Ngắm thiên thần World Cup 19 tuổi

Naiel Aguilera thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật trong màu áo đội tuyển Paraguay trên khán đài World Cup 2026. Hình ảnh của cô nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, khiến không ít người nghi ngờ đây là sản phẩm của AI. Sau đó, người đẹp đăng video khẳng định: "Tôi không phải AI, tôi là người thật đến từ Paraguay và tôi yêu bóng đá".