Cặp đôi vừa leo lên nóc nhà Empire State cầu hôn sau 1 đêm bị bắt: Bình thản bước ra cổng tòa rồi hôn nhau trước hàng trăm ống kính

Cặp đôi bị buộc tội vì màn cầu hôn trên tòa nhà Empire State đã trao nhau nụ hôn sau khi rời tòa, nói "Chúng tôi tin vào tình yêu."

Cặp đôi leo lên tòa nhà Empire State để đính hôn đã trao nhau một nụ hôn sau khi rời tòa án ở New York vào thứ Năm (2/7).

Tại phiên tòa luận tội, các công tố viên cho biết Ivan Beerkus đã khai với cảnh sát về lý do cùng bạn gái trèo lên cột ăng-ten của tòa nhà Empire State và giăng biểu ngữ hòa bình đã khiến toàn New York sốc vào ngày hôm qua. Theo đó, anh chỉ muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho màn cầu hôn của mình. Hiện tại, cặp đôi đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm tội đột nhập và đe dọa gây nguy hiểm một cách liều lĩnh.

Cặp đôi, lấy nghệ danh là Angela Nikolau và Ivan Beerkus, nói rất ít khi rời tòa án, dù Beerkus đã trả lời câu hỏi của một nhà báo về màn biểu diễn mạo hiểm rằng: "Chúng tôi tin vào tình yêu."

Hai người hôn nhau khi rời tòa

Nhà chức trách cho biết hai người - vốn là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu năm 2024 của Netflix có tên "Skywalkers: A Love Story" kể về những kỳ tích leo nóc nhà và tình yêu chớm nở của họ - không chỉ tạo ra một cảnh tượng gây chú ý mà còn gây ra mối nguy hiểm khi trèo lên cột ăng-ten phát sóng của tòa nhà chọc trời nổi tiếng này vào thứ Tư (1/7).

"Skywalkers: A Love Story" theo chân Beerkus, hiện 32 tuổi, và Nikolau, 33 tuổi, khi họ thực hiện những chuyến leo núi thường là trái phép lên các tòa nhà cao tầng, đôi khi cải trang thành công nhân xây dựng để lẻn vào.

Sau khi lên đến đỉnh, ở độ cao 443 mét phía trên khu trung tâm Manhattan, hai người đã trưng ra một tấm biểu ngữ màu đen có nội dung: "Khi sức mạnh của tình yêu đánh bại tình yêu quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình".

Sau đó, họ thu biểu ngữ lại và đi xuống một gờ đá thấp hơn một chút, nơi một màn cầu hôn dường như đã diễn ra thành công. Nikolau đã đăng hình ảnh về chuyến phiêu lưu lên các tài khoản mạng xã hội của mình, bao gồm cả bức ảnh chụp một chiếc nhẫn đính hôn phía trên góc nhìn toàn cảnh Manhattan từ trên cao.

Beerkus và Nikolau đã được tại ngoại mà không phải nộp tiền bảo lãnh.

Cảnh sát đã phải chờ khoảng nửa tiếng để cột ăng-ten được ngắt điện trước khi các sĩ quan thuộc Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp bắt đầu leo lên và cuối cùng chặn được cặp đôi trên đường đi xuống. Các sĩ quan đã phải leo lên độ cao khoảng 381 mét so với mặt đất. Văn bản của tòa án xác định danh tính của hai người bằng tên chính thức là Angelina Nikolau và Ivan Kuznetsov.

Đơn khiếu nại tại tòa án cho biết cảnh sát đã tìm thấy một ổ khóa bị hỏng trên cửa an ninh ở tầng 104 hạn chế ra vào của tòa nhà Empire State, nơi dẫn lối lên cột ăng-ten. Tầng công cộng cao nhất là tầng 102, nơi có đài quan sát. Muốn lên cao hơn nữa cần phải có thẻ từ, theo đơn khiếu nại tại tòa án.

Ban quản lý tòa nhà Empire State đã gọi cuộc leo trèo này là "trái phép" nhưng chưa trả lời các câu hỏi về việc các bị cáo đã có những tương tác nào, nếu có, với các nhân viên an ninh. Du khách đến tòa nhà chọc trời này đều được kiểm tra ký lưỡng và được yêu cầu không mang theo các gói hàng lớn, thiết bị thể thao, trang phục hóa trang hoặc mặt nạ, cùng các vật dụng khác.

Ivan Beerkus cho biết màn cầu hôn đơn giản là vì muốn làm điều đặc biệt

Beerkus và Nikolau đã được tại ngoại mà không phải nộp tiền bảo lãnh, theo luật của New York vốn hạn chế các trường hợp được ấn định tiền bảo lãnh bằng tiền mặt. Luật sư của họ, Jason Krinsky, phát biểu bên ngoài tòa án rằng một khi các công tố viên cung cấp bằng chứng, ông và các thân chủ của mình sẽ đánh giá và xác định các bước tiếp theo.

"Thật là một cách cầu hôn độc đáo - điều mà bạn chỉ có thể mơ tới," Krinsky nói. "Vì vậy, bạn biết đấy, phải công nhận nỗ lực đó của anh ấy."

Những kẻ liều mạng khác cũng từng leo lên cột ăng-ten và các phần khác của tòa nhà Empire State. Những cuộc leo trèo đó phần lớn là trái phép, nhưng nam diễn viên kiêm nhạc sĩ Jared Leto đã được phép leo lên đến chân cột ăng-ten từ tầng 86 vào năm 2023 để quảng bá cho một chuyến lưu diễn.

Nguồn: AP