Ngắm thiên thần World Cup 19 tuổi

Cổ động viên Naiel Aguilera (19 tuổi) thu hút sự chú ý tại World Cup 2026 khi những hình ảnh trên khán đài lan truyền rộng rãi. Nhan sắc của cô được nhiều người nhận xét "đẹp như AI", nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.
Naiel Aguilera, tên đầy đủ Daniela Naiel Aguilera Fischer, là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và sinh viên ngành tâm lý học tại Paraguay. Người đẹp bất ngờ trở thành hiện tượng mạng tại World Cup 2026 sau khi nhiều khoảnh khắc cổ vũ đội tuyển quê nhà trên khán đài được lan truyền rộng rãi. Truyền thông quốc tế và người hâm mộ gọi cô là "thiên thần World Cup" hay "nàng thơ World Cup".
Naiel Aguilera thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật trong màu áo đội tuyển Paraguay trên khán đài World Cup 2026. Hình ảnh của cô nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, khiến không ít người nghi ngờ đây là sản phẩm của AI. Sau đó, người đẹp đăng video khẳng định: "Tôi không phải AI, tôi là người thật đến từ Paraguay và tôi yêu bóng đá".
Naiel Aguilera còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Cô thường xuyên chia sẻ những bộ hình tại bãi biển, du lịch và cuộc sống thường ngày. Trước khi nổi tiếng, mỗi bài đăng chỉ nhận vài nghìn lượt thích, hiện nhiều bài đạt hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp cho biết việc học ngành tâm lý học vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời mong muốn phát triển sự nghiệp người mẫu một cách bền vững sau khi được khán giả quốc tế biết đến nhờ World Cup.
Naiel Aguilera xây dựng hình ảnh với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cá tính. Sau khi nổi tiếng, cô nhận được lượng lớn lời nhắn từ người hâm mộ trên khắp thế giới và cảm thấy "khó tin" khi chỉ sau một đêm, lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng mạnh.
Sau hiệu ứng từ World Cup, người mẫu sinh năm 2007 nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu thời trang, đơn vị người mẫu và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, cô cho biết muốn đón nhận những cơ hội mới một cách bình tĩnh thay vì thay đổi cuộc sống quá nhanh.
Trước khi trở thành gương mặt được chú ý trên khán đài World Cup, Naiel Aguilera đăng quang Miss Teen Paraguay 2022. Người đẹp sau đó đại diện Paraguay tham dự Miss Teen World, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Naiel Aguilera nhiều lần thực hiện các bộ ảnh lấy cảm hứng từ bóng đá và màu cờ Paraguay. Sau chiến thắng gây bất ngờ của đội tuyển Paraguay trước Đức ở vòng 1/16 World Cup 2026, cô chia sẻ dòng trạng thái: "Đừng bao giờ quên, Paraguay đá bóng bằng cả trái tim". Hình ảnh ăn mừng của người đẹp và loạt ảnh "cổ động viên thiên thần" khoe eo thon lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Sau khi trở thành hiện tượng tại World Cup, Naiel Aguilera thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và giải trí ở Paraguay. Người đẹp cho biết cô nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các thương hiệu và công ty người mẫu, song vẫn muốn cân bằng giữa việc học, công việc và cuộc sống cá nhân.
Naiel Aguilera theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính trong đời thường. Với lợi thế thành thạo tiếng Tây Ban Nha, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Đức, Aguilera chia sẻ mong muốn của cô trong tương lai là tham gia Miss Universe Paraguay sau khi hoàn thành chương trình đại học.
Dù được truyền thông quốc tế gọi bằng nhiều biệt danh như "thiên thần World Cup" hay "nàng thơ World Cup", cô cho biết điều khiến mình hạnh phúc nhất là có thể lan tỏa tình yêu dành cho bóng đá và quê hương Paraguay tới người hâm mộ trên khắp thế giới.