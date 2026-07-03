Người đàn ông bế bé gái ném xuống sông rồi bỏ đi

Sau khi bế bé gái ném xuống sông, người đàn ông mặc áo xanh đã bỏ đi. May mắn thay, một người dân đi xe máy điện ngang qua đã phát hiện điều bất thường và nhảy xuống giải cứu.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc 10h46 ngày 1/7, tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đã đi theo bé gái tới điểm mù của camera giám sát. Vài giây sau, hắn ta bế bé gái lên, chạy băng qua đường, ném cô bé xuống sông rồi bỏ chạy.

Một người đàn ông đi xe máy điện, có lẽ đã chứng kiến vụ việc, nên lập tức chạy tới bờ sông, trèo qua hàng rào và nhảy xuống nước để cứu cô bé.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương đã đi theo bé gái. (Ảnh chụp màn hình từ clip)

Người đàn ông mặc đồ xanh đã ném bé gái xuống sông. (Ảnh chụp màn hình từ clip)

Một người phụ nữ khác đi xe máy điện ngang qua cũng dừng lại và giúp bé lên bờ, đưa cô bé đến nơi an toàn. Sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông mặc áo xanh đi đến bờ sông để đón cô bé; người phụ nữ lớn tuổi đã mắng người đàn ông mặc áo xanh khi họ bỏ đi.

Theo tờ Xiaoxiang Morning Post, ngày 27, cán bộ chính quyền thị trấn Xilu cho biết họ đã can thiệp và sẽ công bố thêm thông tin khi có thông báo chính thức.

Cán bộ Sở Cảnh sát Xilu cho biết, theo điều tra, cô bé không bị thương và cô cùng người đàn ông mặc áo xanh là người nhà; người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện tâm thần.