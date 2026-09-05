Đập vách tường, phát hiện 239 miếng vàng trị giá hơn 9 tỷ đồng

Kho báu được đánh giá vượt xa giá trị vật chất.

Trong lúc cải tạo một dinh thự cổ ở tây bắc nước Pháp, 3 thợ xây bất ngờ phát hiện 239 đồng vàng được cất giấu trong vách tường và phía trên một thanh xà.

Căn nhà được một cặp vợ chồng mua từ năm 2012. Đến năm 2019, số vàng đã được tìm thấy trong quá trình cải tạo. Chúng được đặt trong một hộp kim loại nằm bên trong một bức tường. Nhóm thợ đã vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều đồng tiền vàng bên trong.

Chỉ vài ngày sau, họ tiếp tục phát hiện một chiếc túi nằm phía trên một thanh xà. Bên trong là một số tiền vàng khác. Tổng cộng, hai vị trí cất giấu 239 đồng tiền vàng.

Theo một cơ quan khảo cổ của Pháp, toàn bộ số tiền vàng được đúc dưới thời vua Louis XIII và Louis XIV. Cơ quan này đã xác thực, phân tích và nghiên cứu số tiền vàng được tìm thấy.

Đồng tiền lâu đời nhất có niên đại từ năm 1638, trong khi đồng mới nhất được đúc vào năm 1692. Như vậy, các đồng tiền trong kho báu có tuổi đời hơn 300 năm.

Trong bộ sưu tập có một số đồng tiền đặc biệt quý hiếm. Chúng bao gồm đồng Louis vàng có hình Thánh giá Templar, đồng Louis vàng có hình lọn tóc dài và đồng Louis XIV được đúc tại xưởng Dijon.

Riêng một đồng tiền quý hiếm được ước tính có giá trị khoảng 15.000 euro, tương đương hơn 454 triệu VNĐ theo tỷ giá hiện tại.

Bản thân dinh thự nơi kho báu được phát hiện có lịch sử lâu đời hơn nhiều. Công trình được xây dựng từ thế kỷ 13 và được cho là từng thuộc sở hữu của một gia đình thương nhân hoặc nông dân giàu có. Danh tính những người cuối cùng được biết từng sinh sống tại đây có từ thế kỷ 18.

Khu vực biển Iroise ngoài khơi Brittany từng là một trung tâm giao thương nhộn nhịp trong thế kỷ 17. Hoạt động thương mại phát triển nhờ xuất khẩu rượu vang Bordeaux sang Anh và ngũ cốc tới Bắc Âu.

Tuy nhiên, khu vực này trải qua giai đoạn suy giảm kinh tế từ năm 1750 đến 1850. Một phần nguyên nhân đến từ việc các bến cảng tại Normandy được mở rộng. Sau đó, sự phát triển của ngành đánh bắt cá đã góp phần phục hồi kinh tế địa phương.

Theo ước tính, toàn bộ kho báu có thể thu về tới 300.000 euro, tương đương khoảng 9,1 tỷ VNĐ. Số tiền thu được sẽ được chia giữa những người phát hiện và chủ sở hữu dinh thự. Ba thợ xây sẽ nhận một nửa, trong khi hai chủ sở hữu căn nhà nhận nửa còn lại.

Theo CNN