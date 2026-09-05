Đây là nơi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên lui về nghỉ cuối tuần.

Ông Donald Trump không phải người xây dựng Mar-a-Lago, nhưng chính ông đã biến khu dinh thự lịch sử bên bờ biển Palm Beach thành một trong những bất động sản nổi tiếng nhất nước Mỹ, đồng thời là một “cỗ máy kiếm tiền” và trung tâm quyền lực trong những năm ông ở Nhà Trắng.

Thương vụ “bắt đáy” kinh điển

Nằm trên khu đất rộng khoảng 20 mẫu Anh (hơn 8 ha) tại Palm Beach, bang Florida, Mar-a-Lago có một mặt hướng ra Đại Tây Dương, mặt còn lại giáp tuyến đường thủy nội địa của bang.

Khu dinh thự được xây dựng năm 1927 bởi Marjorie Merriweather Post, nữ thừa kế đế chế thực phẩm Postum và từng là một trong những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. Công trình có 128 phòng, được xây dựng với chi phí khoảng 7 triệu USD thời bấy giờ, tương đương hơn 100 triệu USD ngày nay.

Năm 1973, bà Post hiến tặng Mar-a-Lago cho chính phủ Mỹ với kỳ vọng nơi đây có thể trở thành một khu nghỉ dưỡng dành cho các đời tổng thống. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công do chi phí duy trì quá lớn, được cho là lên tới khoảng 1 triệu USD mỗi năm.

Năm 1981, chính phủ trả lại khu bất động sản cho Quỹ Post. Mar-a-Lago sau đó được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia.

Đây cũng là thời điểm ông Donald Trump nhìn thấy một cơ hội đầu tư.

Ban đầu, ông Trump đề nghị mua Mar-a-Lago với giá 28 triệu USD nhưng không thành công. Thay vì từ bỏ, ông chờ đợi khi thị trường bất động sản suy yếu. Đến năm 1985, thương vụ được hoàn tất với mức giá chỉ khoảng 5 triệu USD cho bất động sản, cộng thêm 3 triệu USD cho đồ cổ, nội thất và các tài sản bên trong.

Một khu dinh thự từng được xây dựng với chi phí hàng triệu USD từ những năm 1920 đã trở thành một trong những thương vụ bất động sản đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của ông Trump.

Từ dinh thự riêng thành “cỗ máy kiếm tiền”

Tổng thống Trump không chỉ giữ Mar-a-Lago làm nơi ở. Năm 1995, ông chuyển khu bất động sản thành một câu lạc bộ tư nhân dành cho giới giàu có.

Theo phong cách xa hoa đặc trưng, ông Trump đầu tư mạnh vào việc cải tạo và mở rộng công trình. Điểm nhấn là phòng khiêu vũ rộng gần 1.900 m², được trang trí bằng lượng vàng lá có giá trị được báo cáo khoảng 7 triệu USD. Bốn bồn rửa mạ vàng cũng từng được truyền thông Mỹ đưa tin có giá khoảng 100.000 USD.

Quan trọng hơn, ông Trump đã biến giá trị biểu tượng của Mar-a-Lago thành một mô hình kinh doanh.

Những năm đầu, hội viên phải trả khoảng 100.000 USD phí gia nhập cùng phí thường niên. Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2016, phí gia nhập được nâng lên 200.000 USD.

Doanh thu của câu lạc bộ cũng tăng mạnh. Theo các hồ sơ tài chính được công bố, Mar-a-Lago đạt doanh thu khoảng 15,6 triệu USD năm 2014. Trong năm đầu tiên ông Trump làm tổng thống, con số này tăng lên khoảng 25,1 triệu USD, sau đó tiếp tục duy trì trên mức 20 triệu USD trong nhiều năm.

Mar-a-Lago vì thế không đơn thuần là một dinh thự để nghỉ dưỡng. Nó trở thành một tài sản có khả năng tạo dòng tiền đáng kể, trong khi giá trị thương hiệu ngày càng tăng nhờ chính chủ nhân của mình.

“Nhà Trắng mùa đông” bên bờ biển Florida

Sau khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng, Mar-a-Lago có thêm một vai trò đặc biệt: trở thành nơi ông thường xuyên nghỉ ngơi, tiếp khách và tổ chức các cuộc gặp cấp cao.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump dành tổng cộng hơn 100 ngày tại Mar-a-Lago. Khu dinh thự vì thế được truyền thông Mỹ gọi là “Nhà Trắng mùa đông”.

Tại đây, ông Trump từng tiếp đón nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một số quyết định quan trọng về chính sách đối ngoại và quân sự của chính quyền Trump cũng được đưa ra trong thời gian ông ở Mar-a-Lago.

Sự kết hợp giữa một câu lạc bộ tư nhân xa hoa và địa điểm hoạt động của tổng thống khiến Mar-a-Lago trở thành một tài sản đặc biệt: vừa mang giá trị bất động sản, vừa có giá trị chính trị và thương hiệu.

Nước cờ bất động sản và bài toán thuế

Mar-a-Lago còn gắn với một quyết định tài chính đáng chú ý khác của ông Trump.

Năm 2019, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania chính thức chuyển nơi cư trú từ Manhattan, New York, sang Palm Beach, Florida.

Florida không áp dụng thuế thu nhập cá nhân cấp bang, trong khi New York có mức thuế thu nhập cá nhân thuộc nhóm cao nhất nước Mỹ. Vì vậy, việc chuyển nơi cư trú được giới quan sát cho rằng có thể giúp ông Trump giảm đáng kể nghĩa vụ thuế cá nhân, bên cạnh những lý do về môi trường sống và chính trị.

Động thái này cũng củng cố vai trò của Mar-a-Lago trong cuộc sống của ông Trump. Từ một công trình lịch sử do một nữ thừa kế giàu có xây dựng, nơi đây đã trải qua nhiều lần thay đổi số phận: từng được kỳ vọng trở thành nhà nghỉ dành cho tổng thống, rồi trở thành tài sản của một tỷ phú bất động sản, sau đó biến thành câu lạc bộ dành cho giới siêu giàu và cuối cùng trở thành một trong những địa điểm quyền lực nhất nước Mỹ.

Khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng và trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào ngày 20/1/2025, Mar-a-Lago tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong đế chế của ông.

Giá trị của khu bất động sản này không chỉ nằm ở diện tích, vị trí hay những lớp vàng được dát lên các căn phòng. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng kết hợp bất động sản, thương hiệu cá nhân, kinh doanh và quyền lực chính trị – một công thức đã giúp Mar-a-Lago trở thành tài sản đặc biệt trong đế chế của ông Trump.

Nguồn: Tổng hợp﻿