Tưởng là mộc nhĩ, người phụ nữ bàng hoàng khi nhìn rõ thứ nổi trong bát bún: Chủ quán xử lý gây tranh cãi

Vụ việc bất ngờ của người phụ nữ đã gây xôn xao mạng xã hội.

Người phụ nữ phát hiện sự thật sau khi nhìn kỹ vật thể trong bát bún

Người phụ nữ không hề nghĩ rằng bữa ăn tưởng như bình thường của mình lại kết thúc bằng một trải nghiệm khó quên. Theo China News, vụ việc xảy ra vào ngày 27/6 tại một quầy bán bún ốc ở thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Hình ảnh và chia sẻ của vị khách sau đó nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong lúc thưởng thức bún ốc, vị khách bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ nổi trong nước dùng. Do có màu sẫm và kích thước không lớn, bà nghĩ đó chỉ là một miếng mộc nhĩ nên không quá để tâm.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, bà phát hiện vật thể này có phần đầu và những hoa văn đặc trưng trên thân. Lúc đó, bà mới nhận ra đây là một con rắn chuột còn nguyên hình dạng, khiến bà vô cùng hoảng hốt.

Để làm bằng chứng, người phụ nữ lập tức chụp ảnh lại rồi gọi nhân viên phục vụ đến kiểm tra. Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà, thay vì giải thích hoặc trấn an khách hàng, nhân viên chỉ mang bát bún đi đổ bỏ rồi đưa ra hai lựa chọn: làm lại một bát mới hoặc hoàn lại 10 nhân dân tệ, tương đương giá của suất ăn.

Cách xử lý này khiến vị khách không đồng tình. Sau khi bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như thái độ giải quyết của quán ăn.

Chủ quán lên tiếng xin lỗi, sẵn sàng bồi thường

Theo China News, sau khi sự việc lan truyền, chủ quán đã công khai xin lỗi khách hàng. Người này cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, mình đang bận ở khu vực chế biến nên mẹ là người trực tiếp tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống. Do cách giải quyết chưa phù hợp nên đã khiến khách hàng thêm bức xúc.

Chủ quán sau đó chủ động liên hệ với vị khách để thương lượng, đồng thời cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu bà gặp vấn đề về sức khỏe liên quan đến sự việc. Người này cũng cho biết sẵn sàng đưa ra mức bồi thường cao hơn nhiều lần giá trị bữa ăn như một cách thể hiện thiện chí giải quyết.

Bên cạnh đó, chủ quán khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, sơ chế và chế biến nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai.

Theo Jimu News, đến nay nguyên nhân chính xác khiến con rắn xuất hiện trong bát bún vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc, thực phẩm có chứa dị vật hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn là hành vi bị nghiêm cấm. Điều 148 của luật này cũng quy định người tiêu dùng mua phải thực phẩm không đạt tiêu chuẩn có quyền yêu cầu bồi thường; trong một số trường hợp, khoản bồi thường mang tính trừng phạt có thể lên tới 10 lần giá trị thực phẩm, hoặc tối thiểu 1.000 nhân dân tệ nếu đáp ứng điều kiện theo luật.

Các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc khuyến nghị người tiêu dùng nên lưu giữ chứng cứ, ưu tiên thương lượng với cơ sở kinh doanh. Nếu không đạt được thỏa thuận, khách hàng có thể phản ánh tới cơ quan quản lý thị trường hoặc khởi kiện theo quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo China News, Jimu News, Sina News