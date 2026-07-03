"Con rết trăm chân" của ngành siêu trường siêu trọng: Lập kỷ lục thế giới khi gánh 16.263 tấn "dạo phố"

Gánh trên vai những cấu kiện hàng chục nghìn tấn, SPMT đang viết nên những kỳ tích.

Kỷ lục Guinness thế giới do người Hàn Quốc thiết lập

KCTC CO., Ltd. - một trong những tập đoàn logistics, vận tải đa phương thức và khai thác cảng lớn hàng đầu Hàn Quốc - đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi thực hiện vận chuyển cấu kiện nặng nhất thế giới (16.263 tấn) bằng xe vận chuyển mô-đun tự hành SPMT.

Hoạt động này diễn ra tại Goseong, Hàn Quốc vào ngày 23/6/2016. Đến nay, kỷ lục này vẫn chưa bị phá.

Cấu kiện hải quân mà chiếc SPMT của KCTC vận chuyển là khối thân tàu - được xem là khối thân tàu đơn lẻ lớn nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records

Cấu kiện (là khối thân tàu nặng 16.263 tấn) đó thực sự khổng lồ. Sách kỷ lục Guinness ghi nhận kích thước của nó là dài 110,5 mét, rộng 50 mét và cao 40 mét.

KCTC di chuyển khối thân tàu này bằng một hệ thống SPMT gồm 324 trục - tức là hàng trăm mô-đun bánh xe thủy lực (ví như con rết trăm chân) được ghép nối với nhau thành một "sàn di động" khổng lồ đỡ toàn bộ khối tàu. Cụ thể:

Thoạt nghe, câu chuyện này có vẻ thuần túy về kỹ thuật, nhưng mở ra cánh cửa vào lĩnh vực của ngành đóng tàu/công trình năng lượng tái tạo hiện đại, nơi những khối tàu/tuabin khổng lồ được lắp ráp, di chuyển, hạ thủy và vận chuyển khắp thế giới: Giảm phát thải, giảm tiêu thụ nhiên liệu.

SPMT tuy không trực tiếp là công nghệ giảm phát thải cho tàu biển, nhưng nó là mắt xích hạ tầng quan trọng giúp ngành đóng tàu và năng lượng tái tạo triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn.

SPMT hiện đang được dùng rộng rãi để vận chuyển các cấu kiện phục vụ năng lượng tái tạo - ví dụ tháp turbine gió ngoài khơi, hay các module LNG. Việc có thể di chuyển các cấu kiện nguyên khối cỡ lớn giúp giảm số lần vận chuyển, giảm số chuyến tàu/xe cần thiết, từ đó gián tiếp giảm phát thải logistics tổng thể so với việc chia nhỏ và lắp ráp tại nhiều nơi.

Bản thân công nghệ SPMT cũng đang tự chuyển đổi sang động cơ điện để giảm dấu chân carbon của chính nó.

"Con rết trăm chân" SPMT: Quái vật thân thiện của ngành siêu trường siêu trọng

Trong thế giới logistics và xây dựng hạng nặng, SPMT (Self-Propelled Modular Transporter - Xe vận chuyển module tự hành) là huyền thoại không thể thiếu của ngành siêu trường siêu trọng.

SPMT là một trong những công nghệ mà hầu hết mọi người không bao giờ nhìn thấy, nhưng cơ sở hạ tầng hiện đại lại âm thầm phụ thuộc vào chúng.

Ảnh minh họa.

Chúng giúp vận chuyển các đoạn cầu, mô-đun nhà máy lọc dầu, các bộ phận nhà máy điện, cấu trúc ngoài khơi và các khối tàu mà không thể vận chuyển nguyên khối bằng các phương tiện thông thường.

Có một lý do đơn giản khiến các ngành công nghiệp sử dụng chúng. Việc di chuyển một phần lớn như một khối thống nhất có thể giảm thiểu nhu cầu phải tháo rời, lắp ráp lại và xử lý nhiều lần. Điều đó không làm cho quy trình trở nên đơn giản hơn, nhưng nó có thể giúp thực hiện được một số dự án quy mô lớn.

Đồng thời, toàn bộ ngành vận tải biển đang được thúc đẩy hướng tới các hoạt động sạch hơn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã thông qua chiến lược năm 2023 nhằm mục tiêu đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 từ vận tải biển quốc tế vào khoảng năm 2050.

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cũng cảnh báo rằng vận tải biển chiếm hơn 80% khối lượng thương mại thế giới và gây ra gần 3% lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Đó là lý do tại sao các hệ thống ẩn đằng sau tàu thuyền, cảng biển và việc vận chuyển hàng hóa nặng (như SPMT) ngày càng được quan tâm hơn.