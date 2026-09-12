Mercedes mắc kẹt giữa dầm cầu vượt cao 6 mét, chân tài xế thò ra ngoài

Một tài xế 21 tuổi đã sống sót sau khi chiếc Mercedes-Benz GLC của anh ta lật nhào qua dải phân cách và mắc kẹt ở độ cao gần 6 mét giữa các cột đỡ của cầu vượt đường cao tốc.

Một tài xế 21 tuổi đã sống sót sau một vụ tai nạn kỳ lạ ở Atlanta, Mỹ, khi chiếc Mercedes-Benz GLC của anh ta lật nhào qua dải phân cách và mắc kẹt ở độ cao gần 6 mét giữa các cột bê tông đỡ cầu vượt trên đường cao tốc liên tiểu bang 20, theo Free press journal.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/9, gần đường Windsor ở trung tâm thành phố Atlanta. Clip ghi lại được cho thấy chiếc SUV bị kẹt nằm ngang dưới gầm cầu vượt đường cao tốc trong khi chân của người lái xe thò ra ngoài.

Hình ảnh chiếc xe ô tô mắc kẹt trên cầu vượt. Ảnh cắt từ clip/Free press journal

Theo các quan chức, tài xế đã mất kiểm soát chiếc Mercedes-Benz khi đang lên dốc. Chiếc SUV đâm vào dải phân cách bê tông trước khi lật nhào qua rào chắn và nằm ở vị trí nguy hiểm giữa các dầm bê tông đỡ cầu vượt.

Cảnh tượng kỳ lạ khiến các tài xế và người chứng kiến sững sờ. Nhiều người dừng lại để nhìn lên chiếc xe và đoạn clip về vụ tai nạn sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Lúc đầu chúng tôi chỉ thấy rất nhiều xe cộ, kiểu như chuyện gì đang xảy ra vậy? Công trình xây dựng à?", một nhân chứng cho biết. Một nhân chứng khác nhớ lại đã nhìn thấy mọi người chỉ tay lên trên cầu trước khi biết chuyện gì đã xảy ra. "Chúng tôi nhìn lên, chúng tôi thấy đôi chân", nhân chứng nói.

Các nhân chứng cho biết người lái xe vẫn tỉnh táo và có thể giao tiếp với những người đứng bên dưới. Một người phụ nữ cho biết họ đã ở bên dưới chiếc SUV để kiểm tra tình trạng của tài xế và liên tục dặn anh ấy đừng di chuyển trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến. "Anh ấy cứ nói 'Được rồi, được rồi'", cô nhớ lại.

Các đội cứu hộ từ Sở Cứu hỏa Atlanta và cảnh sát đã nhanh chóng đến đường cao tốc sau vụ tai nạn.

Mặc dù tình huống khá nghiêm trọng, tài xế không bị thương nặng hay nguy kịch. Lực lượng cứu hộ đã ổn định chiếc xe trước khi đưa anh ta ra ngoài một cách an toàn. Sau đó, tài xế này được đưa đến Bệnh viện Grady để kiểm tra y tế. Chính quyền sau đó đã sử dụng cần cẩu để di chuyển chiếc Mercedes ra khỏi cấu trúc cầu vượt và dọn dẹp khu vực.