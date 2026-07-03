Bệnh viện Mukdahan (Thái Lan) vừa cập nhật tình hình các nạn nhân trong vụ bé trai 11 tuổi lái xe bán tải tông vào đoàn sư khất thực. Một nhà sư bị thương nặng đã viên tịch, nâng tổng số người tử vong trong vụ việc lên 10 người.

Số người thiệt mạng tăng

Bệnh viện Mukdahan (tỉnh Mukdahan, Thái Lan) ngày 3/7 đã công bố thông tin mới nhất về tình trạng các nạn nhân trong vụ xe bán tải lao vào đoàn sư khất thực trên quốc lộ 2034 (đoạn Mukdahan - Don Tan), thuộc huyện Mueang, tỉnh Mukdahan.

Theo thông báo, sư Sakhon Khlang Sungnoen, người bị thương nặng và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa (SICU), đã viên tịch vào lúc 21h ngày 2/7. Với trường hợp này, số nhà sư tử vong trong vụ tai nạn đã tăng từ 9 lên 10 người.

Các nhà sư sau vụ tai nạn kinh hoàng

Ngoài ra, sư Somkiat Maneepharatchai, cũng là một trường hợp bị thương nặng, đã được chuyển từ Bệnh viện Mukdahan đến Bệnh viện Sappasitthiprasong ở tỉnh Ubon Ratchathani để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Quyết định được đưa ra sau khi các bác sĩ đánh giá bệnh nhân cần được đội ngũ chuyên gia tiếp nhận chăm sóc.

Bệnh viện Mukdahan gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nhà sư đã viên tịch, đồng thời động viên các nạn nhân, thân nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có xác nhận chính thức.

Trước đó, một bé trai 11 tuổi đã lấy trộm xe bán tải của người thân để lái ra đường, sau đó mất lái và lao vào đoàn sư khất thực tại tỉnh Mukdahan. Vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Trong số các nạn nhân tử vong có cha của ca sĩ nổi tiếng Oy Saengsin.

Hiện đội ngũ y bác sĩ vẫn đang theo dõi sát tình trạng của các bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp nguy kịch, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Sappasitthiprasong để bảo đảm việc điều trị được thực hiện liên tục và hiệu quả.

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời theo dõi tiến trình hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân cùng gia đình bị ảnh hưởng.

Hiện trường kinh hoàng

Mạng xã hội Thái Lan đang lan truyền đoạn video tổng hợp từ nhiều camera an ninh, ghi lại hành trình của chiếc xe bán tải trước và trong thời điểm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Theo hình ảnh được công bố, vào khoảng 10h41, chiếc xe bán tải được ghi nhận rời khỏi nhà và chạy ngược chiều. Đến 10h44, camera tại chốt kiểm soát Ban Nakham Noi ghi lại cảnh chiếc xe di chuyển qua khu vực với tốc độ khá nhanh nhưng vẫn đi đúng phần đường, không lấn sang làn xe đối diện.

Hiện trường thương tâm sau sự việc

Clip hiện trường sự việc

Chiếc xe gần như bị phá hủy sau vụ việc

Khoảng 10h52, khi cách nhà của gia đình bé trai khoảng 10 km, chiếc xe bất ngờ lao vào đoàn sư khất thực đang di chuyển trên quốc lộ. Cú tông mạnh khiến nhiều nhà sư bị hất văng xuống đường, hiện trường trở nên hỗn loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của bé trai 11 tuổi gây ra vụ tai nạn đã đến làm việc với cơ quan điều tra tại Đồn Cảnh sát Mueang Mukdahan.

Theo thông tin ban đầu, người mẹ cho biết con trai đã lén lấy chiếc xe bán tải hiệu Isuzu của gia đình để lái ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu bé có hành vi như vậy.

Người mẹ cũng cho biết, ngay sau khi phát hiện con trai lấy trộm xe, bà đã lập tức gọi đến số khẩn cấp 191 để báo cảnh sát, đề nghị hỗ trợ chặn chiếc xe. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không kịp ngăn chặn trước khi chiếc xe mất lái, lao vào đoàn sư khất thực, khiến nhiều nhà sư tử vong và bị thương.

Nguồn: Khaosod