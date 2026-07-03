Sự thật tàn khốc đằng sau những viên “kim cương máu”: Mạng trẻ em dưới những hầm mỏ, mạng người trong các cuộc xung đột…

Kim cương máu không chỉ là những viên đá quý hiếm. Được khai thác ở các vùng xung đột và bán qua các mạng lưới ẩn, chúng đã tài trợ cho các cuộc chiến, trang bị vũ khí cho dân quân và bóc lột sức lao động trẻ em.

Khi căng thẳng toàn cầu gia tăng trở lại, thứ đá quý lấp lánh này trở thành một phần của cỗ máy xung đột. Đây là thuật ngữ để gọi những viên kim cương được khai thác ở các vùng xung đột, bán vào các mạng lưới bí ẩn đổi lấy tiền tài trợ cho các cuộc xung đột. Chúng được khai thác bằng cách bóc lột người lao động, bao gồm trẻ em.

Một viên kim cương có thể vượt biên giới nhanh hơn một vali chứa đầy tiền mặt. Nó không để lại dấu vết trên giấy tờ. Nó nằm gọn trong túi. Nó có thể mua được súng. Một số cuộc chiến tranh tốn kém nhất thế giới không được tài trợ bằng dầu mỏ hay vàng, mà bằng thứ nhỏ bé lấp lánh này.

Một viên kim cương thô, được lấy lên từ lòng đất, có thể du hành qua các lục địa và biến thành vũ khí. Đó là lý do tại sao, mỗi khi chiến tranh nổ ra, cụm từ “kim cương máu” lại tái xuất.

Kim cương máu là gì?

Thuật ngữ "kim cương máu" (hay kim cương xung đột) dùng để chỉ những viên kim cương được khai thác ở các khu vực do các nhóm vũ trang kiểm soát và được bán để tài trợ cho xung đột. Theo Liên Hợp Quốc, những viên đá này đã được sử dụng để tài trợ cho các cuộc nổi dậy, mua vũ khí và duy trì bạo lực.

Khác với dầu mỏ hay các khoáng sản đòi hỏi cơ sở hạ tầng quy mô lớn, kim cương rất dễ khai thác, cất giấu và vận chuyển. Một nắm đá thô có thể mang giá trị khổng lồ, điều làm cho chúng trở nên lý tưởng đối với các nhóm vốn không được thế giới công nhận.

Vào những năm 1990, kim cương máu ước tính chiếm khoảng 4–15% thương mại kim cương toàn cầu, trước khi các quy định quốc tế được thắt chặt. Ngày nay, tỷ trọng của chúng thấp hơn nhiều, nhưng các hệ thống cho phép chúng tồn tại vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Những viên kim cương này thường di chuyển qua các mạng lưới phi chính thức, vượt qua biên giới và bị trộn lẫn với những viên đá được khai thác hợp pháp trước khi thâm nhập vào thị trường toàn cầu, khiến nguồn gốc của chúng rất khó để truy xuất.

Kim cương máu trở thành tiền tệ của các cuộc chiến thế nào?

Quá trình này hiếm khi đơn giản, nhưng nó tuân theo một khuôn mẫu.

Ở những khu vực mà nhà nước yếu kém hoặc không tồn tại, các nhóm vũ trang tiếp quản các khu vực khai thác. Công nhân, bao gồm cả dân thường, bị buộc phải đào bới trong những điều kiện khắc nghiệt. Trong một số trường hợp, toàn bộ cộng đồng bị buộc phải di dời và bị bắt làm việc.

Sau khi được khai thác, kim cương thô được buôn lậu qua biên giới. Chúng đi qua tay các gian thương và những người trung gian, thường hòa lẫn vào các chuỗi cung ứng hợp pháp. Đến khi chúng ra đến thị trường quốc tế, gần như không thể phân biệt được chúng với những viên đá có nguồn gốc hợp pháp.

Trong một số cuộc xung đột, kim cương được trao đổi trực tiếp lấy vũ khí thông qua các đại lý xuyên biên giới, hoàn toàn bỏ qua hệ thống ngân hàng. Trong các trường hợp khác, chúng được bán lấy tiền mặt, sau đó tiền này được dùng để mua vũ khí và vật tư.

