Thông tin mới nhất từ WHO về đợt bùng phát virus Hanta trên du thuyền mắc kẹt suốt nhiều tháng

Hơn 650 người tiếp xúc đã được xác định và theo dõi bởi các cơ quan y tế tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát hantavirus kết thúc sau khi người tiếp xúc cuối cùng được xác định của một người nhiễm bệnh liên quan đến tàu du lịch hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Đợt bùng phát này đã khiến 13 người nhiễm bệnh và 3 người tử vong, liên quan đến chủng hantavirus Andes hiếm gặp, thường lưu hành ở Argentina và Chile. Tàu du lịch Hondius đã khởi hành từ Argentina vào ngày 1 tháng 4.

Con tàu đã mắc kẹt trên biển vì bủng dịch

"Hôm nay, người tiếp xúc cuối cùng của một người tiếp xúc với hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius đã hoàn thành thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính và trở về nhà," ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu vào thứ Năm. "Không có thêm ca nhiễm nào được báo cáo kể từ ngày 25 tháng 5. Do đó, WHO coi đợt bùng phát virus đã kết thúc," ông nói thêm.

Vào tháng 4, con tàu du lịch mang cờ Hà Lan đã khởi hành từ Ushuaia, Argentina, đi qua các đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương, bao gồm cả Tristan da Cunha, trước khi hướng về phía bắc đến Tenerife thuộc Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi những hành khách còn lại được bay về nước.

Con tàu thám hiểm vùng cực cuối cùng đã cập cảng Rotterdam ở Hà Lan vào ngày 18 tháng 5. Sau khi làm sạch và khử trùng, con tàu đã được phép ra khơi trở lại vào ngày 30 tháng 5.

Ông Tedros cho biết hơn 650 người tiếp xúc đã được xác định và theo dõi bởi các cơ quan y tế tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông cho biết WHO sẽ tiếp tục làm việc để hiểu rõ hơn về đợt bùng phát và chính loại virus này.

"Chúng tôi cũng đang phối hợp một nghiên cứu liên quan đến 21 quốc gia để hiểu cách căn bệnh này phát triển, điều này sẽ hỗ trợ việc phát triển các công cụ chẩn đoán, phương pháp điều trị và vắc-xin cho các đợt bùng phát trong tương lai," ông Tedros nói.

Người liên quan cuối cùng đến ổ dịch đã có kết quả âm tính và hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: Reuters

Hantavirus lây lan chủ yếu qua động vật gặm nhấm, lây nhiễm sang người qua tiếp xúc với chuột hoặc nước tiểu, phân và nước bọt của chúng. Virus có thể phát tán vào không khí trong quá trình dọn dẹp các khu vực bị nhiễm tàn dư của loài gặm nhấm.

Virus Andes là loại hantavirus duy nhất được biết đến có thể lây lan qua tiếp xúc gần gũi và kéo dài giữa người với người.

Bệnh nhân thường bị sốt, đau đầu, đau cơ và các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn và đau bụng trong khoảng từ 1 đến 8 tuần sau khi tiếp xúc.

Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể tiến triển nhanh chóng thành ho, khó thở và tích tụ dịch trong phổi. Hiện chưa có vắc-xin được phê duyệt hoặc phương pháp điều trị kháng virus đặc hiệu cho căn bệnh này, việc chăm sóc y tế phần lớn vẫn là điều trị hỗ trợ.

Nguồn: Al Jazeera