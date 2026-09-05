Lộ trình kỳ lạ của bão Krovanh đang đổ bộ: Bão có thể "xoay vòng 360 độ"

Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo bão Krovanh sẽ xuất hiện cú xoay vòng 360 độ ngay tại chỗ.

Cơn bão Krovanh hiện đã đi vào vùng biển phía Đông Trung Quốc. Theo dự báo từ Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, hướng di chuyển của bão Krovanh có thể sẽ vô cùng "kỳ lạ", xuất hiện tình trạng đi vòng quanh và xoay vòng 360 độ ngay tại chỗ. Nguyên nhân là do bão đang phải đối mặt với áp cao từ ba phía, khiến dòng dẫn đường không rõ ràng. Dự kiến từ ngày 5/9, bão sẽ bắt đầu chuyển hướng dần sang phía nam, cường độ không thay đổi nhiều.

Ảnh đường đi của bão ngày 4/9 của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc

Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, cơn bão Krovanh đang phát triển trên biển có thể sẽ sở hữu một lộ trình kỳ lạ trong tương lai: đi quanh co, đầu tiên đi lên phía bắc rồi xuống phía nam, sau đó lại chuyển hướng, xoay vòng 360 độ.

Chuyên gia phân tích khí tượng trưởng của Trung Quốc Thiên Khí (China Weather) cho biết, lộ trình này chủ yếu là do trong giai đoạn sau, Krovanh nằm trong vùng “yên ngựa”, phía bắc có rãnh lạnh, trong khi ba phía tây, nam và đông đều là áp cao, khiến dòng dẫn đường và hướng di chuyển trở nên bất định. Sau khi Krovanh xoay vòng, dự báo từ các mô hình khí tượng có sự chênh lệch lớn, cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo sát thời điểm.

Đường đi của bão Saudel và bão Krovanh được thể hiện bằng màu đen, và đường đi dự báo của chúng được thể hiện bằng màu xanh lá cây tính đến ngày 3 tháng 9 (Ảnh: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc)

Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc chỉ ra rằng, vào lúc 8 giờ sáng ngày 4/9, tâm bão Krovanh nằm trên vùng biển phía đông biển Đông, cách thành phố Naha (quần đảo Ryukyu) của Nhật Bản khoảng 365 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (20 m/s), áp suất trung tâm tối thiểu là 995 hPa, bán kính vùng gió mạnh cấp 7 từ 220 đến 300 km.

Do ảnh hưởng của bão Krovanh, Đài Dự báo Đại dương Quốc gia Trung Quốc dự báo từ sáng 4 đến sáng 5, khu vực biển sẽ xuất hiện sóng lớn đến sóng dữ cao từ 3 đến 5 mét; vùng biển gần bờ khu vực Thượng Hải và Triết Giang sẽ có sóng vừa đến sóng lớn cao từ 2 đến 3,4 mét.

Nguồn: ETtoday