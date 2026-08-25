Nữ du học sinh Trung Quốc mất tích 6 ngày ở Hàn Quốc được phát hiện đã tử vong

Một nữ du học sinh Trung Quốc 25 tuổi mất liên lạc với gia đình từ tối 20/8 được phát hiện đã tử vong tại nơi ở của nam giới 31 tuổi, người trước đó trình báo cô mất tích.

Ngày 25/8, Cảnh sát Gyeongsan, tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ A (31 tuổi) với cáo buộc sát hại B (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), một nữ du học sinh có quan hệ quen biết với nghi phạm.

Theo cảnh sát, B đang theo học chương trình cao học tại Đại học Công giáo Daegu. Cô nhập cảnh Hàn Quốc ngày 14/8 để nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cao học. Tuy nhiên, từ tối 20/8, một ngày trước thời điểm dự kiến nhận giấy chứng nhận, gia đình mất liên lạc với B.

Theo thông tin điều tra ban đầu, địa điểm cuối cùng được xác định có liên quan đến hành trình của B là khu vực gần ga Dongdaegu.

Hình ảnh nữ sinh được đăng tải

Đáng chú ý, người đầu tiên trình báo B mất tích với cảnh sát lại chính là A, bạn trai của nạn nhân. Ngày 21/8, A gọi đường dây 112 để thông báo bạn gái mất tích.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát triệu tập A với tư cách người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện một số điểm bất thường trong lời khai của người này và bắt đầu nghi ngờ A có liên quan đến vụ việc.

Đến khoảng 19h29 ngày 25/8, cảnh sát thực hiện lệnh bắt A trên một tuyến đường thuộc phường Hayang, thành phố Gyeongsan. Tại nơi ở của A gần đó, lực lượng chức năng phát hiện B đã tử vong.

Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong, đồng thời tiếp tục lấy lời khai của A nhằm làm rõ động cơ và diễn biến vụ việc. Cơ quan chức năng cũng dự kiến khám xét nơi ở của nghi phạm và các địa điểm liên quan để thu thập thêm chứng cứ.

Vụ mất tích của B được biết đến rộng rãi sau khi những bài viết được cho là do gia đình cô đăng tải liên tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số sinh viên cùng trường với B sau đó cũng chia sẻ thông tin về vụ mất tích trên các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ quá trình xảy ra vụ án.

Nguồn: Chosun