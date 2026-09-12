Lửa bất ngờ ập vào 2 trường, học sinh nhảy khỏi cửa sổ để thoát thân: 29 em thiệt mạng

Vụ cháy dữ dội tại hai trường học ở Congo khiến nhiều học sinh phải tìm cách thoát thân trong cảnh hỗn loạn.

Số người thiệt mạng tăng lên 29

Các học sinh đang có mặt tại trường vào buổi sáng thì đám cháy bất ngờ lan tới khu vực trường học ở thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Chỉ trong thời gian ngắn, khói và lửa khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, nhiều em vội vã tìm đường thoát thân.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại khu vực Cimpunda, thuộc đô thị Kadutu của thành phố Bukavu. Hai trường bị ảnh hưởng là Furaha và Ujamaa, nằm trong một khu dân cư đông đúc.

Theo AP, ngọn lửa được cho là bắt đầu từ một ngôi nhà gần đó rồi nhanh chóng lan rộng. Nhiều công trình trong khu vực được xây dựng san sát khiến đám cháy khó kiểm soát.

Khi lửa tiến sát các lớp học, sự hoảng loạn nhanh chóng bao trùm khuôn viên trường.

Một số học sinh tìm cách chạy về phía lối ra trong khi những em khác được cho là đã nhảy qua cửa sổ để tránh khói lửa. Việc quá nhiều người cùng cố thoát ra trong thời gian ngắn đã dẫn tới cảnh chen lấn nghiêm trọng.

AP dẫn lời những người chứng kiến cho biết một số em bị giẫm đạp trong lúc tháo chạy. Lối ra chật hẹp cũng khiến việc sơ tán trở nên khó khăn hơn.

Tại một số khu vực, khói dày đặc tràn vào lớp học khiến học sinh bị ngạt và mất phương hướng. Những người dân sống gần đó nhanh chóng chạy tới hỗ trợ đưa các em ra ngoài trong lúc lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường.

Những thông tin ban đầu về thương vong liên tục thay đổi trong ngày xảy ra vụ cháy khi các nạn nhân được đưa tới nhiều bệnh viện khác nhau tại Bukavu.

Theo báo cáo của các cơ quan giáo dục Bukavu 2 và Bukavu 3 được Actualite.cd đăng tải ngày 11/9, tổng cộng 29 học sinh đã thiệt mạng và 25 em khác bị thương.

Trong số các nạn nhân tử vong, 27 thi thể được đưa tới nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Tham chiếu Bukavu, hai trường hợp khác được ghi nhận tại các phòng khám thuộc Đại học Bukavu.

Báo cáo cho biết một số học sinh tử vong vì ngạt khói, trong khi những em khác không qua khỏi sau tình trạng chen lấn, giẫm đạp khi cố thoát khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Radio Okapi, cơ quan truyền thông của Liên Hợp Quốc tại Congo, cũng dẫn các nguồn bệnh viện và địa phương đưa ra con số tạm thời 29 nạn nhân thiệt mạng.

Trước đó, các nguồn khác công bố những số liệu thấp hơn. UNICEF ngày 11/9 cho biết ít nhất 26 trẻ em thiệt mạng và 25 em bị thương. Điều này cho thấy số liệu đã được cập nhật trong quá trình các cơ quan chức năng rà soát tại bệnh viện và hiện trường.

Theo Actualite.cd, những học sinh bị thương được điều trị tại Bệnh viện Kadutu và Bệnh viện Đa khoa Tham chiếu Bukavu. Báo cáo của ngành giáo dục cho biết tình trạng của các em được điều trị tại đây đã ổn định.

Nhiều học sinh phải nhảy khỏi cửa sổ

Những lời kể sau vụ cháy phần nào cho thấy mức độ hỗn loạn xảy ra trong những phút đầu tiên.

Theo AP, học sinh đã tìm mọi cách để thoát khỏi các tòa nhà khi lửa và khói lan tới. Một số em nhảy khỏi cửa sổ, trong khi nhiều em khác cùng đổ về một lối thoát hẹp, dẫn đến tình trạng giẫm đạp.

Các cơ sở y tế xung quanh Bukavu sau đó phải tiếp nhận một lượng lớn nạn nhân trong thời gian ngắn.

Christophe Zigashane, một nhân viên y tế địa phương, cho biết cơ sở nơi ông làm việc tiếp nhận hàng chục học sinh và một số giáo viên, nhiều người có triệu chứng ngạt khói nghiêm trọng.

Những xe cứu thương liên tục di chuyển giữa hiện trường và các bệnh viện trong thành phố. Bên ngoài khu vực cháy, nhiều phụ huynh và người thân cũng tập trung tìm kiếm thông tin về con em mình.

Không chỉ hai trường học bị ảnh hưởng, đám cháy còn lan sang khu dân cư xung quanh.

Theo báo cáo được Actualite.cd dẫn lại, khoảng 300 căn nhà gần khu vực xảy ra hỏa hoạn bị thiêu rụi. Một số nguồn địa phương đưa ra những con số khác nhau về số công trình bị ảnh hưởng, vì vậy quy mô thiệt hại vật chất vẫn đang tiếp tục được thống kê.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy đến nay chưa được công bố. Các nguồn địa phương cho rằng lửa xuất phát từ một căn nhà gần trường, song nhà chức trách vẫn cần điều tra để xác định điều gì đã khiến đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh chóng.

11 trẻ được đoàn tụ với gia đình

Sau thảm kịch, một vấn đề khác được đặt ra là hỗ trợ những trẻ em bị ảnh hưởng và giúp các em trở lại trường học.

UNICEF cho biết vụ hỏa hoạn không chỉ gây thương vong mà còn tác động nghiêm trọng tới tâm lý của trẻ em trong khu vực vốn đã phải sống giữa tình trạng bất ổn kéo dài.

Đến ngày 11/9, 11 trẻ bị thất lạc cha mẹ sau vụ cháy đã được đoàn tụ với gia đình.

UNICEF đang phối hợp với các đối tác để cung cấp hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em và cộng đồng bị ảnh hưởng, đồng thời tìm cách bảo đảm những học sinh còn lại có thể tiếp tục năm học.

Bộ Giáo dục Congo cũng yêu cầu đánh giá đầy đủ thiệt hại tại các trường bị ảnh hưởng và xây dựng phương án duy trì hoạt động học tập.

Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh Bukavu thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ hỏa hoạn. Chỉ khoảng một tuần trước đó, một vụ cháy khác đã phá hủy trường tiểu học Uhuru và Viện Fariala, khiến hơn 500 học sinh không còn nơi học.

Sau vụ cháy lần này, công tác hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và thống kê thiệt hại vẫn đang được tiếp tục. Con số 29 học sinh thiệt mạng được xem là số liệu cập nhật từ các cơ quan giáo dục địa phương, trong khi quá trình xác minh hậu quả của vụ hỏa hoạn vẫn chưa kết thúc.

Theo AP, Actualite.cd, Radio Okapi, UNICEF