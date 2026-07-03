Sóng gió ngành kim cương: Người bán lại nguy cơ lỗ 30-50%, cần làm ngay 1 việc để tránh mất tiền

Điểm yếu lớn nhất của kim cương khi đặt lên bàn cân so với vàng chính là tính thanh khoản thấp và khả năng bảo toàn giá trị không ổn định.

Đầu năm nay, tập đoàn kim cương hàng đầu thế giới De Beers bị Anglo American rao bán. Đây không chỉ là một thương vụ sáp nhập thông thường trên phố Wall, mà là một tín hiệu đắt đỏ về sự thay đổi giá trị tài sản.

Giá trị bán lại lao dốc

Điểm yếu lớn nhất của kim cương khi đặt lên bàn cân so với vàng chính là tính thanh khoản thấp và khả năng bảo toàn giá trị không ổn định. Theo chỉ số Global Rough Diamond Price Index của chuyên gia phân tích ngành Paul Zimnisky, giá kim cương thô toàn cầu đã sụt giảm khoảng 25% tính đến cuối năm 2024 so với mức đỉnh lịch sử. Việc De Beers bị rao bán giữa lúc thị trường suy thoái khiến áp lực giảm giá lên thị trường thứ cấp là điều không thể tránh khỏi.

Báo cáo thường niên về ngành trang sức của Bain & Company phối hợp với Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp (AWDC) xác nhận rằng tỷ lệ thanh khoản của kim cương trang sức trên thị trường bán cực kỳ thấp. Nguyên nhân là do cấu trúc giá bán lẻ bao gồm chi phí marketing khổng lồ, thuế VAT và biên lợi nhuận của cửa hàng (thường chiếm 40-60% giá trị nhẫn).

Do đó theo thương hiệu trang sức House of Deeve, khi quay lại thị trường bán thế chấp hoặc bán lại, người sở hữu thường sẽ mất từ 30-50% so với giá kim cương niêm yết ban đầu vì đơn vị thu mua chỉ định giá dựa trên giá trị thô hiện tại thay vì giá thương hiệu.

Như vậy, đây là thời điểm kim cương mất giá nhất. Nhà sáng lập Edahn Golan của Edahn Golan Diamond Data & Research cùng các tổ chức như Rapaport và Zimnisky cho rằng việc thiếu đi một đơn vị dẫn dắt thị trường ổn định như De Beers sẽ càng khiến niềm tin của người mua sắm sụt giảm, kéo theo giá trị bán lại bị ảnh hưởng nặng nề, trừ khi viên đá bán lại thuộc hàng cực phẩm với chứng chỉ GIA xuất sắc và kích thước lớn.

Kim cương nhân tạo

Sự thất thế của De Beers một phần đến từ làn sóng kim cương nhân tạo từ Trung Quốc, nơi chi phí sản xuất đã được tối ưu xuống mức dưới 100 USD/carat. Theo dữ liệu từ Tenoris, một đơn vị phân tích dữ liệu ngành trang sức, doanh số bán kim cương nhân tạo tại các cửa hàng trang sức chuyên biệt đã tăng vọt, chiếm một phần đáng kể tổng lượng đá quý bán ra trong các dòng nhẫn đính hôn vào năm 2024.

Thực tế này đang tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc trong lòng người tiêu dùng, khi họ bắt đầu đặt câu hỏi về việc tại sao phải chi trả hàng chục nghìn USD cho một thứ có thể được tạo ra hàng loạt trong phòng thí nghiệm? Chuyên gia phân tích Paul Zimnisky nhận định rằng sự phổ biến của kim cương nhân tạo đã phá vỡ hoàn toàn tính khan hiếm mà De Beers đã tạo ra.

Theo báo cáo của Bain & Company, sự chênh lệch về giá giữa kim cương tự nhiên và nhân tạo đã nới rộng đáng kể. Do đó, người mua kim cương cần xác định rõ giá trị món đồ mình đang giữ. Nếu coi đây là khoản đầu tư tích lũy, hãy chuẩn bị tâm lý rằng kim cương không hề an toàn như vàng trong tầm nhìn 5-10 năm tới.

Trong một thị trường đang trở nên hỗn loạn, việc phân biệt giữa kim cương tự nhiên sạch và hàng nhân tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo báo cáo The Wealth Report của Knight Frank, kim cương màu và kim cương đầu tư chất lượng cao vẫn giữ vị trí trong top các tài sản sưu tầm nhờ tính hữu hạn. Sự minh bạch về nguồn gốc hiện đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Nhà phân tích Martin Rapaport, chủ tịch của Rapaport Group, nhấn mạnh rằng giá trị của kim cương tự nhiên trong tương lai sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào câu chuyện nguồn gốc và sự cam kết về đạo đức khai thác (ESG). Chẳng hạn, những viên kim cương có nguồn gốc từ các mỏ huyền thoại như Jwaneng hay Orapa, đi kèm chứng chỉ uy tín của GIA (Viện Đá quý Mỹ) hay IGI, sẽ giữ được một tệp khách hàng thượng lưu riêng biệt - những người mua vì giá trị tinh thần.

Người mua nên làm gì lúc này?

Theo dữ liệu từ chu kỳ thị trường của Bain & Company, ngành kim cương vốn có tính chu kỳ rất cao và thường phục hồi sau mỗi 3-5 năm. Việc tháo chạy khi thị trường đang ở đáy với những thông tin tiêu cực chỉ khiến thiệt hại tài chính của khách hàng trở nên trầm trọng hơn. Do đó khách hàng không nên hoảng loạn bán tháo.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần thay đổi tư duy đầu tư tích trữ đối với những dòng kim cương phổ thông dưới 1 carat. Chuyên gia Paul Zimnisky nhấn mạnh rằng kim cương thương mại cỡ nhỏ hiện đã mất đi vị thế là tài sản lưu trữ giá trị do sự bão hòa cung từ hàng nhân tạo. Thay vào đó hãy nhìn nhận chúng như một món trang sức xa xỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp thay vì một kênh sinh lời.

Nguồn: Financial Times, Statista, Tenoris, Paul Zimnisky, Rapaport, Bain & Company