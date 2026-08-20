Chân dung nữ trợ lý được ông Trump tin tưởng

Natalie Harp gây chú ý sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa theo trong một cuộc sơ tán bí mật. Nữ trợ lý 35 tuổi luôn xuất hiện bên cạnh ông Trump, giúp ông xử lý tài liệu, đăng bài lên mạng xã hội và kết nối với các quan chức.
Natalie Harp bất ngờ được truyền thông Mỹ chú ý sau thông tin cô nằm trong nhóm ít nhân viên được Tổng thống Donald Trump đưa theo khi bí mật rời Không lực Một tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển sang máy bay quân sự, giữa lo ngại về nguy cơ tên lửa Iran. Việc nữ trợ lý 35 tuổi được ưu tiên đi cùng cho thấy vị trí đặc biệt của cô trong đội ngũ thân cận với ông Trump.
Sự chú ý dành cho Harp tiếp tục tăng sau khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff nhắc đến cô trong phát biểu công kích ông Trump. Nhà Trắng lập tức lên tiếng bảo vệ, gọi Harp là một trong những thành viên trung thành, tận tụy và làm việc chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Tổng thống Mỹ.
Trước khi trở thành trợ lý thân cận của ông Trump, Harp có cuộc sống ít được công chúng biết đến. Cô lớn lên trong một gia đình Cơ đốc giáo bảo thủ tại California, tốt nghiệp Đại học Point Loma Nazarene năm 2012 và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Liberty năm 2015.
Cũng trong năm 2015, Harp được chẩn đoán mắc ung thư xương. Sau hai lần hóa trị không đạt kết quả, cô cho biết mình có cơ hội tiếp cận phương pháp mới nhờ luật Quyền thử thuốc được ông Trump ký năm 2018. Câu chuyện điều trị bệnh của Harp sau đó xuất hiện trên truyền hình và thu hút sự quan tâm của ông Trump.
Harp tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2020 và kể lại hành trình chống chọi ung thư tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa. Sau khi ông Trump thất cử, cô làm người dẫn chương trình tại One America News Network, thường xuyên ủng hộ các quan điểm của ông về cuộc bầu cử. Harp trở lại đội ngũ của ông Trump năm 2022 và tham gia chiến dịch tái tranh cử từ năm 2023.
Lòng trung thành của Harp từng được thể hiện qua một tình huống gây chú ý vào tháng 10/2023. Khi đoàn xe chở ông Trump tới tòa án New York không còn chỗ, cô được cho là đã tìm cách vào khoang hành lý của một chiếc SUV đi cùng để không bị bỏ lại. Một số cố vấn nhận xét Harp hiếm khi chất vấn quyết định của ông Trump và luôn sẵn sàng thực hiện yêu cầu của ông.
Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Harp thường xuyên xuất hiện tại Phòng Bầu dục, Phòng Tình huống và trong các chuyến công tác. Các quan chức cho biết cô chưa nghỉ phép ngày nào, luôn giữ liên lạc với Tổng thống và có mặt trong cả những cuộc trao đổi diễn ra tại văn phòng riêng của ông trên chuyên cơ.
Harp còn được truyền thông quốc tế gọi là “máy in sống”. Cô thường mang theo các bản in bài báo, email, bài đăng mạng xã hội và nhiều tài liệu khác để Tổng thống đọc. Harp cũng hỗ trợ vận hành tài khoản Truth Social bằng cách nhập và đăng ngay những nội dung do ông Trump đọc trực tiếp.
Khả năng tiếp cận Tổng thống khiến Harp trở thành một đầu mối có ảnh hưởng trong Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Barrasso từng cho biết ông sẽ nhắn cho cô khi cần chuyển lời tới ông Trump. Một số cố vấn không thoải mái vì Harp thường hiện diện trong các cuộc gặp và được cho là chỉ báo cáo trực tiếp với Tổng thống. Nhà Trắng bác bỏ nhận định này, khẳng định cô phối hợp bình thường với các thành viên khác trong bộ máy.