Mới nhất: Đức mở phiên tòa xét xử vụ tai nạn khiến 2 anh em song sinh người Việt tử vong

Sau gần một năm kể từ vụ tai nạn gây chấn động cộng đồng người Việt tại Đức, ngày 29/06 - Tòa án Liên khu vực Frankfurt am Main đã chính thức mở phiên xét xử tài xế Mohammad S. (24 tuổi). Bị cáo đối mặt loạt cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hành vi gây tai nạn, bỏ trốn, kéo lê nạn nhân và hủy hoại

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hai anh em song sinh người Việt là Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi) tử vong, anh Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) bị thương nghiêm trọng.

Vụ việc từng gây bàng hoàng trong cộng đồng người Việt tại Đức bởi tính chất nghiêm trọng của tai nạn cũng như những tình tiết được cơ quan điều tra công bố sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Tăng mức truy tố, cáo buộc hành vi giết người để che giấu tội lỗi

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, cơ quan công tố Đức đã nâng mức truy tố đối với bị cáo Mohammad S. với các tội danh nghiêm trọng hơn so với giai đoạn điều tra ban đầu.

Ngoài hành vi vô ý làm chết người do điều khiển phương tiện gây tai nạn, bị cáo còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi giết người với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khi cố tình bỏ chạy, không thực hiện nghĩa vụ cứu hộ sau tai nạn và tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Mohammad S. - bị cáo gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi xảy ra va chạm nghiêm trọng trên đường Mainzer Landstraße, tài xế đã không dừng xe cứu giúp mà tiếp tục điều khiển phương tiện trong tình trạng nạn nhân bị kéo lê trên đường. Viện kiểm sát cho rằng hành vi tiếp tục di chuyển sau tai nạn là yếu tố cấu thành hành vi giết người nhằm che giấu tội phạm. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Không dừng lại ở đó, bị cáo còn bị cáo buộc lái xe đến khu vực vắng người, tháo biển kiểm soát nhằm xóa dấu vết trước khi ra đầu thú sau vài giờ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Với tổng hợp các tình tiết gồm sử dụng chất kích thích hoặc khí cười trước khi lái xe, chạy quá tốc độ, bỏ trốn sau tai nạn, kéo lê nạn nhân và có dấu hiệu hủy hoại chứng cứ, Mohammad S. có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân nếu bị kết tội.

Hai anh em song sinh tử vong, người sống sót mang thương tật suốt đời

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hai anh em song sinh Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh ở tuổi đời còn quá trẻ. Cả hai khi đó đang sinh sống và học tập tại Đức. Một nạn nhân tử vong tại hiện trường, người còn lại không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, với sự hỗ trợ của cơ quan ngoại giao Việt Nam, thủ tục hậu sự và đưa tro cốt hai nạn nhân về nước đã được hoàn tất.

Trong khi đó, anh Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi, TikToker Bốp) - người đi cùng và là nạn nhân duy nhất sống sót phải gánh chịu những tổn thương nặng nề.

Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi, TikToker Bốp) là nạn nhân duy nhất sống sót.

Theo thông tin cập nhật, anh Hiếu từng rơi vào tình trạng hôn mê sâu tại khoa hồi sức tích cực do chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau quá trình điều trị kéo dài và ca đại phẫu não phức tạp, anh đã tỉnh lại và có thể giao tiếp.

Tuy nhiên, hậu quả để lại là vô cùng lớn. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần chân phải để giữ tính mạng cho anh. Ngoài ra, anh còn gặp các tổn thương nội tạng, trong đó có tình trạng dập gan và tổn thương liên quan đến mật.

Đặc biệt, chấn thương não khiến trí nhớ của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Hiện anh vẫn phải tiếp tục điều trị phục hồi chuyên sâu tại Đức và chưa đủ điều kiện sức khỏe để di chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam.

Vợ sắp cưới của anh Nguyễn Duy Quang may mắn không bị thương tích về thể chất nhưng chịu cú sốc tâm lý nặng nề vì trực tiếp chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Bạn bè, người thân, cộng đồng người Việt dự lễ tưởng niệm Quang và Minh ở Hamburg.

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn đến giai đoạn xét xử hiện nay, các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Đức đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt phối hợp cùng cảnh sát và viện kiểm sát sở tại trong quá trình điều tra, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Đức.

Cơ quan ngoại giao cũng hỗ trợ tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân với sự phối hợp của cộng đồng người Việt, trường dạy nghề Altona và đơn vị nơi các nạn nhân thực tập trước khi hoàn tất thủ tục đưa tro cốt về Việt Nam.

Đối với nạn nhân Hoàng Trung Hiếu, phía Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh để thân nhân có thể sang Đức trực tiếp chăm sóc.

Hiện đại diện ngoại giao Việt Nam tiếp tục cử cán bộ theo dõi các phiên tranh tụng tại Frankfurt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân Việt Nam liên quan đến vụ án.

Phiên xét xử đang tiếp tục diễn ra và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.