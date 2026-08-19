Phát hiện "quái vật" dài cả chục mét mắc kẹt giữa bãi đá, cảnh tượng khiến người dân xôn xao

"Quái vật" khổng lồ được phát hiện mắc kẹt giữa những tảng đá ngoài một hòn đảo ở Thái Lan, khiến người dân địa phương xôn xao.

"Quái vật" giữa bãi đá thực chất là gì?

Ngày 17/8, một "quái vật" biển khổng lồ được phát hiện mắc kẹt giữa những tảng đá phía sau đảo Samae San, huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Sinh vật nằm bất động giữa bãi đá ngoài đảo, khiến người dân và ngư dân địa phương xôn xao.

Thông tin ban đầu được một người dùng Facebook tên Surasak chia sẻ kèm video ghi lại cảnh sinh vật nằm bất động giữa bãi đá ngoài đảo. Sau khi nhận được thông báo từ người dân và ngư dân địa phương, Cục Tài nguyên Biển và Ven bờ Thái Lan (DMCR) đã cử lực lượng kiểm tra.

Qua kiểm tra, DMCR xác định sinh vật khổng lồ là một cá thể cá voi Bryde. Đây là loài cá voi lớn sinh sống tại vùng biển Thái Lan và được xếp vào nhóm động vật hoang dã được bảo tồn tại nước này.

Theo thông tin chuyên môn do DMCR công bố về loài cá voi Bryde, cá thể trưởng thành có chiều dài trung bình khoảng 11-12m. Loài này chủ yếu ăn những đàn cá nhỏ và các sinh vật biển như nhuyễn thể.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố số đo chính xác của cá thể được phát hiện tại Samae San. Giới tính, độ tuổi và nguyên nhân tử vong của con vật cũng chưa được xác định.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xác cá voi đã bắt đầu trương phình và phân hủy. Một số khu vực trên da xuất hiện tổn thương. Do xác nằm ngoài trời trong thời gian chưa xác định và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, tình trạng phân hủy khiến công tác kiểm tra tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, Chon Buri không phải khu vực xa lạ với cá voi Bryde. Các cuộc khảo sát trước đây của DMCR từng ghi nhận loài này xuất hiện và kiếm ăn tại nhiều vùng biển của tỉnh.

Trong đợt khảo sát từ ngày 23-26/6/2026 tại khu vực thượng Vịnh Thái Lan, cơ quan chức năng Thái Lan còn ghi nhận 13 cá voi Bryde, trong đó có các cặp mẹ và con.

Huy động lực lượng đưa "quái vật" khổng lồ vào bờ

Do xác cá voi mắc sâu giữa những tảng đá, việc di chuyển không thể thực hiện theo cách thông thường. DMCR đã phối hợp với các cơ quan hàng hải, Hải quân Hoàng gia Thái Lan, bác sĩ thú y biển, mạng lưới bảo tồn Samae San và các đơn vị liên quan để lên phương án xử lý.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sử dụng tàu và thiết bị chuyên dụng để đưa xác cá voi khỏi khu vực đá, sau đó vận chuyển về bờ biển Hat Yao thuộc tiểu khu Samae San.

Sau khi đưa được xác vào bờ, các bác sĩ thú y sẽ tiến hành khám nghiệm để tìm nguyên nhân tử vong. Mẫu mô và các mẫu sinh học cần thiết cũng được thu thập phục vụ xét nghiệm, phân tích và đối chiếu dữ liệu di truyền.

Một trong những vấn đề được cơ quan chức năng kiểm tra là liệu cái chết của cá voi có liên quan đến tác động từ hoạt động của con người hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu va chạm hoặc những yếu tố bất thường khác, lực lượng chuyên môn sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng để làm rõ. Hiện chưa có cơ sở kết luận cá voi tử vong do tác động của con người.

Sau khi hoàn thành quá trình khám nghiệm, xác cá voi dự kiến được xử lý theo quy trình khoa học và vệ sinh. Bộ xương có thể được bảo quản để phục vụ nghiên cứu, giáo dục hoặc trưng bày trong tương lai.

Cá voi Bryde có tên khoa học Balaenoptera edeni. Theo DMCR, cơ quan này đã theo dõi quần thể cá voi Bryde chính ở Vịnh Thái Lan trong nhiều năm và từng nhận diện, đặt tên cho hàng chục cá thể.

Vụ phát hiện "quái vật" khổng lồ tại Samae San cũng khiến cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân, ngư dân và khách du lịch thông báo ngay khi phát hiện động vật biển quý hiếm bị thương, mắc cạn hoặc chết để lực lượng chuyên môn kịp thời kiểm tra và xử lý.

Theo DMCR, Khaosod, Facebook