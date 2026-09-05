Xin tiền phẫu thuật xong đi làm móng, cô gái Trung Quốc bị dân mạng lên án

Mắc bệnh vẹo cột sống từ nhỏ, cô gái livestream xin tiền để đi phẫu thuật thế nhưng dân mạng Trung Quốc lại soi mói từng ngóc ngách trong cuộc sống.

Hà Linh (23 tuổi), đến từ tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Nam, Trung Quốc, được chẩn đoán mắc bệnh vẹo cột sống bẩm sinh, tình trạng cột sống bị cong sang một bên từ năm 5 tuổi.

Hiện tại, với chiều cao khiêm tốn 1,35m và cân nặng vỏn vẹn 31,5kg, cô mong được tiến hành phẫu thuật với chi phí ước tính khoảng 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Sau khi học xong cấp hai, Hà Linh làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại di động và gặp Thụy Trạch vào năm 2021. Sau đó, cô theo học nghề làm móng và bắt đầu mở một gian hàng nhỏ ở chợ đêm.

Khi nhà máy nơi Thụy Trạch làm việc đóng cửa, cuộc sống của cả hai ban đầu phụ thuộc vào nguồn thu nhập của Hà Linh. Đến năm 2024, Thụy Trạch chuyển sang làm tài xế giao đồ ăn, thường xuyên làm việc tới 14 giờ mỗi ngày để gom góp tiền phẫu thuật cho bạn gái.

Mới đây, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đã quay lại câu chuyện của cặp đôi. Video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 18 triệu lượt xem cùng sự ủng hộ to lớn từ công chúng. Chiến dịch gây quỹ trực tuyến đã thu về gần 100.000 nhân dân tệ (khoảng 390 triệu đồng), giúp Hà Linh tiến gần hơn đến mục tiêu phẫu thuật.

Tuy nhiên, sự chú ý đột ngột từ mạng xã hội cũng kéo theo vô số lời chỉ trích. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao một người đang chật vật lo chi phí chữa bệnh lại vẫn có thể làm móng đầy điệu đà. Số khác lại cáo buộc Hà Linh đang bán sự thương hại và chẳng làm gì ngoài việc ngửa tay xin tiền.

Hà Linh chứng minh mình không chỉ tiết ngửa tay xin tiền dân mạng và bạn trai.

Đáp lại những lời xì xào, cô đã tháo bỏ lớp móng tay giả và giải thích rằng mình không chỉ trông chờ vào đồng tiền của bạn trai hay tiền quyên góp. Cô nhấn mạnh bản thân vẫn làm việc nhiều giờ liền và duy trì phát sóng trực tiếp đều đặn.

Trên khắp Trung Quốc, ngày càng có nhiều người khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo chủ động chia sẻ trải nghiệm cá nhân và biến chúng thành những câu chuyện truyền cảm hứng trước công chúng.

Chẳng hạn như Hoàng Anh (31 tuổi), đến từ khu tự trị Ninh Hạ ở miền Tây Bắc Trung Quốc, đã mất đi thị lực sau một cơn sốt cao hồi nhỏ. Cô đã trở thành thí sinh khiếm thị đầu tiên tại Trung Quốc đỗ vào một trường đại học danh tiếng thông qua kỳ thi cao khảo đầy khốc liệt. Trên nền tảng Douyin, cô chia sẻ việc học tập, các chuyến du lịch cùng cuộc sống thường nhật với hơn 1 triệu người theo dõi.

Tại Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, Dương Thiết Quân (27 tuổi) bị biến chứng run tay trái không tự chủ, hậu quả sau ba lần xuất huyết não khiến một phần cơ thể bị liệt. Từ khuyết tật, anh biết thành chất liệu cho các video hài hước, thu hút gần 800.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, những lời tán dương dành cho các nhà sáng tạo nội dung từ thiện thường phụ thuộc vào những đức tính quen thuộc như chăm chỉ, giản dị, kiên cường, lạc quan. Điều này vô tình củng cố những kỳ vọng phiến diện về cách người khuyết tật, người khó khăn nên thể hiện bản thân.

Lôi Tĩnh, một nhà nghiên cứu tâm lý học xã hội tại Học viện Khoa học và Công nghệ Hồ Nam, cho rằng ngay cả những lời động viên xuất phát từ ý tốt cũng có thể vô tình làm trầm trọng thêm sự phân biệt đối xử khiến người khuyết tật càng bị cô lập khỏi xã hội.

Những câu chuyện dàn dựng dối trá cũng góp phần làm gia tăng sự nghi ngờ trong công chúng, đặt những nhà sáng tạo nội dung khuyết tật thực sự dưới áp lực lớn hơn khi phải chứng minh hoàn cảnh của mình.