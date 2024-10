Hàn Quốc lo ngại "khủng hoảng kim chi" vì thiếu bắp cải

Do thời tiết mùa hè nóng nực và hạn hán kéo dài, bắp cải được trồng ở nhiều nơi trên khắp đất nước Hàn Quốc, bao gồm cả vùng sản xuất chính Gangwon-do, trong tình trạng phát triển kém, thối rễ và sâu bệnh, dẫn đến sản lượng giảm đáng kể. Tỉnh Gangwon, nơi canh tác gần như toàn bộ diện tích loại bắp cải Napa khá phổ biến, theo dữ liệu của chính phủ, nhiệt độ cao và thời tiết thất thường mùa hè năm nay đã làm giảm hơn một nửa diện tích trồng loại bắp cải này kể từ những năm 2000.

Mới nhất, trong tuần thứ hai của tháng này, lô hàng bắp cải cung cấp cho chợ bán buôn nông sản lớn nhất tại thủ đô Seoul được ghi nhận giảm hơn 30% so với tuần trước. Giá bán buôn trung bình của 10 kg bắp cải đã tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 17,01 USD. Một nhân viên tại chợ bán buôn cho biết: "Mặc dù nhiều lứa bắp cải chưa đến lúc thu hoạch, nhưng người nông dân đã phải thu hoạch sớm vì giá bắp cải trên thị trường cao. Điều này dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong lô hàng từ các vùng sản xuất bắp cải. Do đó, giá rau sẽ vẫn ở mức cao trong ngắn hạn".

Kim chi Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Dữ liệu từ Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc cho thấy, giá bán lẻ trung bình của một cây bắp cải là khoảng 6,47 USD, tăng hơn 30% so với năm trước. Giá cao đã khiến nhiều người tiêu dùng ái ngại. Một khách hàng cho biết: "Giá bắp cải cao đến mức tôi không muốn mua để làm kim chi thời điểm này. Khi nào giá giảm thì tôi mới lại mua".

Hàn Quốc gần đây đã tăng lượng bắp cải nhập khẩu từ nước láng giềng Trung Quốc để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn của quốc gia này cho thấy, kể từ cuối tháng trước, Hàn Quốc đã nhập khẩu 48 tấn bắp cải từ Trung Quốc, với lô hàng 54 tấn bắp cải khác cũng sẽ vận chuyển qua cảng Pyeongtaek trong ngày hôm nay. Tổng lượng bắp cải nhập khẩu dự kiến sẽ đạt 1.100 tấn vào cuối tháng này.

Ngành công nghiệp kim chi trong nước của Hàn Quốc đang đứng trước thách thức lớn, hơn nữa còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các mặt hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, chủ yếu được sử dụng trong các nhà hàng. Kim chi mà Hàn Quốc nhập khẩu từ nước ngoài đã tăng từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, đạt khoảng 98 triệu USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua kỷ lục năm 2022.