Số tiền tạo ra không ở lại khu vực khai thác. Nó chảy ra ngoài, duy trì các mạng lưới giúp các cuộc xung đột tiếp diễn, trong khi nếu không có nguồn tiền này, chúng có lẽ đã sụp đổ từ lâu.

Thế giới lần đầu tiên đối mặt với thực tế này trong các cuộc nội chiến ở một số khu vực châu Phi, đặc biệt là ở Sierra Leone vào những năm 1990.

Ở đỉnh điểm của cuộc xung đột, các nhóm phiến quân đã chiếm giữ các khu vực giàu kim cương, đặc biệt là ở các vùng phía đông. Đây không phải là những mỏ công nghiệp. Chúng là những mỏ trầm tích phù sa nông, dễ dàng đào bới bằng các công cụ thô sơ. Nắm quyền kiểm soát đất đai, và bạn kiểm soát được tiền bạc.

Các ước tính từ Liên Hợp Quốc cho thấy vào cuối những năm 1990, Sierra Leone đã sản xuất lượng kim cương trị giá hàng trăm triệu đô la mỗi năm, phần lớn nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Một số báo cáo cho rằng mức xuất khẩu bất hợp pháp đạt khoảng 125–200 triệu đô la mỗi năm ở thời điểm đỉnh cao của cuộc chiến.

Hệ thống này đơn giản nhưng hiệu quả. Kim cương được đào lên bằng lao động cưỡng bức, sau đó được buôn lậu qua biên giới, thường là qua nước láng giềng Liberia. Từ đó, chúng thâm nhập vào thị trường quốc tế thông qua các thương nhân và người môi giới.

Đổi lại, các nhóm phiến quân nhận được tiền mặt, vũ khí, đạn dược và vật tư. Trong một số trường hợp, kim cương được trao đổi trực tiếp lấy vũ khí trong những thỏa thuận được gọi là "đổi tài nguyên lấy vũ khí".

Tình hình Angola cũng đi theo một khuôn mẫu tương tự. Trong cuộc nội chiến kéo dài của nước này, các ước tính của LHQ cho thấy nhóm phiến quân UNITA đã thu về hơn 3 tỷ đô la từ việc bán kim cương bất hợp pháp từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Khoản tiền này đã giúp duy trì một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất ở châu Phi.

Các tổ chức và cá nhân phi pháp ở Liberia và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng trở thành một phần của mạng lưới này, đóng vai trò là các tuyến đường trung chuyển hoặc vùng xung đột, nơi các khoáng sản, bao gồm cả kim cương, nuôi dưỡng các nền kinh tế vũ trang.

Kim cương không phải là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến này nhưng khiến chúng khó kết thúc hơn. Chúng cung cấp một nguồn thu nhập ổn định, dễ vận chuyển mà không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng chính thức hay cấu trúc nhà nước.

Phản ứng của toàn cầu trở nên mạnh mẽ hơn sau những sự kiện này. Nhận thức được lan truyền qua các cuộc điều tra, hoạt động dân sự và thậm chí cả văn hóa đại chúng, bao gồm các bộ phim như Blood Diamond (Kim cương máu), đã đưa vấn đề này vào cuộc thảo luận của công chúng.

Lao động trẻ em và sự thảm khốc của kim cương máu

Đằng sau việc buôn bán là một cái giá đẫm máu về nhân mạng mà thường không được nhìn thấy.

Ở nhiều khu vực xung đột, việc khai thác kim cương được thực hiện bằng tay, không có máy móc và ít có đồ bảo hộ. Công nhân đào bới trong bùn và sỏi đá suốt nhiều giờ, đôi khi đứng ngập trong các hố đầy nước. Công việc diễn ra chậm chạp, đòi hỏi nhiều thể lực và thường rất nguy hiểm.

Trẻ em là một phần của hệ thống này. Theo các nhóm lao động và nhân quyền toàn cầu, hàng chục nghìn trẻ em đã tham gia vào hoạt động khai thác thủ công và quy mô nhỏ trên khắp các vùng của châu Phi, bao gồm cả các khu vực giàu kim cương.

