượt quá 3.700 đơn. Cảnh sát ngay lập tức kiểm tra các tài khoản và luồng tiền, từ đó xác định đối tượng họ Trương, từng làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng này, là nghi phạm lớn nhất.

Người phụ nữ từng là nhân viên của nền tảng

Ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và thu giữ 166 thiết bị điện gia dụng mới tinh cùng 22 sản phẩm đã qua sử dụng tại nơi ở của bà Trương. Người phụ nữ này từng làm việc trong bộ phận dịch vụ sau bán hàng của công ty từ cuối năm 2022 đến tháng 4 năm 2026. Do hiểu rõ quy trình hoạt động cũng như cách vận hành hệ thống, bà bị nghi ngờ đã nắm thấu đáo cách thức khai thác lỗ hổng này từ trước.

Kho hàng chất đống tủ lạnh, điều hòa, lỗ hổng hệ thống biến thành công cụ kiếm tiền

Sau khi sa lưới, bà Trương đã thừa nhận hành vi phạm tội và dẫn cảnh sát đến một kho hàng khác. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện hiện trường chất đống các thiết bị điện gia dụng cỡ lớn như tủ lạnh, máy giặt và điều hòa. Cảnh sát đã tịch thu thêm 977 sản phẩm mới với số lượng áp đảo, trông không khác gì một kho bãi hậu cần thu nhỏ.

Nghi phạm khai rằng ban đầu bản thân chỉ là một người tiêu dùng bình thường thích săn hàng giảm giá. Trong lúc giúp người thân và bạn bè làm thủ tục đổi cũ lấy mới, bà vô tình phát hiện ra hệ thống vẫn hoàn thành giao dịch mà không cần thu hồi thiết bị cũ. Ban đầu, bà chỉ đổi thiết bị mới cho gia đình sử dụng, nhưng sau đó nhận thấy cơ hội kiếm lời lớn nên đã tiến hành đặt hàng loạt, rồi bán lại trên các nền tảng đồ cũ với giá bằng 50% đến 60% giá thị trường.

Hàng ngàn sản phẩm được chất trong kho hàng

Cảnh sát cho biết, khi số lượng đơn hàng tăng vọt, bà Trương bắt đầu nhờ các đồng nghiệp cũ là họ Dư và họ Lý cung cấp tài khoản để hỗ trợ mua hàng. Dù nhận thấy quy trình có điểm bất thường và đã gặng hỏi phương thức thực hiện, nhưng bà Trương không tiết lộ chi tiết. Sau đó, hai người này vẫn nhận tiền thù lao vài nghìn nhân dân tệ (khoảng vài triệu đến hơn chục triệu đồng) cùng một số thiết bị điện máy để tiếp tục phối hợp thực hiện.

Theo thống kê của cảnh sát, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, bà Trương cùng hai đồng phạm đã lợi dụng lỗ hổng để lấy tổng cộng 3.711 thiết bị điện gia dụng, với tổng trị giá khoảng 1,69 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ đồng), thu lợi bất chính hơn 280.000 nhân dân tệ (khoảng 980 triệu đồng). Hiện tại, cả ba đối tượng đều đã bị tạm giam, toàn bộ tang vật liên quan cũng bị tịch thu triệt để và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: ETtoday