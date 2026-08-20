Phát hiện khối bê tông 1.540 tấn được "nhấc bổng" lên không trung, chuẩn bị mở tuyến đường thủy rút ngắn 560 km

Một khối bê tông nặng hơn 1.500 tấn, cao tương đương tòa nhà 6 tầng đã được nâng lên và di chuyển bằng thiết bị chuyên dụng.

Theo China News Service, hoạt động diễn ra tại khu vực xây dựng bến tàu số 1 ở Mao Vĩ, thành phố Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đây là một trong những hạng mục hỗ trợ cho kênh Bình Lục, tuyến đường thủy dài hơn 134 km đang được xây dựng nhằm tạo lối ra biển ngắn hơn cho hàng hóa từ khu vực tây nam Trung Quốc.

Cấu kiện được di chuyển là một caisson bê tông, dạng kết cấu rỗng kích thước lớn thường được sử dụng làm móng, tường chắn hoặc các công trình cảng biển. Riêng khối caisson loại D trong đợt thi công này dài 12 mét, rộng 10,5 mét và cao 18 mét, với trọng lượng lên tới 1.540 tấn.

Quy mô của cấu kiện khiến việc vận chuyển trở thành một bài toán kỹ thuật phức tạp. Theo Pinglu Canal Group, bến tàu số 1 cần sản xuất và lắp đặt tổng cộng 75 caisson. Các khối này có hình dạng và cấu hình khác nhau, khiến trọng tâm và tải trọng phân bố không đồng đều.

Để giải quyết vấn đề, đội ngũ kỹ thuật đã phát triển riêng một hệ thống nâng hạ chuyên dụng. Thiết bị được thiết kế nhằm phân bổ lực cân bằng hơn trong quá trình nâng, đồng thời tăng độ ổn định và độ chính xác khi đưa những cấu kiện nặng hàng nghìn tấn tới vị trí lắp đặt.

Quá trình này không đơn thuần là dùng cần cẩu nhấc khối bê tông rồi đặt xuống biển. Mỗi caisson phải trải qua một chuỗi vận chuyển gồm nhiều công đoạn.

Ban đầu, cấu kiện được di chuyển trên đất liền bằng hệ thống túi khí. Các túi khí vừa có nhiệm vụ nâng khối bê tông khỏi mặt nền, vừa hỗ trợ dịch chuyển theo cả chiều dọc và chiều ngang, đưa caisson tới khu vực phía trước cầu cảng.

Khối bê tông được dùng "kẹp" để di chuyển.

Tại đây, tàu cẩu chuyên dụng nâng toàn bộ cấu kiện lên một sà lan boong tự hành. Sà lan sau đó vận chuyển khối bê tông bằng đường biển tới khu vực xây dựng bến tàu. Công đoạn cuối cùng là hạ và định vị caisson dưới nước theo tọa độ thiết kế.

Như vậy, một cấu kiện phải trải qua ít nhất 4 giai đoạn gồm di chuyển trên bờ, cẩu lên phương tiện vận tải, vận chuyển trên biển và lắp đặt dưới nước. Điều kiện sóng, gió và dòng chảy tại khu vực thi công càng làm tăng yêu cầu về kiểm soát tải trọng cũng như độ chính xác.

Bến tàu được xây dựng tại Mao Vĩ, gần cửa ra biển của kênh Bình Lục ở Khâm Châu. Theo chính quyền Quảng Tây, khi hoàn thành, công trình sẽ có 36 vị trí neo đậu dành cho tàu trọng tải 5.000 tấn và có thể tiếp nhận tối đa 72 tàu cùng lúc.

Bến dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9/2026, đồng bộ với kế hoạch đưa kênh Bình Lục vào khai thác.

Các khối bê tông nặng hơn 1.500 tấn chỉ là một phần nhỏ trong dự án hạ tầng đường thủy lớn hơn nhiều. Kênh Bình Lục dài 134,2 km, kết nối Nam Ninh với vịnh Bắc Bộ, qua đó tạo thêm tuyến vận tải trực tiếp từ khu vực nội địa Quảng Tây ra biển.

Tuyến kênh được thiết kế cho tàu có trọng tải tới 5.000 tấn. Một trong những thách thức lớn nhất là chênh lệch độ cao địa hình khoảng 65 mét trên toàn tuyến. Để tàu thuyền vượt qua độ cao này, dự án xây dựng 3 cụm công trình hàng hải lớn gồm Mã Đạo, Kỳ Thạch và Thanh Niên.

Khi đi vào hoạt động, kênh Bình Lục được kỳ vọng thay đổi đáng kể mạng lưới vận tải của khu vực. Theo tính toán của chủ đầu tư, hàng hóa từ miền tây nam Trung Quốc ra biển qua tuyến mới có thể rút ngắn hành trình đường thủy khoảng 560 km so với tuyến hiện nay đi qua khu vực Quảng Châu.