Một số em bị đẩy vào công việc này do nghèo đói. Những em khác bị các nhóm vũ trang ép buộc hoặc bị mắc kẹt ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột mà không có sự lựa chọn nào khác.

Những đứa trẻ phải sàng lọc đất đá, vác những tải trọng nặng và dành những ngày dài để tìm kiếm những viên đá có thể không bao giờ xuất hiện. Thương tích là chuyện thường ngày. Cơ hội tiếp cận giáo dục biến mất. Toàn bộ tuổi thơ bị định hình lại chỉ để sinh tồn.

Đây không phải là những trường hợp cá biệt mà là một phần của khuôn mẫu rộng lớn hơn, nơi các nền kinh tế xung đột phụ thuộc vào nguồn lao động giá rẻ, không được bảo vệ. Khi nhà nước không tồn tại hoặc yếu kém, sẽ có rất ít biện pháp bảo vệ. Ranh giới giữa người lao động và nạn nhân thường biến mất.

Ngay cả bên ngoài các vùng chiến sự đang diễn ra, các khu vực khai thác phi chính thức vẫn tiếp tục gây ra nhiều lo ngại. Tại các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo và Sierra Leone, hoạt động khai thác thủ công vẫn sử dụng một lượng lớn dân số, thường đi kèm với sự giám sát lỏng lẻo.

Mặc dù không phải tất cả các hoạt động khai thác như vậy đều liên quan đến xung đột, nguy cơ bóc lột vẫn ở mức cao. Những viên kim cương cuối cùng cũng rời khỏi những khu vực này. Nhưng những điều kiện tồi tệ mà chúng được khai thác thì hiếm khi biến mất.

Thế giới đang làm gì để chặn kim cương máu?

Năm 2003, các chính phủ và các tổ chức trong ngành công nghiệp đã giới thiệu Quy trình Kimberley (Kimberley Process), một hệ thống chứng nhận quốc tế được thiết kế để ngăn chặn kim cương máu xâm nhập vào thị trường. Các quốc gia tham gia đồng ý chỉ buôn bán những viên kim cương đã được chứng nhận là không có xung đột.

Ngày nay, hơn 99% thương mại kim cương toàn cầu được chính thức chứng nhận là không có xung đột theo hệ thống này.

Nhưng hệ thống này không phải là không bị chỉ trích. Các chuyên gia lập luận rằng nó chủ yếu tập trung vào các cuộc xung đột liên quan đến phiến quân, mà bỏ qua các trường hợp lạm dụng xảy ra dưới sự kiểm soát của nhà nước hoặc trong các chuỗi cung ứng hợp pháp. Việc giám sát cũng trở nên khó khăn một khi kim cương vượt qua nhiều biên giới.

Khi thương mại toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, việc đảm bảo tính minh bạch vẫn là một thách thức đang tiếp diễn.

Trong thế giới kết nối ngày nay, các cuộc chiến tranh hiếm khi được tài trợ bởi một nguồn duy nhất. Tiền di chuyển qua nhiều kênh, cả hợp pháp và bất hợp pháp. Tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả kim cương, là một phần của mạng lưới rộng lớn này.

Bất cứ khi nào căng thẳng gia tăng, sự chú ý lại hướng về những luồng tiền này. Các câu hỏi được đặt ra về cách các cuộc xung đột được duy trì và ai được hưởng lợi từ chúng.

Trong các cuộc xung đột hiện đại, ngay cả các kênh tài trợ gián tiếp cũng bị giám sát chặt chẽ, nơi mà các hệ thống thương mại và kinh tế có thể trở thành một phần của một mạng lưới lớn hơn gắn liền với chiến tranh.

Điều đó không có nghĩa là mọi viên kim cương đều liên quan đến xung đột. Hầu hết đều đi qua các hệ thống được quy định quản lý. Nhưng lịch sử của kim cương máu đồng nghĩa với việc câu hỏi này không bao giờ hoàn toàn biến mất.

Tham khảo: India Today﻿