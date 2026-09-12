Người phụ nữ lái ô tô đâm nhiều lần vào bạn trai cũ lúc hơn 3h sáng, lời kể của nhân chứng gây bàng hoàng

Vụ việc người phụ nữ Thái Lan lái ô tô va chạm với bạn trai cũ tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Đối với nhiều người, khi một mối quan hệ kết thúc, dù tình cảm không còn nhưng họ vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Tuy nhiên, đối với một số người, khi những khúc mắc chưa được giải quyết, họ lại chọn cách hành xử tiêu cực, giống như một phụ nữ Thái Lan mới đây.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào hơn 3 giờ sáng ngày thứ Tư, 9/9 vừa qua tại Chiang Mai, Thái Lan. Một người phụ nữ Thái Lan đã lái ô tô đâm vào xe máy của bạn trai cũ tại Chiang Mai sau khi bắt gặp anh này cùng một người phụ nữ khác đi vào khách sạn.

Người phụ nữ lái ô tô đâm vào bạn trai cũ nhiều lần

Đoạn video từ camera an ninh tại hiện trường ghi lại vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan khiến người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe sedan chạy theo sau xe máy rồi bất ngờ đâm mạnh vào phương tiện này với tốc độ cao, khiến người lái xe máy ngã xuống đường, chiếc xe máy bị văng ra xa.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc sedan còn lùi lại và dường như tiếp tục đâm nhiều lần vào người đàn ông cùng chiếc xe máy của anh ta. Người đàn ông bị thương đã hét lên "Đủ rồi, đủ rồi!" và van xin người lái xe dừng lại. Người phụ nữ cũng bị nghe thấy đang chất vấn anh ta về việc tại sao anh ta lại đưa người phụ nữ khác vào khách sạn.

Chia sẻ từ nhân chứng

Đoạn video này được chia sẻ bởi một người đàn ông Thái Lan tên là Pop; chiếc xe ô tô của anh đỗ gần đó và cũng bị hư hại trong vụ va chạm.

Pop chia sẻ với tờ KhaoSod rằng anh đã chạy ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng va chạm và nhìn thấy một chiếc sedan màu xám đang lao về phía người đi xe máy. Pop cho biết một người quen của cả hai đã tiết lộ với anh rằng họ từng là một cặp đôi.

Theo lời kể của Pop, người phụ nữ này được cho là đã nổi giận sau khi phát hiện bạn trai cũ đưa người yêu mới đến khách sạn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cảnh sát hay bất kỳ ai trong hai người liên quan xác nhận.

Pop cho biết anh đã gọi nhân viên cứu hộ đưa người đàn ông bị thương đến bệnh viện. Bản tin không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của người này.

Sau đó, Pop đã thảo luận với người phụ nữ lái chiếc xe sedan về việc bồi thường thiệt hại cho chiếc xe của mình. Được biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Anh Pop đã chia sẻ đoạn phim từ camera an ninh như một lời cảnh báo gửi đến mọi người. Anh kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và tránh để các vấn đề trong chuyện tình cảm leo thang thành những tình huống gây hại cho người khác hoặc làm hư hại tài sản.

Hiện chưa có thông tin công khai nào về các thủ tục pháp lý liên quan đến hai người này. Cả người phụ nữ và người đàn ông bị thương đều chưa đưa ra tuyên bố công khai nào.

Tuy nhiên, khi câu chuyện được chia sẻ trên MXH, nó đã thu hút sự chú ý lớn cũng như bình luận của các netizen. Dù nguyên nhân dẫn đến vụ việc chưa được xác minh, tuy nhiên dù có là lý do nào đi chăng nữa thì hành động của người phụ nữ cũng là vi phạm pháp luật và có thể khiến cô ta phải chịu hậu quả nặng nề. Nếu người đàn ông bị thương nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng, thì với việc lùi chiếc xe nhiều lần để tiếp tục đâm nạn nhân, người phụ nữ có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, tội giết người căn bản đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, tù chung thân, hoặc phạt tù từ 15 đến 20 năm.

Một vụ việc tương tự đã được ghi nhận tại tỉnh Saraburi của Thái Lan vào tháng 5, khi một người phụ nữ Thái Lan cố tình lái xe ô tô đâm vào xe máy của bạn trai rồi cán qua người anh này, khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc được cho là có liên quan đến việc nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

(Theo The Thaiger)