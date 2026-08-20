Chân dung nữ trợ lý được ông Trump tin tưởng

Lòng trung thành của Harp từng được thể hiện qua một tình huống gây chú ý vào tháng 10/2023. Khi đoàn xe chở ông Trump tới tòa án New York không còn chỗ, cô được cho là đã tìm cách vào khoang hành lý của một chiếc SUV đi cùng để không bị bỏ lại. Một số cố vấn nhận xét Harp hiếm khi chất vấn quyết định của ông Trump và luôn sẵn sàng thực hiện yêu cầu của ông.