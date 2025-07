Tang lễ nơi xứ người của cặp song sinh người Việt tử vong trong tai nạn xe: Gia đình chỉ có thể xem qua livestream, không đủ chi phí để đưa hai con về an táng

Lễ tang đầy xót xa

Một buổi tang lễ dành cho hai chàng trai gốc Việt đã diễn ra vào sáng ngày 18/7 tại nhà thờ chính St. Petri, Hamburg, bằng hai thứ tiếng Việt – Đức. Brian - một người bạn thân thiết của cả hai đã bước lên bục và đọc bức thư gửi hai anh em.

“Gửi Minh, mình đã cầu nguyện với Chúa và Người nói rằng sự xuất hiện của cậu đã khiến bầu trời rực sáng, như cách cậu vẫn làm khi còn tại thế. Gửi Quang, cảm ơn vì sự ấm áp và tình cảm dành cho mình. Gặp được hai cậu là điều may mắn chỉ đến một lần trong cuộc đời mình. Hai cậu vốn còn rất nhiều kế hoạch, cứ nghĩ chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau..."

Brian chia sẻ: “Đau xót biết bao khi hai cậu chẳng còn ở đây. Nhưng mình thực sự rất biết ơn vì đã gặp được cả hai."

Trong buổi lễ, những ca khúc yêu thích của cặp song sinh như “Morning has broken” của Cat Stevens và “My Heart Will Go On” do Céline Dion thể hiện đã được ngân lên. Các khách viếng thăm, gồm cả người Đức và người Việt, khó có thể kìm nén cảm xúc.

Anne Schuhmann, giáo viên chủ nhiệm tại trường dạy nghề ở Altona, phát biểu: “Với sự thân thiện, ấm áp và chân thành, hai em đã luôn mang lại niềm vui cho cả lớp.”

Bác sĩ Christina Essers, chủ phòng khám Kieferorthopäden Altona, nơi hai anh em đang thực tập, cũng chia sẻ thêm: “Hai em là những chàng trai tuyệt vời, được cả bệnh nhân lẫn nhân viên yêu mến. Thật đau lòng khi hai em không còn, nhưng chúng tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội gặp gỡ các em.”

Buổi lễ được ghi hình để gia đình ở Việt Nam theo dõi

Buổi lễ do mục sư Jörg Fenske (Giáo hội Tin Lành miền Bắc Đức) và mục sư Duc Cuong Than (Hội thánh Tin Lành người Việt tại Hamburg) chủ trì. Toàn bộ nghi lễ được ghi hình để gia đình hai em tại TP.HCM có thể theo dõi từ xa.

Quang và Minh Nguyen đã sống ở Hamburg được hai năm, hiện đang trong quá trình học nghề phụ tá nha khoa tại phòng khám Kieferorthopäden Altona.

Thi thể của Quang và Minh Nguyen đã được Viện Công tố Frankfurt bàn giao. Hai em sẽ được đưa về Việt Nam để an táng. Tuy nhiên, gia đình không đủ khả năng tài chính để lo liệu chi phí này. Vì vậy, bạn bè đã phát động chiến dịch quyên góp trên nền tảng GoFundMe, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ.

Tính đến ngày 18/7, chiến dịch đã nhận được hơn 53.000 euro (khoảng 1,6 tỷ đồng) từ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.

Được biết, từ ngày 4 đến 6/7, hai anh em cùng vợ sắp cưới 24 tuổi của Quang (sống tại Hamburg) và một người bạn 27 tuổi từ Berlin đến Frankfurt để tham dự buổi hòa nhạc của rapper người Mỹ Kendrick Lamar. Khi trở về vào sáng sớm, nhóm bốn người di chuyển bằng xe scooter điện qua trung tâm Frankfurt. Lúc 2h35 ngày 6/7 một tài xế 23 tuổi điều khiển chiếc Toyota Corolla Verso màu đen bất ngờ xuất hiện. Chiếc xe đã lao khỏi làn đường và đâm thẳng vào hai anh em đang cùng đi trên một chiếc scooter. Người bạn 27 tuổi - được xác định là Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) hay còn được nhiều người biết đến với nickname là Bốp - cũng bị chiếc xe tông trúng, văng lên kính chắn gió và nằm trên mui xe. Dù may mắn thoát chết nhưng Trung Hiếu vẫn bị thương nặng. Cú tông trực diện, sau đó bị kéo lê thêm 150m khiến anh bị chấn thương sọ não, mất một chân và hiện vẫn đang ở trong viện điều trị. Trong nhóm bốn người, chỉ có vợ sắp cưới của Quang là không bị thương. Tuy nhiên, cô gái cũng đang trải qua một cú sốc tinh thần lớn. Được biết, hiện cô đang ở Hamburg và dự kiến sẽ được cảnh sát Frankfurt thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong thời gian tới. Tài xế 23 tuổi điều khiển chiếc Toyota ban đầu đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã ra đầu thú trong đêm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người này có thể đã sử dụng khí cười vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nghi phạm bị bắt để điều tra với các cáo buộc: Ngộ sát; Cố ý giết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

