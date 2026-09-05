Mắc kẹt trên đường ray, xe tải bị đoàn tàu đâm trúng

Bị mắc kẹt, tài xế cố gắng lùi xe tải và di chuyển rơ moóc dài ra khỏi đường ray thay vì phá vỡ rào chắn.

Theo Newsflare, đoạn clip ghi lại cho thấy rào chắn được nâng lên ở cả 2 phía của đường ray khi 2 ô tô đi qua ở Gdansk, Ba Lan, vào khoảng 1h25 ngày 3/9.

Vài giây sau, một chiếc xe tải đi vào đường ray khi đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy và rào chắn bắt đầu hạ xuống trên đường Niegowska. Bị mắc kẹt, tài xế đã cố gắng lùi xe và di chuyển rơ moóc dài ra khỏi đường ray thay vì phá vỡ rào chắn.

Chiếc xe tải lùi được vài mét trước khi tiến về phía trước. Đầu máy xe lửa sau đó đâm vào phía sau rơ moóc, khiến mảnh vỡ bay tứ tung.

Chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm trúng. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Công ty Đường sắt Ba Lan (PKP) cho biết trong một tuyên bố: "Chiếc xe tải do tài xế chuyên nghiệp điều khiển đã đi vào đường ray. Vài phút sau, một đoàn tàu liên tỉnh PKP đi từ Gdynia đến Zielona Gora đã đâm vào rơ moóc của xe tải.

Các nhân chứng tại hiện trường được cho là đã ra hiệu cho người lái xe phá rào chắn và rời khỏi đường ray. Anh ta đã không làm vậy.

Vụ va chạm khiến người lái tàu phải nhập viện điều trị. Tài xế xe tải và hành khách trên tàu không bị thương".

Các quan chức kêu gọi những người lái xe bị mắc kẹt giữa rào chắn đường ngang không nên chờ tàu đến. Họ cho biết các tài xế nên phá vỡ rào chắn và rời khỏi đường ngang ngay lập tức.

Cuộc điều tra đang được tiến hành.