Cảnh chen lấn nghẹt thở tại các siêu thị Pháp: Người dân xô đẩy sập cửa để giành giật quạt máy, điều hòa giữa nắng nóng kỷ lục

Nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu đã khiến nhiều siêu thị tại Pháp rơi vào cảnh hỗn loạn, khi hàng trăm người chen lấn, xô đẩy để mua quạt và máy điều hòa di động.

Người dân Pháp chen lấn mua điều hòa, quạt giá rẻ

Cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra tại nhiều siêu thị ở Pháp khi người dân đổ xô đi mua quạt và máy điều hòa di động giữa lúc châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Ngày 2/7, chuỗi siêu thị Lidl France thông báo tung ra thị trường khoảng 200.000 chiếc quạt và máy điều hòa di động trên toàn quốc. Trong bối cảnh nhiều nơi khác bán điều hòa với giá từ khoảng 1.200 euro (khoảng 36 triệu đồng) trở lên, các mẫu cơ bản của Lidl chỉ có giá từ 179 euro (khoảng 5,3 triệu đồng), khiến nhiều người xếp hàng từ trước khi bình minh để chờ cửa hàng mở cửa.

Clip: ABC7 News

Tại một cửa hàng ở Nanterre, phía tây Paris, hơn 100 khách hàng đã đồng loạt lao vào khi cửa vừa mở, khiến cửa ra vào bị hư hỏng. Nhiều người chen lấn, tranh giành số hàng còn lại, nhưng chỉ khoảng 10 khách hàng mua được quạt hoặc máy điều hòa.

Ở một siêu thị khác thuộc tỉnh Yvelines, các kệ hàng chứa quạt bị vét sạch chỉ sau vài phút. Nhiều vụ cãi vã, xô xát xảy ra khi khách hàng tranh giành những thiết bị làm mát cuối cùng, buộc cảnh sát phải có mặt tại ít nhất hai cửa hàng để giữ trật tự.

Anh Mousa Traore, người đã chờ hơn một giờ cùng khoảng 200 khách hàng khác tại một cửa hàng Lidl ở phía bắc Paris, cho biết anh được thông báo cửa hàng chỉ có hai chiếc điều hòa.

"Nhưng rồi cảnh sát đến và chúng tôi được báo là không còn chiếc nào nữa. Tôi nghĩ các cảnh sát đã lấy chúng", anh nói đùa.

Ảnh: AFP

Do mùa hè tại Pháp trước đây thường khá ôn hòa, rất ít nhà ở và trường học được trang bị điều hòa. Điều này khiến nhiều công trình khó thích ứng với những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên hơn, mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Tại thị trấn Sevran, hàng trăm người tiếp tục đổ về một siêu thị khiến xe cộ xếp hàng dài, làm tê liệt khu vực trung tâm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thị trấn Livry-Gargan gần đó.

"Mọi thứ thật điên rồ, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi phải đỗ xe cách đó mấy con phố rồi đi bộ, nhưng đến nơi thì bãi đỗ xe đã chật kín người xếp hàng. Không còn cách nào để vào được", một người dân cho biết.

Tây Ban Nha, Pháp tiếp tục đối mặt nắng nóng tới 44 độ C

Tình trạng hỗn loạn diễn ra khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu vẫn duy trì trên 40 độ C.

Cụ thể, Tây Ban Nha và Pháp đang chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng mới trong những ngày tới, với nền nhiệt có thể lên tới 44 độ C.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (Aemet) cho biết một khối không khí khô và rất nóng sẽ bao trùm phần lớn lãnh thổ nước này từ ngày thứ Bảy. Nhiệt độ tại một số khu vực ở đông nam Tây Ban Nha có thể đạt từ 42 đến 44 độ C vào 7/7.

Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Aemet, Rubén del Campo, cho biết nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng từ cuối tuần và không loại trừ khả năng Tây Ban Nha sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới. Cơ quan này cũng cảnh báo nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong tuần tới, đồng thời khuyến cáo người cao tuổi và những người mắc bệnh tim mạch cần đặc biệt hạn chế ra ngoài vào ban ngày.

Theo Aemet, tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc của Tây Ban Nha, chỉ đứng sau tháng 6/2025. Nhiệt độ trung bình cao hơn 3,2 độ C so với mức thông thường.

Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng vừa qua, được đánh giá là nghiêm trọng và lan rộng nhất từng ảnh hưởng đến khu vực Tây Âu, chỉ có thể xảy ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra thông qua việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Hơn 2.000 người tử vong vì nắng nóng

Số liệu sơ bộ từ Tây Ban Nha và Pháp cho thấy khoảng 1.000 người đã tử vong tại mỗi quốc gia do nắng nóng cực đoan.

Theo hệ thống giám sát tử vong hằng ngày MoMo thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này ghi nhận 1.029 ca tử vong vượt mức bình thường có liên quan đến nhiệt độ cao trong tháng 6.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày vào cuối tháng 6, được các chuyên gia đánh giá là nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại nước này, đã khiến khoảng 1.000 người tử vong nhiều hơn so với mức thông thường trong giai đoạn từ ngày 24 đến 28/6. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh đây mới là số liệu chưa đầy đủ và con số cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Ảnh: AFP

Ông Nicolas Revel, người đứng đầu hệ thống bệnh viện khu vực Paris, cho biết ông không cho rằng số người tử vong lần này sẽ lên tới 15.000 người như đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, bởi Pháp đã có nhiều cải thiện trong công tác ứng phó. Tuy nhiên, ông dự báo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng sẽ vượt mức 5.700 trường hợp ghi nhận trong năm ngoái.

Tổ chức cấp cứu y tế SOS-Médecins cho biết số ca tử vong ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên đã tăng 85% trong hai tuần cuối tháng 6. Có 513 người cao tuổi qua đời trong tuần bắt đầu từ ngày 22/6, tăng mạnh so với 278 trường hợp của tuần trước đó.

Số lượt cấp cứu đối với nhóm tuổi này, chủ yếu do ảnh hưởng của nhiệt độ cao và các vấn đề lo âu, cũng tăng 14%, trong khi số ca nhập viện tăng 19%.

Ở tất cả các nhóm tuổi, số ca cấp cứu do sốc nhiệt tăng tới 480%, còn các trường hợp mất nước tăng 315%.

Cháy rừng lan rộng, số người chết đuối tăng

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Pháp Marina Ferrari cho biết số người tử vong do đuối nước đã vượt quá 90 trường hợp kể từ ngày 19/6.

"Bây giờ đã có hơn 90 người chết đuối. Đây là con số đáng lo ngại. Những ngày gần đây số ca đã giảm, điều đó cho thấy tình trạng này có mối liên hệ rõ ràng với các đợt nắng nóng, khi nhiều người tìm đến sông, hồ hoặc biển để giải nhiệt", bà nói.

Nắng nóng cực đoan cũng khiến miền nam nước Pháp trở nên khô hạn, tạo điều kiện cho nhiều vụ cháy rừng bùng phát và lan nhanh dưới tác động của gió mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết ba vụ cháy rừng, trong đó có hai vụ xảy ra ở khu vực phía tây thành phố cảng Marseille bên bờ Địa Trung Hải, đã thiêu rụi tổng cộng khoảng 1.210 ha đất.

Nguồn: The Guardian