Tim Cook gióng hồi chuông cảnh báo “cơn lũ 100 năm có một”, Elon Musk cũng phải lo lắng

Sau 15 năm lãnh đạo Apple, Tim Cook đã rời ghế CEO. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông cảnh báo ngành công nghệ đang đối mặt với một “cơn lũ 100 năm có một”.

Kỷ nguyên Tim Cook tại Apple đã chính thức khép lại, ít nhất ở vị trí CEO.

Ngày 1/9, Tim Cook rời ghế CEO sau 15 năm lãnh đạo một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Ông trao lại vị trí này cho John Ternus, người từng phụ trách mảng phần cứng của Apple trong nhiều năm.

Tim Cook vẫn tiếp tục gắn bó với Apple và chuyển sang giữ chức chủ tịch điều hành.

Tuy nhiên, trước khi kết thúc nhiệm kỳ CEO, bậc thầy xây dựng chuỗi cung ứng đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh cuối cùng trên cương vị CEO, Tim Cook cho biết Apple đang mắc kẹt trong một “cơn lũ 100 năm” về giá chip nhớ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu khổng lồ của các trung tâm dữ liệu AI.

Trước đó vài tuần, ông cũng đưa ra đánh giá tương tự với The Wall Street Journal.

Tim Cook nói: “Đây là một trận lũ 100 năm có một. Trong hơn 40 năm, tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự trong bất kỳ lĩnh vực nào”.

Phát biểu này đặc biệt đáng chú ý khi Tim Cook là người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới cung ứng toàn cầu của Apple.

Theo Cook, Apple đã cố gắng bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng mạnh. Tuy nhiên, áp lực đã trở nên quá lớn.

Ông nói: “Thật không may, việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi”.

AI tạo ra “cơn khát” chip nhớ

Tim Cook không phải lãnh đạo công nghệ duy nhất lên tiếng về tình trạng này.

CEO Tesla và SpaceX Elon Musk công khai đồng tình với nhận định của Tim Cook. Ông gọi đây là “đợt tăng giá lớn nhất mà tôi từng chứng kiến đối với bất kỳ thứ gì”.

Elon Musk cũng chia sẻ một bài viết của The Wall Street Journal với tiêu đề “Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu đang tạo ra làn sóng lạm phát thứ ba”. Theo bài viết, quá trình xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ đang đẩy giá nhiều mặt hàng và dịch vụ tăng lên, từ điện thoại thông minh cho tới điện năng.

Một biểu đồ trong bài cho thấy giá tiêu dùng đối với phần mềm và phụ kiện máy tính đã tăng khoảng 15% so với một năm trước.

Sau đó, Apple đã tăng giá nhiều mẫu Mac và iPad. Tuy nhiên, áp lực chi phí không chỉ xuất hiện tại Apple. Nhiều nhà sản xuất thiết bị lớn khác như Microsoft, Hewlett-Packard, Dell và Nintendo cũng đã tăng giá sản phẩm.

Cả Tim Cook và Elon Musk đều có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ. Họ từng trải qua những giai đoạn thiếu hụt nguồn cung, chi phí tăng mạnh, gián đoạn vận chuyển và nhiều cú sốc kinh tế.

Tuy nhiên, Tim Cook vẫn gọi tình trạng hiện nay là một “trận lũ 100 năm có một”, còn Elon Musk mô tả đây là đợt tăng giá lớn nhất mà ông từng chứng kiến.

Từ chip nhớ đến túi tiền người Mỹ

Những cảnh báo trên cũng cho thấy một vấn đề rộng hơn đối với lạm phát.

Lạm phát chung tại Mỹ có thể đã giảm so với mức đỉnh năm 2022, nhưng áp lực giá vẫn có thể lan truyền qua chuỗi cung ứng. Chi phí tăng gây sức ép lên doanh nghiệp và cuối cùng có thể được chuyển sang cho người tiêu dùng.

Thu nhập của một người có thể không thay đổi. Số dư trong tài khoản ngân hàng cũng có thể giữ nguyên. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt có thể tiếp tục tăng.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, 100 USD vào năm 2026 chỉ có sức mua tương đương 11,61 USD vào năm 1970.

Điều này cho thấy sự suy giảm sức mua của đồng tiền không phải vấn đề mới xuất hiện cùng làn sóng AI. Người tiết kiệm tại Mỹ đã phải đối mặt với tác động này trong nhiều thập kỷ.

“Cơn lũ 100 năm” mà Tim Cook đề cập hiện tập trung vào chuỗi cung ứng công nghệ. Trong khi đó, sự suy giảm sức mua của tiền mặt là một vấn đề kéo dài hơn nhiều.

Đây cũng là lý do nhiều người Mỹ đang tìm kiếm những lựa chọn ngoài tiền mặt và các hình thức tiết kiệm truyền thống để bảo vệ sức mua của tài sản.

Theo Yahoo Finance